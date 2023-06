L’USMNT vise à maintenir la domination de la CONCACAF avec une nouvelle liste

Doug McIntyre Journaliste de football

Avec le trophée de la Ligue des Nations de la CONCACAF qu’ils ont remporté dimanche à Las Vegas, une équipe nationale masculine américaine presque entièrement différente espère remporter une autre pièce d’or à la Gold Cup 2023 – qui débutera samedi lorsque les Américains rencontreront la Jamaïque à Chicago (9 :30 h HE, FS1).

Christian Pulisic, Gio Reyna et Folarin Balogun ne seront pas là ; la plupart des stars européennes du pool de joueurs de l’USMNT prennent des vacances bien méritées entre les saisons du club. Il y a encore beaucoup d’expérience sur la liste, avec sept membres de l’équipe de la Coupe du monde 2022 inclus.

Leurs collègues ont accompli la première priorité du programme cet été en conservant la couronne de la Ligue des Nations. Maintenant, ce groupe essaiera de suivre le mouvement et d’égaler cet exploit en remportant la Gold Cup. S’ils le font, cela complètera un balayage complet des compétitions régionales biennales pour l’USMNT pour la deuxième fois en autant d’essais.

« C’est tout [one] l’équipe, c’est un seul groupe », a déclaré le gardien partant Matt Turner, l’un des cinq joueurs américains à la Gold Cup qui ont également participé à la finale de la Ligue des Nations.

« La semaine dernière et nous nous sommes occupés des affaires et nous avons obtenu un trophée, et maintenant il est temps de changer complètement de vitesse et d’en gagner un autre. Nous avons pu le faire en 2021, et nous savons à quel point c’était formidable pour notre fédération et pour notre Cela a donné à beaucoup de gars des opportunités qui ne se seraient pas présentées autrement. Nous recherchons donc la même chose. Et je sais que beaucoup de gars sont vraiment impatients de représenter le pays.

Après avoir remporté des ligues des Nations consécutives plus la Gold Cup 2021, les États-Unis sont clairement les favoris pour remporter leur quatrième compétition consécutive de la CONCACAF lors de la finale du mois prochain à Los Angeles. Cela ne signifie pas que ce sera facile – pas contre des adversaires qui auront le luxe d’aligner leurs alignements de premier choix.

C’est en partie la raison pour laquelle les Américains approchent d’un tournoi qu’ils ont remporté plus que n’importe quelle nation à part le Mexique de la même manière qu’ils l’ont fait l’an dernier au Qatar : en ne tenant rien pour acquis. Aujourd’hui comme alors, l’objectif principal est d’accumuler suffisamment de points en jeu de groupe pour se qualifier pour une invitation à la phase à élimination directe. Les États-Unis termineront le premier tour contre deux autres adversaires des Caraïbes : Saint-Kitts-et-Nevis le 28 juin à Saint-Louis et le week-end prochain contre Trinité-et-Tobago à Charlotte.

Le lever de rideau de samedi représente un défi de taille. Les Reggae Boyz se vantent peut-être de leur plus grande collection de talents après avoir recruté un certain nombre de jeunes ayant la double nationalité anglaise au cours des dernières années. L’engagement le plus récent est l’ailier de 26 ans Demarai Gray d’Everton – l’un des cinq joueurs de Premier League de la formation jamaïcaine. (Les États-Unis en ont deux : Turner d’Arsenal et sa coéquipière Gaga Slonina de Chelsea.)

Avec les poids lourds de la CONCACAF, le Canada, le Mexique et les États-Unis, tous en désavantage numérique après la Ligue des Nations, certains considèrent même ces Jamaïcains comme un cheval noir pour remporter leur premier titre régional. La Jamaïque est entraînée par Heimir Hallgrímsson, qui a mené son Islande natale à la Coupe du monde 2018.

« Nous nous attendons à un match direct et physique, mais aussi à du bon football », a déclaré Turner. « C’est une équipe forte avec des individus forts. Nous espérons que notre collectif est plus fort. »

Ils devront l’être. Turner et le défenseur Miles Robinson sont les seuls partants de la Ligue des Nations à la Gold Cup. Et l’entraîneur par intérim des États-Unis, BJ Callaghan, a déclaré vendredi que Robinson était toujours aux prises avec le mollet douloureux qui l’avait tenu à l’écart du décideur de la Ligue des Nations et que ce serait « une décision de temps de jeu » samedi.

Une grande partie de la formation américaine sera composée de néophytes internationaux cherchant à s’établir au plus haut niveau – un contraste frappant avec celui de la Jamaïque.

« Vous avez une tonne de joueurs expérimentés, de jeunes joueurs », a déclaré Callaghan à propos des Reggae Boyz commençant 11. « Ils peuvent vraiment vous battre et vous blesser de différentes manières. »

Compte tenu de tout cela, vous pardonneriez à cette équipe américaine de ressentir une certaine pression pour réussir comme l’a fait la première chaîne.

« Je ne pense pas qu’il y ait de pression », a déclaré l’arrière vétéran DeAndre Yedlin. « Nous savons de quoi nous sommes capables. Le groupe qui participait à la Ligue des Nations a fait un travail incroyable. Et nous essayons juste de continuer. Nous ne défendons pas la Gold Cup, nous l’attaquons. Nous veulent être agressifs et dominer les matchs, tout comme l’a fait le groupe qui a participé à la Ligue des Nations.

« La Gold Cup et la Ligue des Nations », a ajouté Yedlin, « Ce sont des opportunités pour nous de concourir, des opportunités pour nous de montrer pourquoi nous pensons que nous sommes la meilleure équipe de la CONCACAF, et pour nous de faire une déclaration – en quelque sorte au le monde entier. »

Hisser à nouveau l’argenterie en dirait beaucoup.

« Ce n’est pas tous les jours que vous soulevez un trophée », a déclaré le milieu de terrain Alex Zendejas, un autre des survivants de la Ligue des Nations avec Turner, Robinson et les réservistes Sean Johnson et Alan Soñora. « C’est juste une motivation supplémentaire pour faire de même avec ce tournoi. »

