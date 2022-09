L’USSF embauche JT Batson en tant que PDG et secrétaire général pour remplacer Will Wilson

La Fédération américaine de football a embauché l’ancien responsable des médias, de la publicité et de la technologie JT Batson pour être son prochain PDG, secrétaire général, a annoncé la Fédération lundi.

Batson, 40 ans, est un ancien membre du comité des finances du football américain et assume ses nouvelles fonctions après avoir été PDG de Hudson MX, une société de logiciels financiers et de flux de travail qu’il a cofondée et où il restera membre du conseil d’administration.

Batson succède à Will Wilson et commencera immédiatement son rôle. Il déménagera à Chicago dans les mois à venir pour travailler au siège de US Soccer. Wilson, qui a pris la décision de se retirer plus tôt cette année, restera avec l’USSF jusqu’en octobre pour aider à la transition.

“JT est particulièrement qualifié pour ce poste en tant que personne qui possède une vaste expérience de travail avec de grandes organisations complexes ainsi qu’une compréhension des rouages ​​complexes des entreprises modernes”, a déclaré la présidente de US Soccer, Cindy Parlow Cone. “Il a également une passion pour le football née en jouant et en grandissant dans une génération qui a vu une croissance massive du sport aux États-Unis. Son énergie, son leadership, sa pensée créative et son lien personnel pour voir le football américain et le sport prospérer seront un énorme positif pour l’avenir de notre Fédération dans son ensemble.”

Baston a également été impliqué dans le football des jeunes, ayant été impliqué avec Augusta Arsenal dans une variété de rôles, y compris en tant qu’entraîneur d’équipes de garçons et de filles. Il a également joué pour le club basé en Géorgie dans sa jeunesse.

“C’est un honneur et une grande responsabilité d’assumer ce poste avec US Soccer, et j’ai vraiment hâte de travailler avec Cindy, notre conseil d’administration, notre haute direction, nos joueurs, entraîneurs et arbitres, et tous nos employés, partenaires et l’adhésion à travers le paysage du football américain », a déclaré Batson. “Je crois fermement au pouvoir du travail d’équipe et de la collaboration, et pendant cette période historique pour le football aux États-Unis, cela sera d’une importance vitale alors que nous continuons à faire avancer la Fédération vers des sommets encore plus élevés.”

Le travail précédent de Baston avec US Soccer l’a amené à diriger la création du US Soccer Development Fund qui collecte des fonds pour soutenir le développement des joueurs, des entraîneurs et des arbitres de US Soccer.

Avant de fonder Hudson MX, il était entrepreneur en résidence chez Greylock Partners et Accel Partners.

Batson a commencé sa carrière en tant que premier employé de Mozilla axé sur les efforts de croissance internationale du navigateur Firefox alors naissant. Il a ensuite rejoint le projet Rubicon où il a contribué à faire évoluer l’entreprise dans six pays en tant que vice-président directeur, Revenu et développement mondial. Il a également occupé des postes de direction chez Mediaocean et Cumulus Media.

En tant qu’étudiant de premier cycle à Stanford, Batson a travaillé avec les programmes de football masculin et féminin de Stanford en tant qu’assistant étudiant axé sur le recrutement, les opérations de football, le marketing, les camps et la collecte de fonds. Il a également travaillé avec l’équipe masculine de basket-ball de Stanford.

“Quand je jouais au football junior, je n’étais pas le gamin qui rêvait de participer à la Coupe du monde, j’étais le gamin qui rêvait d’en organiser une”, a déclaré Batson. “Comme pour de nombreux membres de notre famille de footballeurs, la Coupe du monde de 1994 aux États-Unis a eu un impact profond sur moi et m’a ouvert les yeux sur l’impact potentiel et mondial du football. Cette Coupe du monde m’a aidé à commencer à penser grand au football aux États-Unis. Avec la Coupe du Monde de la FIFA 2022 qui commence dans quelques mois, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 l’été prochain et les États-Unis co-organisant la Coupe du Monde de la FIFA 2026 dans quatre ans, nous nous dirigeons vers une moment spécial de notre histoire et je suis extrêmement excité d’en faire partie. »