Lust Stories 2: Kajol a été salué pour avoir joué le rôle d’un survivant de la violence domestique; les fans la félicitent d’avoir révélé la réalité brutale du mariage [View reactions]

Kajol est saluée pour sa dernière performance dans Lust Stories 2. L’actrice a laissé ses fans très impressionnés par son choix audacieux de jouer une survivante de la violence domestique et a été félicitée pour avoir exposé la réalité brutale du mariage. Lust Stories 2 est sorti sur OTT, et l’histoire de Kajol et Kumud Mishra est appréciée car les fans l’appellent digne d’être regardée. Le point culminant du film est magnifique et il vous laissera sur le bord de votre siège. Bien qu’il y ait des internautes qui expriment leur déception face à Kajol jouant ce genre de rôle car ils ne s’attendaient pas à cela d’elle. Kajol a été cette actrice A Lister et ils ne peuvent pas imaginer jouer ce rôle, mais c’est très courageux de la part de l’actrice d’être si audacieuse avec son choix d’inspirations pour tous les jeunes acteurs en herbe.

Le #Kajol & #KumudMishra court métrage réalisé par #AmitSharma s’impose facilement comme le meilleur de l’anthologie Il intègre des thèmes de dépravation et de vengeance avec un scénario aussi net et un point culminant exceptionnellement conçu. J’ai hâte d’en parler demain#LustStories2 pic.twitter.com/xTgN0HVxyt ANMOL JAMWAL (@jammypants4) 29 juin 2023

C’était inattendu Kajol..? Il à Kajol – « Saali, Kutiya, Manhoos » et l’a baisée ?#LustStories2 pic.twitter.com/URS0remLI9 Lala ! (@LalaThedaktar) 29 juin 2023

#AjayDevgn Monsieur Apke » Sanskar » Kider Gaye. Yeh Admi Apki Biwi #Kajol ko Saali ,, Kutiya aur Manhoos Bol raha ha nous ke mauvais il l’a baisée ???. Honte à toi #Kajol. C’était inattendu de ta part #LustStories2.? pic.twitter.com/aCXbLMmsBM Umair Sandhu (@UmairSandu) 29 juin 2023

En dehors de Kajol, Tamannaah Bhatia a renversé ses fans avec son avatar chaud et passe et ses scènes torrides avec l’acteur Vijay Varma. Tamannaah est devenue audacieuse pour la première fois, et c’est sa première scène de baiser avec son vrai petit ami à l’écran. Le film met également en vedette Mrunal Thakur, Neena Gupta, Angad Bedi, Amruta Subhash, Konkana Sen Sharma, Tillotama Shome et plus encore dans le film,