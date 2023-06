Lust Stories 2 : Tamannaah Bhatia en tentatrice en noir

Bigg Boss OTT de JioCinema se prépare pour sa nouvelle saison très attendue. Cependant, les développements récents suggèrent que le spectacle pourrait avoir quelques surprises dans sa manche. La dernière tournure de l’histoire est que JioCinema n’a pas révélé tous les participants de l’émission, laissant les fans curieux et enthousiasmés par ce qui les attend. La spéculation vient du dévoilement récemment fourni par JioCinema de la maison Bigg Boss OTT, révélant divers aspects de l’ensemble méticuleusement conçu. Cependant, les fans attentifs ont remarqué quelque chose d’intrigant – le nombre de lits présentés dépasse l’aperçu officiel des participants partagé par la plateforme. Et si l’on en croit les rumeurs, la plateforme a gardé le secret bien caché d’une éminente actrice de Bollywood qui devrait entrer dans la maison.

Bigg Boss OTT est toujours connu pour ses rebondissements inattendus, et il semble que cette saison ne sera pas différente. Alors que les fans attendent avec impatience la première de l’émission, les spéculations continuent de circuler, divers noms étant lancés comme participants surprise potentiels. Les lits supplémentaires de la maison seront-ils occupés par des jokers, des entrées secrètes ou des célébrités surprises ? Seul le temps nous le dira ! Ou hébergez Salman Khan !

Oui, cette fois, au lieu de Karan Johar, c’est Salman Khan qui va héberger la version OTT. La chanson promotionnelle et hymne le mettant en vedette a déjà suscité beaucoup d’enthousiasme parmi les fans. Les fabricants ont également présenté quelques concurrents, mais de manière très secrète. Les fans devinent simplement quelles stars vont entrer dans la maison. Plus que quelques heures pour que nous sachions tous. D’ici là, préparez-vous pour des divertissements et des drames non-stop alors que la saison 2 de Bigg Boss OTT commence à partir du 17 juin, uniquement sur JioCinema, gratuitement !