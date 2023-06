Lust Stories 2: Tamannaah Bhatia parle de BREAKING la politique No Kissing de 18 ans; dit, ‘Ne pas essayer d’être…’

Tamannaah Bhatia fait les gros titres ces jours-ci. L’actrice a confirmé qu’elle sortait avec la star de Dahaad, Vijay Varma, en l’appelant « Happy Place ». Les fans sont excités et super heureux pour le couple. Leurs rumeurs de rencontres faisaient depuis longtemps le tour d’internet et maintenant tout est confirmé. La cerise sur le gâteau est que Tamannaah Bhatia et Vijay Varma vont partager l’espace d’écran dans Lust Stories 2. Ils ont été jumelés l’un en face de l’autre et les fans attendent avec impatience leur chimie. Tamannaah sera également vue en train de s’embrasser dans Lust Stories 2 – une règle qu’elle a enfreinte après 18 ans.

Tamannaah Bhatia parle de sa politique de non-baiser

Tamannaah Bhatia a suivi le non-baiser à l’écran pendant la plus longue période, mais dans Lust Stories 2, on la verra partager un moment intime avec Vijay Varma. Dans une récente interview, elle a rompu le silence à ce sujet. Dans une interview avec Film Companion, elle a parlé de briser la politique de non-baiser et a dit qu’elle était vraiment heureuse que Sujoy l’ait choisie pour le rôle dans Lust Stories 2. Surtout parce qu’elle n’a fait aucune ou très peu d’intimité à l’écran. Elle a dit qu’elle était ce public qui devenait maladroit et disait « Je n’embrasserai pas à l’écran ». Tamannaah a déclaré que c’était une évolution pour elle de « sortir de ce cadre, qui servait un certain public ». Mais comme beaucoup d’évolutions ont eu lieu grâce à Internet et aux réseaux sociaux, elle ne veut rien qui la retienne en tant qu’actrice. Elle a ajouté : « C’était une entreprise purement créative. Maintenant, après 18 ans, je n’essaie pas d’être célèbre. Ce n’est pas ma force motrice. »

Récemment, une vidéo du casting vedette de Lust Stories 2 partageant leur réaction à la série est devenue virale sur Internet. Il a Tamannaah Bhatia réagit au script qui n’a pas seulement des scènes de baisers mais plus que des scènes de baisers. La vidéo, Vijay Varma demande qui est le co-acteur. Leurs réactions sont mignonnes.

Regardez la vidéo de Lust Stories 2 ci-dessous :

Lust Stories 2 met également en vedette Kajol, Neena Gupta, Angad Bedi, Tillotama Shome, Mrunal Thakur et bien d’autres. Il sortira sur Netflix.