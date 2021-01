Trois jours seulement après avoir annoncé que l’USS Nimitz quittait le golfe Persique, le Pentagone a annulé la décision, affirmant que le navire de guerre resterait au Moyen-Orient en raison des « menaces » iraniennes contre le président Donald Trump.

L’ordre de poursuivre la mission a été donné dimanche par le secrétaire à la Défense par intérim, Chris Miller, qui a déclaré que «personne ne devrait douter de la détermination des États-Unis d’Amérique» dans un bref communiqué. La nouvelle est venue exactement un an après l’assassinat américain du général iranien Qassem Soleimani.

À peine trois jours auparavant, Miller avait ordonné au Nimitz Carrier Strike Group de rentrer chez lui à Bremerton, Washington, après une mission de 10 mois plus longue que d’habitude, complétant l’équipage sur «Le travail acharné, l’engagement et la flexibilité» montré lors du déploiement, et notamment en omettant de mentionner l’Iran du tout. La rotation a été perçue par certains médias américains comme un geste visant à désamorcer la tension avec l’Iran avant l’anniversaire.

Aussi sur rt.com Le Pentagone renvoie le porte-avions USS Nimitz du Moyen-Orient alors que l’anniversaire du meurtre de Soleimani se profile

Il y a eu de nombreuses affirmations selon lesquelles une sorte d’incident impliquant les troupes américaines et l’Iran pourrait se produire au cours des derniers jours de la présidence Trump. Téhéran lui-même a averti qu’Israël pourrait lancer une opération sous faux drapeau pour déclencher une guerre entre son patron d’outre-mer et son rival régional. L’anniversaire s’est passé sans aucune flambée majeure, cependant.

Téhéran considère l’assassinat de Soleimani comme un acte de terrorisme d’État perpétré par les États-Unis. Après cela, il y a un an, l’armée iranienne a lancé des attaques de missiles contre deux bases américaines en Irak, envoyant un avertissement par les canaux irakiens et donnant aux troupes suffisamment de temps pour se mettre à l’abri. La démonstration de force n’a fait aucune victime du côté américain.

À l’approche de l’anniversaire, un certain nombre de hauts responsables iraniens ont déclaré que les assassins de Soleimani, y compris le président américain Donald Trump, n’échapperaient pas à la justice. Le président Hassan Rohani a prédit que le sort de Trump ressemblerait à celui de Saddam Hussein, et a célébré la fin de sa présidence, affirmant qu’il se rendrait à la « Poubelle de l’histoire. »

Aussi sur rt.com Assassiner des dirigeants étrangers est une « marque de commerce américaine / israélienne »: l’Iran nie les « fausses nouvelles » alléguant la menace de mort de Rohani contre Trump

Certains médias américains ont interprété le message comme une menace de mort. Téhéran a réprimandé les allégations avec colère, affirmant que l’assassinat de dirigeants étrangers était un «Marque américano-israélienne» et pas quelque chose que fait l’Iran.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!