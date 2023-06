Lust Stories 2 : Tamannaah réagit aux rumeurs de rencontres avec Vijay Varma ; dit: ‘Il est mon endroit heureux’

Tamannaah Bhatia et Vijay Varma sont l’un des couples qui font l’objet de rumeurs. La nouvelle de leur relation a pris de l’ampleur après qu’ils aient été cliqués pour passer le réveillon du Nouvel An à Goa. La vidéo d’eux s’embrassant est devenue virale sur tous les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, ils ont été vus devant un restaurant tous habillés. Des sources ont déclaré aux portails médiatiques que les deux se sont liés sur les tournages de Lust Stories 2. Il semble qu’ils aient eu une camaraderie instantanée et qu’ils apprécient la compagnie de l’autre. Ils n’ont pas de plans à long terme mais profitent de cette phase de leur vie.

TAMANNAAH EN ÉQUATION AVEC VIJAY VARMA

Dans une récente interview avec Film Companion, elle a déclaré qu’elle s’était liée de manière organique avec Vijay Varma. Elle a dit qu’il s’était lié avec elle sans aucune sorte d’inhibition et qu’elle se sentait également détendue. Elle a dit que les femmes qui réussissent pensent souvent qu’elles doivent travailler dur pour trouver tout et n’importe quoi dans la vie. Elle a été citée comme disant: « Vous n’avez pas à marcher sur des coquilles d’œufs. Pour être simplement vous-même. » Elle a dit que le fondement de toute relation heureuse était l’amitié. Elle a dit que quand on peut rire en compagnie de quelqu’un, c’est une sensation agréable. Tamannaah aurait déclaré: « C’est une personne à qui je tiens profondément. C’est mon endroit heureux. »

L’actrice a déclaré que si quelqu’un tombe amoureux de quelqu’un, c’est parce qu’il aime quelque chose à un niveau plus profond. Tamannaah a dit qu’elle avait des co-stars auparavant, et elle ne croit pas que les co-stars soient toujours attirées sur les plateaux. Vijay Varma et Tamannaah se livrent à des plaisanteries sur les réseaux sociaux. L’année dernière, il y avait des rumeurs selon lesquelles elle allait épouser un homme d’affaires de Mumbai. On a dit qu’elle lui avait proposé pendant longtemps et elle a finalement cédé. Tamannaah a rejeté les rumeurs de manière hilarante.

L’ami proche de Vijay Varma, Gulshan Devaiah, a déclaré qu’il n’avait pas rencontré Tamannaah. Il a dit qu’il avait commencé à taquiner l’acteur des Darlings sur la base des reportages des médias. Il a dit qu’il semblait que Tamannaah et Vijay Varma avaient une très bonne chimie.