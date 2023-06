Lust Stories 2 : Tamannaah Bhatia révèle si Vijay Varma l’aide pour les scènes

Tamannaah et Vijay Varma sont un couple qui s’intéresse beaucoup aux médias sociaux. Comme nous le savons, ce sont des personnes observées de près par les paps après que leur vidéo de la célébration du Nouvel An 2023 à Goa soit devenue virale. L’actrice a confirmé à Film Companion qu’elle est bel et bien très proche de l’acteur de Dahaad. Elle a dit qu’ils se sont liés organiquement et qu’elle est dans un espace heureux de sa vie. Tamannaah et Vijay Varma ont été vus devant un restaurant chic il y a quelques jours. Le couple avait fière allure.

EST-CE QUE VIJAY VARMA GUIDE TAMANNAAH ?

Il ne fait aucun doute que Vijay Varma est salué comme l’un des meilleurs talents d’acteur du moment. Que ce soit Gully Boy, Darlings ou Dahaad, les fans sont gaga de ce qu’il apporte à l’écran. Au cours de son entretien avec Film Companion, on lui a demandé s’il essayait de l’aider, alors que Vicky Kaushal essayait d’aider Katrina Kaif. La diva a dit qu’elle avait jeté Vicky hors de la pièce. Tamannaah a déclaré que Vijay et elle s’entendaient bien car ils n’essayaient pas de se modifier, surtout s’ils comprenaient / sentaient que ce n’était pas dans leur zone de confort. Elle a dit qu’il la laissait faire les scènes à sa façon pour qu’elle puisse faire de son mieux. Elle a été citée comme disant: « Il serait comme, ‘ok, laisse-moi prendre un pourboire ou deux’, et je fais la même chose pour lui. »

Elle a dit que tous les deux étaient pleinement évolués en tant que personnes. Et il n’était pas nécessaire de se diriger l’un l’autre. Tamannaah aurait déclaré: « Nous vivons tous les deux nos vies, nous n’avons pas besoin de nous dire quoi faire. Je pense que le respect est si tacite. » Comme beaucoup, elle est également fan de son travail prodigieux. Tamannaah s’est dite heureuse de voir qu’il est reconnu par les producteurs et les cinéastes. Elle a dit: « Il est brillant dans ce qu’il fait. C’est quelqu’un que j’admire vraiment en tant qu’acteur. » Elle a déclaré que le parcours de Vijay dans l’industrie en tant qu’acteur mérite les éloges et les célébrations des médias.

Les deux seront vus en couple sur Lust Stories 2. Il semble qu’ils se soient liés lors de la réalisation de l’anthologie. La promo a attiré l’attention des gens. Tamannaah a Jailer avec Rajinikanth à venir également.