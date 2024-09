L’USPS met fin aux remises accordées aux consolidateurs d’expédition qui exploitent son vaste réseau de livraison

Le service postal américain a annoncé mercredi qu’il mettait fin aux remises que les consolidateurs de transport tels qu’UPS et DHL utilisent pour faire parvenir les colis aux portes du pays, dans une mesure destinée à aider le service postal à ralentir les pertes, mais qui pourrait voir les coûts plus élevés répercutés sur les consommateurs.

Les consolidateurs transportent environ 2 milliards de colis par le biais du service postal chaque année, ce qui représente environ un quart de son volume total de colis, et le changement augmentera les revenus et l’efficacité de la poste tout en encourageant les expéditeurs à simplement utiliser les services du service postal tels que Ground Advantage, a déclaré le directeur général des Postes américaines, Louis DeJoy, à l’Associated Press.

Il a insisté sur le fait que cette mesure vise à assurer la durabilité financière, même si elle pourrait accroître la part de marché du service postal et rendre les choses plus coûteuses pour les consolidateurs, qui pourraient répercuter les coûts sur les consommateurs.

« Je ne cherche pas à reprendre le secteur des colis. Je cherche simplement à sauver le secteur du courrier », a-t-il déclaré.

Le changement est attendu depuis longtemps, a déclaré DeJoy, car le service postal cherche à réduire les pertes et faire face aux changements des habitudes d’expédition suite à une baisse de 80 % du courrier de première classe depuis 1997. Certains accords de consolidation ont déjà été renégociés tandis que d’autres seront redessinés à mesure que les contrats expireront au cours de l’année à venir, a-t-il déclaré.

« Il est dans l’intérêt du service postal et du peuple américain de réévaluer ces accords commerciaux. Et bien entendu, nous conclurons des accords avec les consolidateurs qui sont prêts à négocier des accords fondés sur une utilisation plus rationnelle de notre réseau, d’une manière mutuellement bénéfique », a-t-il déclaré.

Ces changements font partie des efforts déployés par le service postal pour accroître ses propres expéditions de colis Ground Advantage et pour éliminer l’accès bon marché à son vaste réseau pour la partie la plus coûteuse de l’expédition – la dernière étape au cours de laquelle les transporteurs postaux effectuent des livraisons six jours par semaine à 167 millions d’adresses à travers le pays, a déclaré DeJoy.

Cela concerne les consolidateurs de livraison qui déposent un grand nombre de colis dans environ 10 000 sites à travers le pays. Selon les nouveaux changements, le nombre de sites sera réduit à environ 500 grands centres équipés pour gérer le volume, a-t-il déclaré.

Cette décision, annoncée dans un dossier déposé en juin auprès de la Commission de régulation postale, fait partie des efforts continus de DeJoy pour éliminer les déficits budgétaires et améliorer l’efficacité dans le cadre d’un plan sur 10 ans visant à atteindre la durabilité financière.

Cela n’affecte pas les grands expéditeurs comme Amazon qui négocient des accords directement avec le service postal. Mais cela pourrait signifier des frais d’expédition plus élevés pour toutes sortes de produits expédiés par des consolidateurs qui ont économisé de l’argent en utilisant le réseau du service postal pour les livraisons finales. Parmi les plus importants, on trouve DHL eCommerce et OSM Worldwide. UPS est un autre consolidateur par l’intermédiaire de SurePost et Mail Innovations.

Les coûts plus élevés pour exploiter le vaste réseau du service postal sont une mauvaise nouvelle pour les consolidateurs, qui doivent trouver des options moins chères ou risquer d’être abandonnés par des entreprises qui choisissent d’envoyer des produits directement via le service postal et d’autres transporteurs, a déclaré Satish Jindel, président de ShipMatrix, spécialiste de l’expédition et de la logistique, qui produit des logiciels d’expédition.

« Leurs jours sont comptés », a-t-il déclaré à propos des consolidateurs.

Le changement est déjà en marche pour certains consolidateurs.

Pitney Bowes a déposé une demande de protection contre la faillite à compter du mois prochain pour sa division de commerce électronique. FedEx supprime son service FedEx Smart Post qui utilisait le réseau postal et le convertit en FedEx Economy Ground en utilisant ses propres camions et sous-traitants.