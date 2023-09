Doug McIntyre Journaliste de football

Comme pour toutes les équipes nationales, à l’exception des véritables équipes nationales d’élite, marquer des buts a toujours été un combat pour les hommes américains.

Les chiffres ne mentent pas. Lors de leurs 30 matches de Coupe du Monde depuis 1990, les Américains n’ont trouvé le chemin des filets que 28 fois, dont seulement trois buts en quatre matches lors du tournoi de l’année dernière au Qatar.

Parmi les avant-centres dévoués, l’histoire est encore plus sombre. Le but inattendu et involontaire de Haji Wright contre les Pays-Bas en huitièmes de finale en décembre dernier est le seul but marqué par un véritable attaquant américain depuis celui de Brian McBride contre le Portugal et le Mexique en 2002.

Il est donc compréhensible que les fans de l’USMNT aient été ravis lorsque le prolifique attaquant de 21 ans Folarin Balogun a choisi d’engager son avenir international dans l’équipe américaine au printemps dernier, peu avant de devenir le premier joueur de l’USMNT à se convertir plus de 20 fois en une seule saison en l’une des cinq meilleures ligues européennes.

Balogun est arrivé comme annoncé. Il a inscrit son premier but international lors de sa deuxième apparition, lors de la victoire finale de la Ligue des Nations en juin contre le Canada. Mardi, il a ouvert le score lors d’une défaite amicale 4-0 contre Oman.

« Venir ici était pour moi l’occasion de me remettre en forme et évidemment de trouver le fond des filets, donc j’étais heureux de le faire », a déclaré Balogun, qui a raté la plupart des préparatifs d’Arsenal en Premier League pour la campagne 2023-24 en raison d’une blessure mineure. avant que les Gunners ne le transfèrent à Monaco pour près de 50 millions de dollars – le deuxième montant de transfert le plus élevé jamais payé pour un Américain – a déclaré ensuite à FOX Sports. « J’espère que je pourrai reprendre cette forme dans le football de club.

Son compatriote numéro 9 américain Ricardo Pepi s’est également dit heureux de voir Balogun marquer mardi – même si personne ne lui reprocherait d’avoir des sentiments mitigés à ce sujet.

Lors de sa première sélection il y a deux ans, Pepi, alors âgé de 18 ans, a marqué un but crucial au Honduras lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde 2022, puis en a marqué deux autres lors de son deuxième match de l’USMNT, un autre match de qualification contre la Jamaïque.

Bien qu’il ait aidé les États-Unis à revenir à la plus grande fête sportive pour la première fois en huit ans, l’entraîneur Gregg Berhalter a exclu Pepi de sa liste finale de 26 joueurs pour l’événement principal. Pepi a surmonté ce chagrin de la meilleure façon possible : en marquant deux fois à Grenade en mars lors du premier match compétitif des Américains du cycle 2026.

Avec Wright et Jesus Ferreira tombés dans le tableau des profondeurs de l’USMNT depuis la Coupe du monde et Josh Sargent, l’autre attaquant choisi par Berhalter devant Pepi, blessé, le poste de titulaire était soudainement à perdre pour Pepi.

Il l’a perdu dès l’arrivée de Balogun ; le nouveau venu a été immédiatement propulsé dans le onze des Américains pour la demi-finale de la Ligue des Nations contre le Mexique.

Balogun n’a pas marqué à ses débuts. Mais Pepi est sorti du banc et a couronné la victoire 3-0. Il a fait de même mardi – son sixième but en autant de matchs américains cette année et son quatrième en tant que remplaçant en seconde période.

Maintenant, tout à coup, il y a à la fois une véritable qualité et une bataille intense pour le temps de jeu au sommet.

« La compétition est toujours saine », a déclaré Pepi, qui a transformé ses 13 buts la saison dernière pour Groningen dans la première ligue des Pays-Bas en un transfert estival au club néerlandais du PSV Eindhoven. « Mais je dois juste me concentrer sur moi-même. »

Balogun reste le premier choix – pour l’instant. Il débute pour Monaco, tandis que Pepi est derrière l’ancien leader de Barcelone Luuk de Jong au PSV. Mais les choses peuvent changer rapidement au plus haut niveau du football.

« C’est simplement la nature du sport : si vous ne réussissez pas, quelqu’un d’autre prendra probablement votre place », a déclaré Balogun. « C’est toujours agréable d’avoir cette compétition évidemment, car cela m’oblige à m’améliorer.

« Je suis juste content que nous allions bien tous les deux. »

Personne n’est plus heureux que Berhalter.

« C’est important qu’ils marquent tous les deux », a déclaré l’entraîneur.

« En ce qui concerne la compétition, elle est double, n’est-ce pas ? Il s’agit de ce qu’ils font pour leurs clubs chaque semaine, et de ce qu’ils font pour nous lorsqu’ils sont en camp. Et certains d’entre eux sont faciles à mesurer car ils » Je joue 90 minutes chaque semaine, et parfois ce n’est pas le cas et cela devient compliqué.

« Mais pour moi, il s’agit davantage de la façon dont ils travaillent ensemble, comment ils s’entraînent, quelle est leur attitude au camp et ce qu’ils apportent à l’équipe lorsqu’ils sont sur le terrain », a-t-il poursuivi. « Tout ce que vous voulez vraiment, c’est que vos joueurs soient confiants et Ricardo l’est certainement. »

Quant à Balogun ?

« Nous essayons toujours de trouver la meilleure façon d’utiliser Balo parce que nous savons qu’il est de grande qualité. Il a réalisé un certain nombre de bonnes courses derrière les lignes arrière ici que nous n’avons pas reprises. Il est donc toujours en train d’intégrer cette équipe. de cela. »

Après quatre matchs dans sa carrière américaine, Balogun est encore en train de s’habituer à ses nouveaux coéquipiers.

« Pour être honnête, ce n’est toujours pas là où je veux être », a-t-il déclaré. « Je profite simplement de ces camps pour m’aider à retrouver la vitesse du match, mais c’est sûr que j’attends beaucoup plus que moi-même. »

Si lui et Pepi continuent de remplir le filet, cela va tôt ou tard créer un casse-tête de sélection pour Berhalter.

Après que personne n’ait vraiment assuré la place d’attaquant avant la dernière Coupe du monde – et après des décennies sans suffisamment de bonnes options pour le poste – c’est un problème que l’USMNT a enfin la chance d’avoir.

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports qui a couvert États-Unis équipes nationales masculines et féminines lors des Coupes du Monde de la FIFA sur les cinq continents. Suivez-le sur Twitter @ParDougMcIntyre.

