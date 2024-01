L’USMNT perd contre la Slovénie : points à retenir du premier match amical de 2024

L’équipe nationale masculine des États-Unis a connu un début d’année 2024 décevant, avec une défaite 1-0 contre la Slovénie à San Antonio, au Texas.

Le Slovène Nejc Gradišar a marqué le seul but, avec le jeu blanc des États-Unis malgré une possession de 69 % et une domination de la Slovénie 15-9 aux tirs.

Qu’avons-nous appris ?

Eh bien, avec une liste remplie de joueurs qui ont peu de chances réalistes de devenir des habitués de la poule de premier choix face à une équipe slovène tout aussi édulcorée sur un terrain loin d’être idéal en janvier, que pourrions-nous vraiment apprendre ?

Structurellement, les États-Unis ont joué comme Berhalter l’a préféré pendant son règne d’entraîneur-chef (pour le meilleur et pour le pire).

Les États-Unis ont contrôlé le jeu mais n’ont pas créé grand-chose grâce à une possession laborieuse et ont concédé un but en transition. Une remarque intéressante est qu’ils n’ont pas joué avec un numéro 10 plus défini, comme l’équipe première l’a fait ces derniers temps avec Gio Reyna dans le rôle, optant plutôt pour trois milieux de terrain centraux traditionnels dans un 4-3-3. Diego Luna jouait comme un ailier gauche inversé avec le droit de dériver vers l’intérieur pour créer, mais n’était pas un véritable n°10.

Une autre déception est que le onze de départ n’était pas aussi riche en joueurs éligibles aux Jeux olympiques qu’il aurait pu l’être. Cinq partants (Patrick Schulte, Diego Luna, Josh Atencio, Bernard Kamungo et Aidan Morris) étaient éligibles en fonction de l’âge, tandis que Duncan McGuire, John Tolkin, Jack McGlynn et d’autres ont été laissés sur le banc pour commencer.

Au total, 11 joueurs ont fait leurs débuts seniors à l’USMNT samedi. La performance a été décevante, mais il y a eu un chevauchement minime avec le premier (et même le deuxième) groupe de l’USMNT ici.

Quels joueurs ont défendu leur cause pour les prochains tournois

DeJuan Jones a commencé le match à l’arrière gauche, s’avançant constamment pour chevaucher Luna, et l’a terminé à l’arrière droit – en avançant pour chevaucher Esmir Bajraktarevic. Il était stable et cohérent, avec le rythme de travail, l’endurance et l’athlétisme nécessaires pour remplir les tâches de bout en bout demandées à un arrière dans le système de Berhalter. Être capable de jouer à la fois arrière droit et arrière gauche est très utile pour constituer une équipe de tournoi.

Malheureusement pour lui, l’équipe olympique semble cantonnée au poste d’arrière avec Tolkin et Wiley à gauche puis potentiellement Bryan Reynolds et Joe Scally à droite. Cela n’aurait pas beaucoup de sens d’utiliser l’une des trois exceptions de dépassement sur un autre arrière.

Esmir Bajraktarević a fourni une étincelle immédiate après son entrée dans le match en seconde période. Sa première implication lors de ses débuts en équipe nationale senior a été de battre un défenseur slovène. Il était l’un des rares attaquants de l’équipe de Berhalter à ne pas avoir peur de prendre des risques et d’affronter des joueurs. Bajraktarevic a accru ses chances de faire partie de l’équipe olympique.

Bernard Kamungo a eu une influence positive sur l’USMNT avant d’être remplacé par Bajraktarevic. Il était vif, dynamique et a eu un impact, même si cela n’a pas abouti à la création de but et a commis une erreur fatale qui a déclenché la contre-attaque pour le but de la Slovénie. Néanmoins, il pourrait être un ajout précieux à l’équipe olympique même s’il ne remporte pas une place de titulaire, car ces qualités se prêtent bien à un remplaçant d’impact.

Quels joueurs pourraient avoir nui à leur cause pour les prochains tournois

Shaq Moore n’est pas dans sa meilleure forme depuis qu’il a rejoint le Nashville SC et ne s’est pas rendu service en quelques minutes à la Coupe du monde. Il n’a pas encore impressionné samedi. Avec autant d’options à l’arrière droit – Sergiño Dest, Scally, DeAndre Yedlin, Reynolds et si des joueurs des cycles U-20/U-23 actuels se révèlent – ​​Moore est susceptible d’être à l’extérieur à la recherche d’un avenir proche.

Tim Tillman, faisant ses débuts à l’USMNT, n’a pas fait grand-chose pour justifier une autre convocation de si tôt. Il a déposé une demande de transfert unique depuis l’Allemagne l’année dernière et est devenu éligible à l’USMNT, mais à 25 ans, il n’a pas d’âge pour les Jeux olympiques et ne semble pas être dans les discussions pour la Copa America. .

Brian Blanc est un autre joueur excédentaire qui a toujours eu une bataille difficile pour devenir un joueur régulier, qui n’a pas eu beaucoup de service avec lequel travailler et qui a donc été limité dans l’impact qu’il pouvait avoir.

