Le Comité olympique et paralympique américain a répondu aux appels des athlètes américains en annonçant jeudi qu’il ne les sanctionnerait pas pour avoir levé les poings ou s’agenouillé sur le stand des médailles lors des prochains Jeux de Tokyo et au-delà.

C’est une réponse à un ensemble de recommandations d’un groupe d’athlètes de l’USOPC qui cherche à modifier la règle 50 tant décriée de la Charte olympique du CIO, qui interdit les manifestations à l’intérieur des lignes lors des jeux.

C’est cette règle qui a conduit le plus célèbre à l’éviction des médaillés américains Tommie Smith et John Carlos des Jeux olympiques de 1968 à Mexico après que les sprinteurs aient levé les poings sur le stand des médailles pour protester contre l’inégalité raciale aux États-Unis.

Interdire aux athlètes d’exprimer librement leurs points de vue pendant les Jeux, en particulier ceux issus de groupes historiquement sous-représentés et minoritaires, contribue à la déshumanisation des athlètes qui est en contradiction avec les principales valeurs olympiques et paralympiques, a déclaré la déclaration des athlètes qui accompagnait les recommandations.

Les athlètes recherchent des changements qui rapprocheraient la politique de celles des principales ligues américaines et internationales, dont la plupart ont assoupli leurs règles concernant les manifestations à la suite de la mort de George Floyd en mai aux mains de la police de Minneapolis et des troubles qui ont suivi. Les joueurs de la NBA, par exemple, ont insisté à plusieurs reprises pour obtenir l’assurance qu’ils pourraient utiliser leur plate-forme pour résoudre les problèmes de justice sociale.

Vous voyez les athlètes des ligues sportives prendre conscience de leur pouvoir de conduire le changement social, a déclaré Yannick Kluch, professeur de culture sportive à l’Université Rowan qui a aidé les athlètes à s’attaquer à ces problèmes.

Le CIO a défendu la règle, expliquant que les déclarations politiques n’ont pas leur place à l’intérieur des sites de compétition aux Jeux Olympiques. Bien que le CIO ait demandé à son propre comité d’athlètes d’explorer d’éventuels changements à la règle, l’appel à l’action du pays qui remporte le plus de médailles et achemine le plus d’argent au mouvement olympique se distingue comme la riposte la plus médiatisée contre le interdiction à ce jour.

L’USOPC a chronométré l’annonce pour qu’elle tombe sur la Journée des droits de l’homme, célébrée le 10 décembre par les Nations Unies depuis 1948.

Non seulement la famille des athlètes américains attendait quelque chose qui parle de qui nous sommes, mais nous savons que le monde attendait de nous des conseils sur la manière de faire les choses correctement, a déclaré Moushaumi Robinson, médaillée d’or olympique 2004 en piste qui a dirigé le groupe des athlètes.

La PDG de l’USOPC, Sarah Hirshland, a déclaré qu’elle s’attend à des critiques de la part du CIO et d’autres, mais «nous ne pouvons pas marcher comme un mouvement si nous ne regardons pas cette question en particulier.

La décision de l’USOPC, qui s’appliquera également aux essais olympiques, fait suite à une période de 19 mois au cours de laquelle sa volonté d’adhérer à la directive du CIO est devenue intenable.

À l’été 2019, Hirshland a réprimandé la lanceuse de marteaux américaine Gwen Berry et l’escrimeuse Race Imboden pour avoir enfreint la règle 50, après que Berry ait levé le poing et qu’Imboden se soit agenouillé sur le stand des médailles aux Jeux panaméricains au Pérou.

Puis, pendant la période de troubles sociaux qui a suivi le meurtre de Floyds par un policier blanc alors que l’homme noir était menotté, Berry a appelé l’USOPC pour son hypocrite lorsqu’il a annoncé qu’il suivrait l’exemple de nombreuses ligues sportives en redoublant d’efforts pour s’attaquer. problèmes d’inégalité raciale aux États-Unis

L’USOPC a créé une poignée de groupes de travail dirigés par des athlètes qui ont abordé différents aspects de l’injustice sociale dans le mouvement olympique et la société en général. Les conclusions du groupe sur les protestations et les manifestations étaient les plus attendues.

Ce groupe, qui a sollicité la contribution de plus de 40 personnes, souhaite des changements en profondeur dans la règle du CIO qui se lit comme suit: Aucun type de manifestation ou de propagande politique, religieuse ou raciale n’est autorisé sur les sites, sites olympiques ou autres zones.

Souvent, vous entendez des gens dire que je ne veux pas mélanger la politique et le sport, a déclaré Kluch. Mais ce sont deux (fausses) hypothèses. Le premier est que les droits de l’homme, la race et la justice sociale sont politiques. Ils concernent la dignité humaine, pas la politique. Il est également très clair que les droits de l’homme ne sont pas politiques mais ont été fortement politisés.

Le groupe est toujours en train de débattre des types de gestes et de manifestations qu’il recommanderait d’autoriser. L’USOPC dit qu’il ne disciplinera pas les athlètes pour des manifestations respectueuses et pacifiques, et Hirshland a dit, je ne peux pas imaginer que s’agenouiller ou lever le poing serait considéré comme «inapproprié.

La fédération souhaite également clarifier aux athlètes la manière dont la règle est appliquée. Dans le passé, lorsqu’un athlète a enfreint les règles olympiques, le CIO a en grande partie laissé à la fédération nationale des athlètes le soin d’imposer la sanction, ce qui peut inclure le bannissement de l’athlète des Jeux. Le refus de l’USOPC de sanctionner un athlète mettrait le CIO dans la position d’avoir à déterminer la sanction et à déterminer qui l’administrerait.

Le CIO a envoyé une enquête aux athlètes du monde entier pour connaître leurs opinions sur la règle 50 et d’autres questions. Son comité des athlètes, qui comprend l’Américain Kikkan Randall, utilisera ces retours pour faire sa propre recommandation sur l’avenir de la règle 50. Les résultats sont attendus au premier trimestre 2021.