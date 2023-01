L’USMNT se tourne vers les jeunes alors que Brandon Vazquez et Cade Cowell brillent lors de la défaite en Serbie

LOS ANGELES – Lors du premier match de l’équipe depuis la Coupe du monde 2022, l’équipe nationale masculine des États-Unis a obtenu un but précoce du débutant Brandon Vazquez avant d’encaisser deux fois lors d’une défaite 2-1 contre la Serbie au stade BMO.

Réaction rapide

1. Forte influence mexicaine-américaine

Les quatre joueurs de la liste éligibles pour représenter le Mexique – Vazquez, Alejandro Zendejas, Cade Cowell et Jonathan Gomez – faisaient partie du onze de départ. Cela représentait une déclaration d’intention claire de US Soccer selon laquelle la fédération souhaite des engagements à long terme de chacun d’eux.

Vazquez, Zendejas – tous deux réalisant leur première sélection complète en équipe nationale – et Cowell ont joué ensemble dans un trio de tête animé et toujours dangereux. Le but de Vazquez sur un centre de son compatriote débutant Julian Gressell a été une excellente finition – redirigeant le ballon vers le coin le plus éloigné – et laisse une première impression positive sur sa capacité à jouer au niveau international.

Malgré toute l’attention que l’inclusion de Zendejas a attirée à la mi-saison du Club America, il a été éclipsé par Cowell sur l’aile opposée. L’ailier des San Jose Earthquakes a été présenté comme une star potentielle pendant des années et bien qu’il n’ait encore que 19 ans, c’est une année énorme en termes de solidification des attentes justes pour son développement. S’il est aussi dangereux pour les Quakes qu’il l’était contre la Serbie, il est juste de relancer les discussions sur un éventuel transfert européen.

Gomez n’a pas rencontré le même succès que les trois autres. Sa limitation physique était exposée et a fourni un contexte important pour expliquer pourquoi il n’a pas fait de première apparition en équipe pour la Real Sociedad en Liga depuis son transfert de Louisville City en USL en 2021.

Brandon Vazquez a montré la promesse de la prochaine génération de joueurs sur lesquels les États-Unis peuvent se développer et compter avant la Coupe du monde 2026. (Photo de Harry How/Getty Images)

2.Gabriel Slonina entre dans l’histoire

Fraîchement sorti de son passage du Chicago Fire à Chelsea, Slonina est entré dans l’histoire en tant que plus jeune gardien de but à avoir jamais joué pour les États-Unis. A 18 ans, 255 jours, prend le record de Tony Meola, qui a fait ses débuts quelques mois après son 19e anniversaire contre l’Equateur en 1988.

Le jeune a eu quelques bons moments – dont une séquence dans laquelle il a reçu un coup de pied à la tête alors qu’il poussait un ballon hors de la ligne – et n’était pas vraiment à blâmer pour l’un ou l’autre des buts de la Serbie. Bien qu’il soit encore loin d’avoir vu le terrain en Angleterre, Slonina a certainement le talent pour devenir un jour le n°1 américain. Est-ce possible d’ici 2026 ? Cela semble exagéré, mais pas en dehors du domaine du possible.

3. Ambiance typique pour un match de janvier

Si US Soccer espérait que l’excitation de la Coupe du monde se traduirait par une atmosphère de janvier meilleure que d’habitude, il aurait été déçu. Le stade BMO – le nouveau nom du domicile de LAFC – était à moitié plein et avait le niveau d’énergie approprié pour un exercice d’entraînement glorifié.

La réalité pour ce type de jeu est que le résultat n’a pas d’importance. Il s’agit de donner aux joueurs individuels des opportunités d’être exposés au niveau international dans le cadre de leur processus de développement. Il y a un aspect d’équipe, bien sûr, mais comme les États-Unis jouent avec un personnel d’entraîneurs intérimaire, il y avait moins de valeur là-bas mercredi soir qu’il aurait pu en être autrement.

Sept partants ont fait leurs débuts en équipe nationale, ce qui était le plus grand nombre en un seul match depuis 1988.

Meilleurs et pires interprètes

Meilleur : Aidan Morris, États-Unis

Morris était calme sur le ballon et solide défensivement dans une position – milieu de terrain défensif – qui manque de profondeur dans la piscine. Il y a une baisse significative après que Tyler Adams et Morris semblent tout à fait prêts à concourir pendant des minutes derrière lui.

