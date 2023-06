Lust Stories 2 star Tamannaah Bhatia a les larmes aux yeux pour CETTE raison [WATCH VIDEO]

Tamannaah Bhatia fait la une des journaux pour diverses raisons. De ses films, ses débuts OTT à sa vie amoureuse – Tamannaah Bhatia est dans l’actualité tout le temps. Après Jee Karda, Tamannaah Bhatia attend désormais avec impatience la sortie de Lust Stories 2 dans lequel elle partage l’espace écran avec son petit ami Vijay Varma. La série qui met également en vedette Kajol, Neena Gupta et bien d’autres arrivera sur Netflix le 29 juin. Mais avant cela, une vidéo de l’actrice en train de pleurer avait fait son chemin sur Internet. Eh bien, retenez vos chevaux, car ce n’est rien de bien grave.

Tamannaah Bhatia a les larmes aux yeux; Voici pourquoi

Une vidéo de Tamannaah Bhatia est devenue virale dans laquelle on pouvait la voir saluer un fan inconditionnel. Elle est complètement dépassée par le geste du fan. La fan n’a pas seulement félicité l’actrice avec un bouquet mais elle a même montré l’énorme tatouage du visage de Tamannaah sur son bras. La fille a également tatoué « Love You Tamannaah » sur son bras. L’actrice n’a pas pu retenir ses larmes de joie. En effet, c’est un moment assez émouvant.

Découvrez la vidéo de Tamannaah Bhatia ci-dessous :

Parlant des projets à venir de Tamannaah Bhatia, elle a Lust Stories 2. La série fait beaucoup l’actualité car elle présente également des scènes de baisers passionnés entre les tourtereaux. Pendant longtemps, Tamannaah Bhatia a suivi la politique d’interdiction des baisers à l’écran, cependant, elle l’a rompue pour Lust Stories 2. Dans une interview avec Film Companion, l’actrice a parlé d’avoir enfreint la politique et a déclaré qu’elle ne voulait rien pour la retenir. dos. Elle a été citée en disant: « L’Inde est vaste et tant de parties doivent encore évoluer. Beaucoup d’évolutions se sont produites, mais il en reste beaucoup plus. Je ne voulais pas que cela me retienne. C’était uniquement pour la créativité. Ce n’est pas comme si j’essayais d’être célèbre après 18 ans (dans le showbiz). Ce n’est pas mon effort. » Les fans de l’actrice ont eu une réaction radicale en regardant la vidéo teaser de baisers torrides de la promo.

Tamannaah Bhatia a également des films comme Jailer et Bhola Shankar en préparation. Les deux films devraient sortir cette année.