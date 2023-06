Lust Stories 2: Tamannaah Bhatia et Vijay Varma révèlent les choses qui s’ennuient l’une de l’autre

Vijay Varma et Tamannaah Bhatia mettra le feu aux écrans avec Histoires de luxure 2 qui tombera bientôt sur Netflix. C’est la première fois que l’actrice et l’acteur collaborent ensemble. Même avant la sortie du teaser ou de la bande-annonce de Lust Stories 2, les rumeurs de rencontres entre Tamannaah Bhatia et Vijay Varma ont commencé à faire le tour. Et maintenant qu’ils ont confirmé être en couple, Tamannaah et Vijay ont partagé des informations l’un sur l’autre. Ils ont maintenant révélé les choses les plus ennuyeuses l’un sur l’autre.

Vijay Varma révèle ce qui l’agace le plus à propos de Tamannaah Bhatia

Tamannaah Bhatia et Vijay Varma font la une des journaux Entertainment News. Et maintenant, avec Lust Stories 2 à venir, les deux ont partagé beaucoup de choses. Cette fois, ils ont parlé de ce qui les agace le plus l’un chez l’autre. Vijay Varma révèle que Tamannaah est très obsédée par la salle de gym. Il partage que Tamannaah planifie tout autour de sa salle de sport. Elle planifie sa journée autour de sa salle de gym. Vijay révèle que Tamannaah dormira même moins pour aller au gymnase. Il lui dit qu’elle a besoin de mieux dormir pour avoir une meilleure hygiène de vie. Mais non, Tamannaah dormira pendant quatre heures et ira au gymnase. L’actrice se défend en disant que puisqu’elle mange beaucoup, elle ne peut pas se permettre de rater ses entraînements.

Regardez la vidéo de la bande-annonce de Lust Stories 2 ici :

Tamannaah parle de l’habitude la plus ennuyeuse de Vijay Varma

Tamannaah partage qu’elle travaille sur des idées pour ennuyer Vijay Varma. L’actrice partage qu’elle veut l’ennuyer et essaie d’étoffer ses idées. Tamannaah dit que Vijay est trop zen. « N’allez pas sur son portrait dans ses projets cinématographiques, dans la vraie vie, il est comme le calme ki murat », a-t-elle déclaré à ETimes.

Les rumeurs de rencontres entre Tamannaah et Vijay Varma ont commencé lorsqu’une vidéo floue d’eux s’embrassant. Les deux ont également été repérés lors de soirées en amoureux. Cependant, ce n’est que récemment que Tamannaah a finalement confirmé qu’ils sortaient ensemble. Tout récemment, Tamannaah et Vijay ont également révélé les meilleures qualités l’une de l’autre. Tamannaah appelle Vijay un caméléon tandis que Vijay partage Tamannaah est prêt à plonger dans n’importe quel projet sans aucune inhibition.