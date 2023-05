L’usurpation d’identité dans les déclarations de revenus a augmenté de plus de 30 %, selon l’IRS

Quelque 1,1 million de déclarations de revenus fédérales ont été signalées pour vol d’identité potentiel début mars, selon un nouveau rapport du département du Trésor américain, avec plus de 6,3 milliards de dollars de remboursements nécessitant un examen plus approfondi.

Au 2 mars, l’IRS a confirmé que 12 617 déclarations étaient frauduleuses et a empêché l’émission de quelque 105 millions de dollars de remboursements frauduleux. C’est une augmentation de 31% par rapport aux 9 626 cas de fraude au remboursement de retour découverts à la même époque l’année dernière.

L’IRS a déclaré avoir renforcé ses méthodes de surveillance, avec 236 filtres pour détecter les fraudes potentielles à l’aide de critères, « y compris les montants réclamés pour le revenu et la retenue, les exigences de dépôt, le statut de prisonnier, l’âge du contribuable et l’historique de dépôt ».

Pour la saison de dépôt 2022, son système n’a utilisé que 169 filtres.

L’IRS a également annoncé mardi qu’il lançait un programme pilote qui permettra à certains contribuables de déclarer leurs impôts en ligne gratuitement à partir de la saison fiscale 2024.

Signée par le président Joe Biden en août, la loi sur la réduction de l’inflation a affecté 80 milliards de dollars à l’IRS, dont 15 millions de dollars pour explorer un programme de dépôt électronique.

« Des dizaines d’autres pays ont fourni des options de déclaration de revenus gratuites à leurs citoyens, et les contribuables américains qui souhaitent déclarer leurs impôts gratuitement en ligne devraient avoir une option acceptable », a déclaré Laurel Blatchford, responsable du Trésor responsable de la mise en œuvre de la loi sur la réduction de l’inflation.

Plus tôt cette année, le gouvernement a commencé à proposer IRS Free File, un partenariat avec sept des plus grandes sociétés de préparation de déclarations de revenus en ligne du pays qui permet aux contribuables qui gagnent moins de 73 000 $ par an de traiter et de soumettre gratuitement des déclarations simples.

Près de 70% des contribuables sont éligibles pour Free File, selon l’IRS. Mais moins de 2 % ont profité du programme.

