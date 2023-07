L’USMNT se qualifie pour les quarts de finale de la Gold Cup grâce à un autre triplé de Jesús Ferreira

Jesús Ferreira est devenu le premier Américain à marquer des tours du chapeau internationaux lors de matchs consécutifs, et les États-Unis se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Gold Cup de la CONCACAF avec une défaite 6-0 de Trinité-et-Tobago dimanche soir.

Ferreira a marqué dans le 14e et 38e minutes contre Trinidad, 101e, puis converti un penalty à la troisième minute du temps d’arrêt de la première mi-temps.

Cade Cowell a marqué à la 66equatre minutes après son entrée, et Gianluca Busio à la 79e — le premier but international pour les deux. Brandon Vázquez a ajouté son troisième but à la cinquième minute du temps additionnel alors que les Américains n ° 11 ont gagné par six buts pour le deuxième match consécutif.

Fils de 22 ans de l’ancien milieu de terrain colombien David Ferreira, Jesús Ferreira a rejoint Landon Donovan en tant que seul Américain avec trois tours du chapeau. Douze des 14 buts internationaux de Ferreira ont été contre des nations des Caraïbes, dont quatre contre la Grenade en juin 2022 et trois contre Saint-Kitts-et-Nevis mercredi.

« Quand je vois son mouvement et sa confiance dans la surface de réparation, vous pouvez dire que le jeu a ralenti pour lui », a déclaré l’entraîneur par intérim américain BJ Callaghan. « Tout le travail qu’il fait, mener notre ligne défensivement, descendre, aider à construire le jeu, pour moi, il a un tournoi vraiment complet. »

Les États-Unis ont remporté le groupe A à la différence de buts contre la Jamaïque et se sont qualifiés pour un quart de finale à Cincinnati le 9 juillet contre le Canada, le Guatemala ou la Guadeloupe. Les Américains ont 40 victoires, une défaite et cinq nuls en phase de groupes de la Gold Cup

Les États-Unis ont remporté leur groupe pour la 16e fois en 17 Gold Cups, ainsi qu’une deuxième place contre le Panama en 2011.

Trinidad a été éliminé, terminant avec une victoire sur Saint-Kitts et une paire de défaites. Les Soca Warriors ont refusé aux États-Unis un voyage à la Coupe du monde 2018 avec une victoire à domicile.

Ferreira a donné l’avantage aux États-Unis à la 14e minute. Cristian Roldan a mélangé le ballon à DeJuan Jones, qui a ramené à Ferreira. Il a réglé le ballon et a poussé le ballon près du point de penalty.

Ferreira a doublé l’avance à la 38e lorsque le gardien Marvin Phillip a réussi son tir initial et Ferreira a mis le rebond sur une jambe du défenseur Sheldon Bateau.

L’arbitre guatémaltèque Mario Escobar a accordé le penalty quand Alvin Jones a renversé Djordje Mihailovicet Ferreira a envoyé son coup de pied à la gauche de Phillips.

Le gardien Matt Turner, le défenseur Miles Robinson et Roldan ont été insérés dans la formation de départ à la place de Sean Johnson, Matt Miazga et Cowell.

Le milieu de terrain Alan Soñora a raté le match en raison d’une blessure aux ischio-jambiers droits et sera remplacé dans l’alignement. Le milieu de terrain Aidan Morris a été autorisé à quitter le camp pour ce que la Fédération américaine de football a qualifié de raisons personnelles.

La Jamaïque, qui a fait match nul 1-1 avec les États-Unis, s’est qualifiée avec une victoire de 5-0 sur Saint-Kitts à Santa Clara, en Californie. Les Reggae Boyz ont pris les devants sur un but contre son camp du gardien Julani Archibald, puis ont obtenu des buts de Jonathan Russell, DiShon Bernard, Daniel Johnson et Cory Burke.

Reportage de l’Associated Press.

