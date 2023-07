Lust Stories 2: Tamannaah Bhatia RÉVÈLE ce qu’elle ressentait en regardant ses scènes intimes avec sa famille

Histoires de luxure 2 a été créée sur Netflix. La suite met en vedette Kajol, Neena Gupta, Tamannaah Bhatia, Vijay Varma et bien d’autres. Tamannaah Bhatia et Vijay Varma sont sous les feux de la rampe en raison des scènes intimes qu’ils ont partagées dans Lust Stories 2. Tamannaah Bhatia, qui s’est abstenue de faire une scène de baiser pendant la plus longue période, a abandonné ses inhibitions et a réussi une scène de baiser enflammée. dans Lust Stories 2. Les fans deviennent gaga parce que Tamannaah Bhatia et Vijay Varma forment un couple dans la vraie vie. Maintenant, l’actrice a révélé ce qu’elle ressentait en regardant les scènes avec sa famille.

Tamannaah Bhatia parle de regarder des scènes intimes avec sa famille

Tel que rapporté par IndiaGlitz.com, Tamannaah Bhatia dans une interview a déclaré qu’elle se sentait mal à l’aise en regardant les scènes intimes avec sa famille. Elle a même mentionné qu’elle était mal à l’aise lors du tournage des scènes, mais elle est également heureuse d’avoir fait ce que le travail l’obligeait à faire en tant qu’artiste. L’actrice aurait déclaré : « J’ai joué dans ‘Lust Stories 2’ est devenu un sujet de discussion. Mais pour moi, mon parcours sera celui d’une actrice qui répond aux attentes des fans. Regarder les scènes intimes avec ma famille était un peu maladroit. Aussi, je me sentais mal à l’aise pendant le tournage de ces scènes. Mais en même temps, je pense que je suis un artiste et je suis heureux de faire ce qu’on attend de moi au travail. Plus tôt, Tamannaah Bhatia a révélé que Vijay Varma était la première co-star qu’elle ait jamais embrassée à l’écran. Le couple est vraiment follement amoureux l’un de l’autre et leur chimie a été appréciée par beaucoup dans Lust Stories 2. Avant Lust Stories 2, Tamannaah Bhatia est apparue dans la série Web Jee Karda et l’actrice a réussi à réussir quelques audacieux. scènes dedans aussi.

Critique de Lust Stories 2

Lust Stories 2 a reçu des critiques élogieuses du public. Certains internautes sont impressionnés par les histoires, mais certains les ont qualifiées d’ennuyeuses. Le film met également en vedette Mrunal Thakur, Amruta Subhash, Tillotama Shome, Angad Bedi et Kumud Mishra. Voici la critique. Avez-vous déjà regardé? Pour plus d’informations sur le divertissement, regardez cet espace.