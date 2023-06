L’USMNT redevient champion de la Ligue des Nations de la CONCACAF avec une victoire de 2-0 contre le Canada

Doug McIntyre Journaliste de football

PARADISE, Nevada – C’est deux finales de la Ligue des Nations de la CONCACAF, deux victoires pour les États-Unis.

Les hommes américains ont battu leur rival du Nord, le Canada, dimanche 2-0 pour remporter la compétition biennale pour la deuxième fois en autant d’essais, ne laissant aucun doute quant au pays qui est actuellement le meilleur de la région de l’Amérique du Nord et centrale et des Caraïbes.

Gio Reyna a été la star du spectacle, aidant sur les deux buts américains en première mi-temps. Le premier a été dirigé par le défenseur central Chris Richards sur un corner de Reyna. Sur le deuxième, Reyna a mis en place l’attaquant Folarin Balogun, qui a trouvé le chemin des filets lors de son deuxième match seulement depuis son engagement dans le programme américain le mois dernier. C’était la première frappe internationale pour les deux joueurs.

Voici trois points à retenir du match.

Une déclaration gagnante pour l’USMNT

Après avoir échoué à battre le Canada lors de deux matches de qualification pour la Coupe du monde de l’an dernier, les États-Unis avaient un point à prouver contre le pays qui a terminé au sommet du classement de la CONCACAF.

Prouvez-le.

Si la déroute de l’ennemi historique du Mexique était la performance USMNT la plus complète et la plus impressionnante de mémoire récente, la performance de dimanche n’était pas trop loin derrière. Le Canada a une équipe solide. Les Rouges revendiquer probablement les deux meilleurs joueurs de la région à David et Davies.

Les Américains les ont fait paraître décidément ordinaires dimanche. Un slugfest des poids lourds était attendu. Au lieu de cela, même avec les partants Sergiño Dest et Weston McKennie suspendus à cause des cartons rouges qu’ils ont reçus contre Le Triles États-Unis ont écarté le Canada avec une facilité surprenante.

Tout comme ils l’ont fait contre le Mexique, les hôtes n’ont jamais regardé en arrière après avoir pris les devants. Et s’ils avaient été un peu plus nets devant le but, ils auraient facilement pu gagner avec une ligne de score encore plus déséquilibrée que la semaine dernière.

Une performance remarquée de Gio Reyna

Bien que Reyna ait été battue 3-0 contre le Mexique la semaine dernière en demi-finale, l’attaquante de 20 ans était à un niveau différent dimanche. Reyna était le meilleur joueur sur le terrain pour l’une ou l’autre équipe dans ce match – ce qui n’est pas rien compte tenu du fait qu’il partageait le terrain avec le capitaine américain Christian Pulisic et le duo dynamique du Canada, Jonathan David et Alphonso Davies.

Reyna semblait faire bouger quelque chose à chaque fois qu’il touchait le ballon. Il n’a fallu que 12 minutes à l’homme du Borussia Dortmund pour trouver un Richards non marqué dans la surface pour le premier match :

Sa deuxième aide était une chose de beauté. Reyna a ramassé le ballon au milieu de terrain environ 10 minutes avant la mi-temps, a explosé vers l’avant dans l’espace, puis a lancé un ballon sans regard parfaitement pondéré exactement là où Balogun a pointé – permettant à Balogun, qui est devenu le premier Américain à marquer 20 buts ou plus dans un Parmi les cinq premiers de la ligue européenne la saison dernière, il a battu le ballon devant le gardien canadien Milan Borjan avec sa première touche.

Malheureusement, la soirée de Reyna s’est terminée tôt – l’entraîneur américain par intérim BJ Callaghan a remplacé le meneur de jeu avec lui Luca de la Torre pour commencer la seconde mi-temps après que Reyna s’est blessée au mollet juste avant la pause. Il est revenu en boitillant sur le terrain avant que le coup de sifflet ne retentisse, une indication qu’il devrait aller bien pour le début du camp d’entraînement de pré-saison de Dortmund le mois prochain.

« Nous voulons tirer le meilleur parti de lui, et nous savons que si nous pouvons libérer ses talents, il va changer la donne pour ce programme », a déclaré vendredi l’entraîneur Gregg Berhalter.

Reyna l’était dimanche. Il reste à voir si Berhalter et Reyna peuvent coexister de manière productive lorsque le patron de la Coupe du monde 2022 reviendra sur la touche cet automne, mais c’était de loin la performance emblématique du jeune dans un maillot américain jusqu’à présent. Après tout le drame au Qatar et depuis, Reyna ce soir-là a laissé sa pièce parler.

Folarin Balogun vient comme annoncé

La position d’attaquant est parmi les moins profondes du groupe de joueurs américains depuis des décennies. Lors de la Coupe du monde, le seul but réussi par l’un des trois attaquants de la formation en quatre matches a été une frappe accidentelle du talon de Haji Wright.

Ainsi, même avant que le changement d’allégeance unique de Balogun d’Angleterre ne soit approuvé par la FIFA, l’espoir parmi les supporters de l’USMNT était que la machine à buts de 21 ans, née à New York et élevée à Londres, se révélerait être un buteur constant à l’international. niveau.

Il n’a fallu que 109 minutes à Balogun pour inscrire son premier but pour les États-Unis. Ce n’était pas une chance facile, mais il l’a fait paraître facile.

Lors de ses deux premiers matchs sous un maillot américain, le produit d’Arsenal a complètement changé le look des États-Unis à l’avant, et il ne devrait que devenir plus dangereux à mesure qu’il se sent plus à l’aise. C’est naturellement excitant à la fois pour les joueurs américains et leurs fans, qui ne peuvent probablement pas s’empêcher de se demander ce qui aurait pu se passer au Qatar si Balogun s’était engagé un peu plus tôt.

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

