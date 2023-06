Lust Stories 2: Vijay Varma, le petit ami de Tammannah Bhatia, l’inspire pour choisir ce nouveau passe-temps

Lust Stories 2 arrive bientôt sur Netflix. L’émission fait l’actualité de Vijay Varma et Tamannaah Bhatia. Ce sont les derniers tourtereaux de Bollywood. Les deux sont tombés amoureux alors qu’ils travaillaient sur Lust Stories 2. Le public a pris conscience après qu’un clip d’eux de Goa soit devenu viral. C’était à partir d’une fête du Nouvel An et les deux ont été vus se serrant l’un contre l’autre alors que l’horloge sonnait à 12 heures. Tamannaah Bhatia et Vijay Varma donnent un certain nombre d’interviews pour Lust Stories 2. Dans une nouvelle interview, Vijay Varma a déclaré qu’il ne s’était jamais imaginé faire une comédie romantique mais avec Lust Stories 2 il était dans le genre.

Vijay Varma et Tamannaah ont fait des confessions attachantes. L’actrice a déclaré qu’il aimait beaucoup les jeux. En fait, c’est un joueur inconditionnel, et c’est son idée de moi. C’est aussi un sneakerhead, c’est-à-dire quelqu’un qui aime collectionner les chaussures de sport. Il semble que Tamannaah ait également commencé à collectionner des baskets sous l’influence de son petit ami. Elle a également dit qu’il était un artiste incroyablement talentueux et qu’il pouvait basculer dans n’importe quel genre. Les deux ont épaté les fans avec une conversation aussi franche lors des interviews.

Tamannaah Bhatia et Vijay Varma se sont rencontrés pour la première fois dans le bureau de Sujoy Ghosh. Il semble que l’actrice lui ait dit que c’était la première fois de sa carrière de 17 ans qu’elle allait enfreindre sa politique de non-embrasser à l’écran. L’acteur a dit qu’il lui avait dit merci quand il avait entendu la même chose. Les deux se sont liés dès le premier jour, et il semble que l’amitié ait évolué vers l’amour sur les tournages du film. Elle l’a décrit comme son espace heureux. Le mariage n’est pas sur les cartes n’importe où pour le couple en ce moment.

Dans le passé, des rumeurs de mariage de Tamannaah ont circulé à maintes reprises sur les réseaux sociaux. Elle allait apparemment épouser un homme d’affaires de Mumbai sur la base de rapports. Le gars la courtiserait depuis des années. Elle a claqué les rumeurs de manière hilarante dans une vidéo.