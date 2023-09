L’USMNT se dirige vers la victoire lors d’un match amical contre Oman

L’équipe nationale masculine des États-Unis a battu Oman mardi soir au Minnesota. Comme prévu, les Yankees ont dominé le match dès le début. En fait, les hôtes ont récolté 60 % de possession et ont enregistré 19 tirs au total lors de la performance dominante de la soirée.

L’USMNT a contrôlé le match en début de soirée grâce à un recyclage régulier de la possession dans le dernier tiers du terrain. Le milieu de terrain vedette Weston McKennie a contribué à briser la défense visiteuse lors du match grâce à des passes clés.

Un nouvel attaquant ouvre le score pour les Américains

Après quelques tentatives infructueuses, McKennie a envoyé un autre long ballon parfait par-dessus vers Tim Weah à la 13e minute. L’ailier a ensuite effectué une courte passe en direction de Sergiño Dest et le défenseur a cadré un tir puissant. Le gardien d’Oman a sauvé le tir initial de Dest, mais le ballon est tombé directement sur Folarin Balogun. L’attaquant monégasque a facilement mis le ballon au fond des filets à bout portant.

Après avoir atteint la mi-temps avec un léger avantage, les Américains ont doublé leur avance à la 60e minute. Brenden Aaronson a d’abord été victime d’une faute près du bord de la surface d’Oman. Le milieu de terrain est ensuite intervenu pour tirer le coup franc qui en a résulté. Aaronson a décoché le tir vers le but et le ballon a réussi à traverser le mur et le gardien adverse.

Deux buts tardifs achèvent une victoire dominante de l’USMNT contre Oman

S’il a fallu du temps pour inscrire son deuxième but, l’USMNT en a ajouté un troisième à peine 19 minutes plus tard. DeJuan Jones a récupéré une longue passe sur le flanc droit et a envoyé un centre bas dans la surface. Ricardo Pepi a reçu le ballon, a touché le ballon et a décoché un tir bas dans le coin le plus éloigné du filet. Il s’agissait du sixième but de l’attaquant en autant de matches avec l’équipe nationale.

Les Yanks ajouteraient un autre but en fin de match grâce à un but contre son camp d’Oman. Benjamin Cremaschi a commencé le mouvement avec une passe en profondeur intelligente vers Kevin Paredes. Le jeune a ensuite tenté un centre vers Pepi devant le but, mais Khalid Al Braiki a plutôt mis le ballon dans son propre but.

Après avoir remporté de manière convaincante ses deux matches amicaux de septembre, l’USMNT aura désormais du temps libre avant d’affronter l’Allemagne et le Ghana en octobre. Toutefois, les joueurs retrouveront d’abord leur club pour quelques semaines de matches.

