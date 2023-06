Lust Stories 2 : Vijay Varma est-il engagé pour huit projets avec Netflix ? Selon la rumeur, la chérie Tamannaah laisse tomber un indice majeur

Lust Stories 2 est la nouvelle offre de Netflix qui ravit les fans. L’excitation maximale est pour l’anthologie mettant en vedette Vijay Varma et Tamannaah. Les deux sont censés sortir ensemble. Il y a deux jours, ils ont été vus à l’extérieur d’un restaurant après un dîner. Tous les deux étaient habillés à neuf et les fans étaient heureux de voir le nouveau jodi de B-Town. Les deux avaient célébré le Nouvel An 2023 ensemble à Goa. Une vidéo d’eux prétendument en train de s’étreindre et de s’embrasser a mis le couple sous les feux de la rampe. Avant cela, ils ont assisté au concert de Diljit Dosanjh en décembre 2022. Dans Lust Stories 2, ils font partie du film de Sujoy Ghosh.

LUST STORIES 2 CAST FAIT UNE COUVERTURE DE MAGAZINE

L’équipe de Lust Stories 2 a fait une couverture de magazine pour Lifestyle Asia. Toutes les femmes membres du casting ont posé ensemble pour une photo de groupe. Vijay Varma l’a partagé sur ses histoires Insta. Postez que Tamannaah s’est livrée à des plaisanteries amusantes avec lui. Regarde…

Sur la couverture, on peut voir des actrices comme Konkona Sen Sharma, Mrunal Thakur, Kajol, Neena Gupta, Tamannaah Bhatia, Amruta Shubhash et Tillotama Shome. Partageant cette couverture sur ses histoires Insta, Vijay Varma a écrit : « Les charmantes dames de #LustStories2. » Il a laissé tomber des émojis cardiaques et a tagué toutes les actrices qui y figuraient. Il a ensuite posté une autre histoire Insta où il a écrit : « @netflix_in, quel est le processus d’inscription pour être la 8ème merveille ? Demander un ami. » Tamannah a partagé cette histoire sur son Instagram et a écrit avec humour : « N’avez-vous pas genre 8 projets avec @netflix_in. »

Vijay Varma était formidable dans Darlings qui a été produit par Alia Bhatt et est venu sur Netflix. Il a fait un excellent travail en tant que Hamza. Son Dahaad sur Amazon Prime Video reçoit également une bonne réponse. Il semble que Tamannaah et Vijay Varma se soient liés sur les tournages de Lust Stories 2. Il semble qu’ils aient une profonde admiration l’un pour l’autre. A partir de maintenant, le couple est dans un espace heureux. Une source avait dit à Pinkvilla qu’ils étaient géniaux dans le thriller de Sujoy Ghosh qui contient des éléments de luxure. Il a été tourné dans les studios Mehboob.