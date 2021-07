L’USMNT s’attend à une victoire en Gold Cup malgré la sélection d’une jeune équipe pour rivaliser avec les stars du Mexique

Toutes les Gold Cups ne sont pas égales.

L’édition du tournoi biennal de la CONCACAF qui se déroule immédiatement après une année de Coupe du monde prend généralement plus d’importance. Cela était particulièrement vrai lorsqu’une place dans la défunte Coupe des Confédérations de la FIFA était en jeu. Même en 2019, sans un tel prix en jeu, les pays participants ont amené leurs équipes « A » pleines de leurs plus grandes stars. Certes, les poids lourds du Mexique et des États-Unis n’ont rien retenu.

La deuxième édition d’un cycle de Coupe du monde a varié en termes de joueurs sélectionnés. Certains pays l’utilisent comme une opportunité d’affiner leurs tactiques et leur personnel avant un nouveau tour de qualification pour la Coupe du monde, tandis que d’autres explorent les parties les plus profondes de leur bassin de joueurs.

Pour la Gold Cup 2021, les États-Unis adoptent cette dernière approche. Plus tôt dans l’été, le manager américain Gregg Berhalter a clairement exprimé son désir de laisser reposer la plupart des joueurs basés en Europe, ainsi que de permettre à d’autres d’être avec leurs clubs pour le début de la pré-saison. À l’heure actuelle, seuls quatre joueurs – les milieux de terrain de la MLS Jackson Yueill, Sebastian Lletget et Kellyn Acosta, et le défenseur de Boavista Reggie Cannon – de la liste pour la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF, sont disponibles pour la Gold Cup. Cela contraste avec le Mexique, avec 14 joueurs en double cet été.

Pour cette raison, c’est le Mexique – et non les États-Unis – qui entre en favori dans cette Gold Cup, bien que Berhalter ait un agenda clair pour ce tournoi. En l’absence de ses stars étrangères, son objectif est de préparer son équipe en vue du début des éliminatoires de la Coupe du monde, notamment avec des fenêtres « triple-fixture » (trois matchs dans les deux semaines de pause) qui parsèment le calendrier en raison de la impact de la pandémie de COVID-19. La profondeur sera sûrement mise à l’épreuve, et la Gold Cup est l’occasion idéale de renforcer certaines zones de l’équipe avant cette date.

« D’ici la fin de ce tournoi, nous aurons pratiquement tout le pool de joueurs préparé pour les qualifications pour la Coupe du monde », a déclaré Berhalter.

Historiquement, la phase de groupes de la Gold Cup a vu les États-Unis rencontrer peu de résistance. Le record de tous les temps de l’USMNT dans cette partie de la compétition est de 35-1-4, la seule défaite étant survenue contre le Panama en 2011.

Mais la phase de groupes de cette édition s’annonce plus délicate que les années précédentes. Le Canada a énormément amélioré ce cycle et a battu les États-Unis lors de la Ligue des Nations, sa première victoire du genre contre son voisin du sud en 34 ans. Le manager Steven Herdman a également amené une grande partie de son alignement de premier choix, dont Alphonso Davies du Bayern Munich et Cyle Larin de Besiktas. Pendant ce temps, Haïti a atteint les demi-finales de la Gold Cup en 2019, bien qu’il ait été éliminé lors des qualifications pour la Coupe du monde par le Canada en juin. La Martinique semble être l’équipe la plus faible du groupe, même si elle a joué contre les États-Unis dans le passé, notamment une défaite 3-2 en phase de groupes de la Gold Cup 2017.

Cette liste américaine est également remplie de jeunes joueurs. Cinq ne sont pas plafonnés, et un total de 14 ont moins de 10 apparitions internationales. Pourtant, tel est l’avantage que les États-Unis ont en termes de profondeur et de ressources, atteindre la finale est le minimum auquel il faut s’attendre.

Le manager de l’USMNT, Gregg Berhalter, a fait tourner son talent et amène une équipe brute à la Gold Cup. Pourtant, l’attente est toujours la même : tout gagner. Marcio Machado/Eurasie Sport Images/Getty Images

Le tournoi offre également aux joueurs la possibilité d’assumer des rôles accrus lorsque l’équipe complète se réunira à nouveau en septembre pour les qualifications pour la Coupe du monde. L’arrière central du Nashville SC Walker Zimmerman a une chance de prouver à Berhalter qu’il devrait être dans le mix pour commencer aux côtés de John Brooks.

Yueill cherchera également à se racheter après avoir lutté en demi-finale de la Ligue des Nations contre le Honduras, tandis que Lletget souhaite consolider son rôle dans la rotation du milieu de terrain de Berhalter. Enfin, un joueur comme Cristian Roldan, qui a excellé pour les Sounders de Seattle, peut-il revenir en force ?

Il y a aussi des joueurs comme le milieu de terrain du Sporting Kansas City Gianluca Busio, le défenseur du NYCFC James Sands et le milieu de terrain de Portland Timbers Eryk Williamson visant à faire leurs premières incursions au niveau international. Le gardien de but du New England Revolution Matt Turner est également sur le point de franchir une nouvelle étape dans sa carrière.

Mais la position la plus ouverte sur le terrain est à l’avant, car personne n’a vraiment revendiqué la position de départ. Parmi les attaquants de l’alignement de la Gold Cup, Daryl Dike, 21 ans, semble avoir la plus grande opportunité. Il a suivi la solide saison recrue de l’année dernière avec Orlando City SC avec un prêt plus qu’impressionnant avec l’équipe du championnat anglais Barnsley qui l’a vu marquer neuf buts en 22 apparitions. Il a également marqué son premier but au niveau international le mois dernier lors de la victoire amicale 4-0 contre le Costa Rica. Le favori de longue date de Berhalter, Gyasi Zardes, 29 ans, devrait également passer du temps au centre.

La compétition sera également à surveiller, ne serait-ce que parce que Berhalter affrontera des attaquants habituels comme Nicholas Gioacchini de Caen et Matthew Hoppe de Schalke pour renforcer les ailiers habituels Paul Arriola et Jonathan Lewis. Cela indique une liste qui, comme l’a noté Berhalter, présente certaines vulnérabilités. Mais l’objectif de l’équipe est le même que si tout le groupe était disponible.

« Nous voulons voir cela comme une équipe qui peut concourir pour remporter la Gold Cup, soyons très clairs avec cela, et ce sera notre attente », a déclaré Berhalter ce mois-ci. « Et sera-t-il difficile, absolument, mais nous pensons qu’il y a suffisamment de colonne vertébrale dans ce groupe, nous pensons qu’il y a suffisamment de leadership vétéran dans ce groupe, pour tenter de remporter la Gold Cup. »

Ce voyage pour l’USMNT commence dimanche soir contre Haïti.