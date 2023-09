L’USMNT terne bat l’Ouzbékistan au retour de Berhalter

L’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) a battu l’Ouzbékistan 3-0 lors d’un match amical international samedi soir au City Park de St Louis.

Malgré le score, l’USMNT a flatté de tromper et a réalisé une performance terne lors du retour de l’entraîneur-chef Gregg Berhalter à la barre.

Weah donne l’avantage aux Etats-Unis

Tim Weah a donné l’avantage aux hôtes en début de troisièmerd minute avant que Ricardo Pepi et Christian Pulisic ne marquent profondément dans les arrêts de jeu pour donner la victoire aux hôtes.

Cependant, ils se sont créés peu d’occasions et les visiteurs semblaient plus susceptibles de marquer. Le gardien Matt Turner a réalisé plusieurs arrêts de qualité tout au long des quatre-vingt-dix minutes et a sans doute été le joueur le plus remarquable.

Un départ rapide a vu Weston McKennie trouver son coéquipier du club Weah avec une course fulgurante avant que l’ailier ne place son effort dans le coin le plus éloigné pour donner l’avantage à son équipe.

Folarin Balogun a failli porter le score à 2-0 en 16eème minute mais il a touché le poteau alors que les Ouzbeks survivaient.

Les Ouzbeks ratent leurs occasions

Les visiteurs auraient dû rétablir la parité juste avant la mi-temps, mais le capitaine ouzbek Eldor Shomurodov n’a pas réussi à battre Turner en tête-à-tête après avoir reçu une mauvaise passe en retrait de Tim Ream.

Même s’ils se sont taillé la part du lion en seconde période, les hommes de Berhalter n’ont guère créé d’ouvertures nettes.

Brenden Aaronson, qui a brillé après son entrée, a libéré Pepi au but dans la première mi-temps des arrêts de jeu et ce dernier a doublé l’avance de son équipe avec une finition habile.

Quelques minutes plus tard, après que Malik Tillman ait été renversé dans la surface, Pulisic est intervenu pour porter le score à 3-0 dans la soirée.

L’USMNT, 11e, accueille Oman mardi à St Paul, Minnesota. L’Ouzbékistan, quant à lui, débutera ses qualifications pour la Coupe du monde en novembre.

Reste à voir comment Berhalter améliorera son équipe après son retour. Une performance plus convaincante et décisive était attendue contre l’opposition classée 74e et si la performance ne s’améliore pas contre Oman, attendez-vous à des changements dans l’équipe à l’avenir.

Crédit photo : IMAGO/Zuma Wire