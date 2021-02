Le manager américain Gregg Berhalter, ainsi que les joueurs de l’USMNT, ne lâchent pas leur soutien au mouvement Black Lives Matter.

Un soir où les États-Unis ont battu Trinidad & Tobago 7-0, Berhalter, son staff et les joueurs ont pu être vus portant des chemises contenant le message «Be The Change» sur le devant et «Black Lives Still Matter» sur le dos.

« Cela signifie beaucoup pour moi », a déclaré Berhalter à propos du mouvement Black Lives Matter après le match. «Et ce n’est pas seulement soutenir l’effort du groupe, mais c’est soutenir la cause. C’est ce qui compte le plus pour moi.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Carlisle: Ferreira rend hommage à la foi de Berhalter

«La cause Black Lives Matter est réelle. Nous devons faire plus pour l’équité. Nous devons faire plus pour combler le fossé économique. Nous devons faire plus pour l’éducation des communautés pauvres. Et c’est ce à quoi nous devrions lutter. I signifie que lorsque vous parlez de notre grand pays comme étant la terre des opportunités, il doit vraiment être la terre des opportunités pour tout le monde. «

L’équipe américaine n’a cessé d’afficher des messages en faveur de la justice sociale, en le faisant d’abord sur ses vestes d’échauffement avant un match amical de novembre contre le Pays de Galles. L’équipe a fait de même lors des matchs suivants contre le Panama et le Salvador, en répétant le mantra «Be The Change». Berhalter a déclaré que le soutien de l’équipe se poursuivrait.

« Ce dont je suis le plus fier [about] les gars, c’est que cet effort n’a pas du tout diminué au sein du groupe « , a déclaré Berhalter. » Cela ne fait que se renforcer parce que c’est quelque chose qui passionne tout le groupe.

«Et nous allons continuer à faire notre chose, et nous l’espérons même l’amplifier et continuer à diffuser ce message parce qu’il est d’une importance vitale. Si nous disons que nous sommes ce que nous sommes en tant que pays, nous devons changer notre comportement, changer nos actions. »

L’USMNT se rend sur le terrain en portant des maillots «Be The Change» avant le match de dimanche contre Trinidad et Tobago. Images USA Today

L’ailier Jonathan Lewis a déclaré que cela comptait beaucoup pour lui personnellement que son entraîneur soutienne l’engagement des joueurs pour la justice sociale.

« En tant que joueur noir en particulier, avoir un entraîneur [saying] qu’il nous soutient vraiment, je pense que cela signifie beaucoup », a-t-il dit.« Il est venu vers nous en équipe et nous a approchés et nous a dit: «Que pouvons-nous faire de plus?

« Il veut apprendre. Il veut être plus impliqué. Il veut faire sa part et il l’a même dit dès le début, il a dit: » Ce que nous faisons en ce moment n’est pas assez bien. «

« Donc, cela donne du pouvoir à toute l’équipe. »