Meilleur : Cade Cowell, États-Unis

Comme mentionné ci-dessus, Cowell a toujours eu un impact sur l’aile gauche. Il n’avait pas de but ni de passe décisive à montrer, mais cela semblait inévitable à chaque fois qu’il recevait le ballon, il allait souffler par le défenseur le marquant et placer le ballon dans un bon endroit.

Meilleur : Veljko Simic, Serbie

Simic, qui joue pour la Voïvodine en Serbie, a marqué le but vainqueur au début de la seconde période et a été influent dans l’attaque serbe tout au long du match.

Pire : Marko Mijailovic, Serbie

Cowell a eu son chemin avec Mijailovic tout au long de la nuit.

Pire : Jonathan Gomez, États-Unis

Gomez a montré qu’il n’était pas prêt à être considéré pendant des minutes dans les compétitions officielles.

Pire : Jalen Neal, États-Unis

Neal a eu des moments brillants mais s’est fait prendre de position à quelques reprises et n’était pas fort en possession.

Faits saillants et moments marquants

Vazquez a ouvert le score dans la soirée avec un premier but.

¡Se estrena como goleador🤩 ! ⚽ @Brvndonv con la cabeza vence al arquero y marca su primer gol en su debut con @USMNT. 🇺🇸Estados Unidos 1-0 Serbie 🇷🇸 📺 EN VIVO par @NBCUniverso y @paon ➡️ https://t.co/zx1GZSlU7N#USMNTtelemundo #AmistosoInternacional pic.twitter.com/Gcgh8oW3Wq – Telemundo Sports (@TelemundoSports) 26 janvier 2023

Les buts de la Serbie de part et d’autre de la mi-temps leur ont donné l’avantage et la victoire contre l’USMNT.

©️ Вељко Симић за преокрет у Лос Анђелесу! 🇺🇸 1-2 🇷🇸 pic.twitter.com/z3gKZxVYYI — Fudbalski savez Srbije | FA de Serbie (@FSSrbije) 26 janvier 2023

Après le match : Ce que les managers et les joueurs ont dit

L’entraîneur de l’USMNT Anthony Hudson sur Alejandro Zendejas: “Incroyable. De toute évidence, il doit retourner dans son club ce soir et j’essayais à peu près de le supplier de rester parce que je pensais qu’il était exceptionnel. Il est parti depuis quelques jours et – vous l’avez vu ce soir – vous voyez son personnalité sur le terrain. C’est un joueur vraiment, vraiment excitant. Bonne qualité. Techniquement vraiment, vraiment fort. Vraiment offensif. J’adore son désir de continuer et de continuer.”

Walker Zimmerman à propos de ses débuts au Qatar contre ce match amical : “J’ai dit aux gars du caucus avant le match, chaque fois que nous enfilons ce maillot, peu nous importe si c’est un match de la Coupe du monde ou si c’est un match du camp de janvier. Vous mettez ce maillot, c’est la fierté que vous avez pour essayer de gagner le match. Nous sommes donc allés là-bas et voulions être compétitifs. C’est un peu différent quand vous avez cet accord de pré-saison et pour beaucoup de gars, c’est une semaine ou deux pour y revenir. Alors qu’en janvier normal camp, tu as tout un mois pour construire. Donc pour beaucoup de gars, c’est vraiment la première partie de football qu’ils ont eue. De ce point de vue, ça rend les choses difficiles. Cela rend les rotations, les point de vue de la condition physique, puis la compréhension.”

Brandon Vazquez sur le but marqué à ses débuts : “Faire mes débuts ce soir et marquer lors de mes débuts avec ma famille ici près de l’endroit où j’ai grandi, c’est quelque chose d’incroyable. Voir ma famille célébrer comme ça et c’est quelque chose d’incroyable à voir.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

Vazquez devient le 59e joueur #USMNT à marquer à ses débuts

Sept partants font leurs débuts en équipe senior – le plus grand nombre de premières sélections dans un onze de départ de l’USMNT depuis que neuf joueurs ont fait leurs débuts lors d’un match amical contre le Guatemala le 10 janvier 1988

A 18 ans et 255 jours, Gaga Slonina deviendra la plus jeune gardienne à jouer pour l’USMNT

Suivant

USMNT : Les Américains ont un match amical de plus attaché à ce camp contre la Colombie le samedi 28 janvier à 19 h 30 HE à Carson, en Californie.

Serbie: Pour l’instant, les prochains matchs de la Serbie au calendrier n’auront lieu qu’en mars pour le tournoi de qualification pour l’Euro contre la Lituanie et le Monténégro.