L’USMNT se sent confiant pour le match de la Coupe du monde du Pays de Galles

L’équipe nationale masculine des États-Unis affronte le Pays de Galles lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde lundi et l’ancien gardien de but Brad Friedel a affirmé que les joueurs étaient de bonne humeur et confiants quant à leurs chances.

L’entraîneur-chef Gregg Berhalter a une équipe sans blessure à choisir avec les 26 joueurs de l’équipe participant à l’échauffement complet au camp d’entraînement hier soir.

Les États-Unis semblent être de bonne humeur après avoir battu l’équipe locale d’Al-Gharafa lors d’une mêlée à huis clos jeudi, marquant six buts en amical.

L’arrière latéral de l’AC Milan Sergiño Dest s’est exprimé sur sa solidité lors de la conférence de presse de l’USMNT : “Je me sens bien. Bien sûr, après le dernier match, j’ai eu un peu de fatigue. En ce moment, ça se passe bien. je suis prêt à jouer.”

Friedel a affirmé que le groupe de coupe du monde de son pays est effrayant, ayant été opposé à l’Angleterre, au Pays de Galles et à l’Iran. L’ancien tireur de Tottenham Hotspur a également mentionné que le match contre le Pays de Galles sera difficile, mais l’équipe réussit bien chaque fois qu’elle est considérée comme négligée pour un affrontement.

Bale la menace pour le Pays de Galles

L’ancien coéquipier de Friedel, Gareth Bale, serait la menace la plus évidente pour les États-Unis, mais avec Weston McKennie de la Juventus et Christian Pulisic de Chelsea, l’équipe nord-américaine se vante également de la qualité au milieu du parc.

Gio Reyna du Borussia Dortmund est de nouveau en forme après une longue absence pour blessure et la sensation de 20 ans est sur le point de briller dans la plus grande des étapes. Reyna a raté la majorité des qualifications de l’USMNT pour la Coupe du monde et sa disponibilité pour le tournoi sera un énorme coup de pouce pour Berhalter.

Friedel a également commenté la force de cette équipe : «Weston McKennie, Tyler Adams et Yunus Musah sont exceptionnellement amusants à regarder au milieu de terrain et s’ils contrôlent le milieu du parc, ce sera énorme en tournoi. Je pense que beaucoup de ces matchs seront gagnés et perdus dans la transition, dans les conditions où la chaleur prend le dessus.”

Jürgen Klinsmann prend la parole

Ancien entraîneur-chef de l’USMNT, Juergen Klinsmann a également pesé sur ses réflexions sur le tournoi au Qatar en disant que nous pourrions réserver quelques surprises. L’Allemand de 58 ans a déclaré: «Les outsiders comme les équipes asiatiques ou africaines peuvent créer des surprises s’ils sont courageux. Vous n’irez pas loin si vous avez une approche défensive dans ce tournoi.

L’USMNT vise à bien commencer sa campagne et doit chercher à obtenir un résultat positif contre les Gallois avant le choc du deuxième groupe contre l’Angleterre. Les joueurs sont pleinement conscients que tout dérapage serait désastreux dans leur tentative de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Le diffuseur de télévision de l’équipe nationale FOX Sports traite le match contre le Pays de Galles comme une donnée, mais l’équipe de Berhalter doit faire preuve de prudence contre Gareth Bale et co.

Crédit photo : IMAGO / Pacific Press Agency