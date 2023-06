Lust Stories 2: Tamannaah Bhatia et Vijay Varma révèlent les meilleures qualités l’un de l’autre

La relation entre Tamannaah Bhatia et Vijay Varma a attiré l’attention de tout le monde. Le duo a laissé les fans jaillir après avoir prouvé que les fans avaient raison et récemment confirmé leur relation. Maintenant, pour ajouter à l’excitation, la paire est prête à illuminer les petits écrans avec leur affaire enflammée dans Lust Stories 2 de Netflix. Tamannaah et Vijay doivent jouer le rôle principal dans l’une des anthologies de quatre étages. Avant la sortie du film, les co-stars dans une interview avec News18, ont révélé les qualités les plus attirantes de l’autre. Et vous ne pouvez pas ignorer la pure admiration qu’ils nourrissent l’un pour l’autre.

Tamannaah Bhatia qualifie Vijay Varma d’acteur « caméléon »

Tamannaah a qualifié Vijay d’être un « caméléon » d’acteur, partageant qu’elle était impressionnée par la constance de Vijay à livrer des performances avec la plus grande précision. « J’ai vraiment pensé que j’allais avoir la chance de travailler avec un acteur qui a été si constant dans ses performances, qui sont si diverses et si puissantes et c’est un vrai caméléon », a-t-elle déclaré.

Tamannaah a en outre ajouté que Vijay se glisse littéralement dans la peau du personnage et se façonne en conséquence. L’actrice de Baahubali a admis qu’elle avait regardé les performances précédentes de Vijay et que cela l’avait bouleversée. Même si Lust Stories 2 n’a pas réussi à laisser un impact sur les masses, Tamannaah était certaine qu’elle serait heureuse en apprenant ne serait-ce qu’une chose ou deux de Vijay.

Vijay Varma parle de la qualité la plus attrayante de Tamannaah Bhatia

En venant à Vijay, l’acteur de Darlings a révélé que l’aspect le plus « surprenant et le plus beau » de Tamannaah était sa volonté de plonger directement dans le projet sans aucune inhibition. La capacité de Tamannaah à explorer l’histoire du film et à étudier son personnage à fond est ce qui a attiré l’attention de Vijay.

Vijay a également ajouté qu’il était impressionné par Tamannaah après l’avoir vue à Baahubali. Mais ce n’est qu’après l’avoir vue dans Babli Bouncer du cinéaste Madhur Bhandarkar que Vijay a senti que Tamannaah « avait tant à donner, tant à offrir ».

Histoires de luxure 2

Lust Stories 2 est divisé en quatre histoires courtes, liées par un fil conducteur où les personnages explorent, aiment, désirent et intimité.

La série, dirigée par quatre réalisateurs éminents, à savoir Sujoy Ghosh, Konkona Sen Sharma, R Balki et Amit Ravindernath Sharma, met également en vedette Neena Gupta, Kajol, Mrunal Thakur, Angad Bedi, Kumud Mishra et Tillotama Shome dans des rôles importants. Lust Stories 2 sera diffusé à partir du 29 juin.