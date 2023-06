Lust Stories 2 : Vijay Varma révèle sa réaction quand Tamannaah lui a dit qu’il était la première co-star qu’elle embrasserait à l’écran [Watch Video]

Il y a une double excitation autour de Lust Stories 2. Outre le fait que certains des meilleurs acteurs et cinéastes se réunissent, les fans ont hâte de voir Tamannaah et Vijay Varma ensemble à l’écran. Les deux ont confirmé qu’ils sortaient ensemble. Des sources ont déclaré qu’ils s’étaient entendus dès leur première rencontre dans le bureau de Sujoy Ghosh. Dans Lust Stories 2, il incarne un homme marié qui est toujours amoureux d’une de ses ex. Ils se réunissent et les passions prennent le dessus. Tamannaah a rompu sa politique de non-baiser de 17 ans pour ce projet. Vijay Varma est la première co-star qu’elle embrassera à l’écran.

Dans une interview, Vijay Varma a déclaré que Tamannaah et sa première rencontre se sont bien déroulées. Elle a commencé à lui parler un peu de sa carrière et il a dit qu’il était au courant de la même chose. Il semble que lorsqu’elle lui a dit qu’il serait le premier, il a dit merci. Dans l’interaction, on peut voir qu’elle rougit.

Tamannaah a dit que Vijay Varma était son espace heureux. Elle a dit qu’ils étaient liés de manière très organique et que c’était très réel. L’actrice et lui ont déclenché des rumeurs de rencontres lorsqu’une vidéo d’eux se livrant à un PDA lors d’une fête à Goa est devenue virale sur les réseaux sociaux. Les deux sont revenus de Goa mais n’ont pas posé ensemble à l’aéroport.

Vijay Varma et Tamannaah ont été vus dans et autour de la ville. Il a dit qu’il était heureux d’avoir beaucoup d’amour dans sa vie en ce moment. Mais il a dit qu’il ne souhaitait pas en parler longuement. Gulshan Devaiah a suscité plus de curiosité en le taquinant à ce sujet sur les plateformes publiques. Tamannaah a également un film Jailer avec Rajinikanth à venir.

Vijay Varma, qui a été reconnu par Gully Boy, a obligé tout le monde à s’asseoir et à remarquer avec une performance effrayante dans Darlings de Netflix. Il joue le rôle du mari violent alcoolique à la perfection. Il a enchaîné avec un autre grand rôle dans Dahaad.