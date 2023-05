L’USMNT nomme l’entraîneur-chef de BJ Callaghan alors que Hudson passe à autre chose

US Soccer a annoncé que BJ Callaghan sera l’entraîneur-chef de l’USMNT lors de la prochaine Gold Cup et de la Ligue des Nations de la CONCACAF. L’ancien assistant succède à Anthony Hudson. Hudson part pour une nouvelle opportunité, mais rien n’indique de quoi il s’agit. Fondamentalement, Callaghan est pas l’entraîneur-chef permanent de l’USMNT. Il reste le deuxième entraîneur par intérim de l’équipe après l’expiration du contrat de Gregg Berhalter après la Coupe du monde 2022.

Callaghan est le membre le plus ancien du personnel technique de l’USMNT. Ses quatre années en tant qu’assistant à la fois de Berhalter et d’Hudson lui fournissent une connaissance plus approfondie de l’équipe que toute autre. Par conséquent, étant donné la proximité de la Gold Cup et de la finale de la Ligue des Nations cet été, il peut rapidement s’assimiler au rôle. Cinq mois de cela se sont déroulés sous Anthony Hudson, ce qui, selon le directeur sportif du football américain, Matt Crocker, était un fait crucial dans sa décision d’élever Callaghan.

« En travaillant aux côtés d’Anthony Hudson ces cinq derniers mois, nous sommes convaincus qu’il est préparé et prêt à diriger ce groupe dans les tournois d’été », a déclaré Crocker dans le communiqué de US Soccer.

Callaghan est arrivé pour la première fois avec la Fédération en 2019. À l’époque, il était analyste stratégique. Puis, avant la finale de la Ligue des Nations 2021 et la Gold Cup, US Soccer l’a promu entraîneur adjoint. Bien sûr, l’USMNT a remporté ces deux compétitions avec Callaghan dans l’équipe.

« Ensemble, nous avons construit une culture solide et une excellente compréhension de la façon dont nous voulons jouer, et nous prévoyons de continuer à tirer parti de ces progrès », a déclaré Callaghan. « Notre objectif est clair : défendre nos deux titres Concacaf. »

Callaghan n’est pas l’entraîneur-chef permanent de l’USMNT

Alors que BJ Callaghan défendra les deux titres USMNT les plus récents, il est important de se rappeler qu’il n’est pas officiellement l’entraîneur-chef permanent de l’équipe. Au lieu de cela, il est le deuxième entraîneur-chef par intérim au cours du dernier semestre.

Un succès sur le terrain pourrait amener Matt Crocker à être plus enclin à rendre permanent ce changement intérimaire. Hudson plaidait en faveur de cela après avoir acquis Folarin Balogun et mené l’USMNT en demi-finale de la Ligue des Nations. Hudson avait un record de deux victoires, deux nuls et une défaite contre la Serbie en cinq matchs. Il était, a récemment rapporté, de continuer à être en ligne pour gérer dans ces deux tournois. Pourtant, l’opportunité sans nom pour Hudson l’a éloigné.

Cela étant dit, US Soccer a précisé dans son communiqué de presse qu’une recherche d’entraîneur-chef était en cours. La présidente du football américain, Cindy Parlow Cone, a évoqué le retard du processus d’embauche de l’équipe depuis le départ de Brian McBride et Earnie Stewart en tant que directeur général et directeur sportif. Le plan était de remplir le rôle de directeur sportif, ce qu’il a fait avec Matt Crocker. Cependant, la recherche de coaching semble continuer à s’éterniser.

Callaghan jettera son nom dans le chapeau dans ces deux compétitions. Cela commence par une demi-finale de la Ligue des Nations contre le Mexique le 15 juin, dans un peu plus de deux semaines. Ensuite, la Gold Cup débute le 24 juin, six jours seulement après la conclusion de la Ligue des Nations.

PHOTO : IMAGO / Agence MexSport