L’USMNT ne s’emballe pas après le démantèlement du Ghana : « C’est un travail en cours »

C’est le problème lorsqu’on parle d’un grand jeu : il vaut mieux pouvoir le sauvegarder. L’équipe nationale masculine des États-Unis n’a certainement pas fait cela le week-end dernier, lorsqu’elle a perdu 3-1 contre l’Allemagne dans un match qui n’était même pas aussi serré que ce score le suggère.

Par la suite, une équipe humble qui n’a pas hésité à partager son noble objectif de « changer le football en Amérique pour toujours » d’ici la fin de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 à domicile, a été forcée d’admettre qu’elle avait été complètement surclassée par un adversaire supérieur.

Mardi soir à Nashville contre le Ghana, l’USMNT a plutôt laissé ses pieds parler.

Gio Reyna a marqué avant que le match ne dure 10 minutes, et l’équipe locale n’a jamais regardé en arrière vers une victoire complète 4-0 dans laquelle les quatre buts – deux de Reyna et un de chacun de Folarin Balogun et du capitaine Christian Pulisic – sont entrés en jeu. les 45 minutes d’ouverture. La performance la plus impressionnante de l’ère Gregg Berhalter est peut-être venue immédiatement après la pire – une raison pour laquelle Berhalter, l’air soulagé, ne s’est pas trop emporté par la suite.

« Pour moi, c’est un travail en cours », a déclaré Berhalter après le match. « Notre travail consiste à continuer à construire et à progresser, à nous améliorer. Et quand vous voyez une mi-temps comme la première mi-temps que nous avons jouée, c’est certainement un signe que nous nous améliorons et que nous nous améliorons.

« C’est important », a-t-il poursuivi. « Mais encore une fois, je pense que cela va encore demander du travail, il va encore falloir de la concentration et des progrès de la part de l’ensemble du groupe pour arriver là où nous devons être. »

C’était quand même une victoire éclatante pour une équipe qui en avait vraiment besoin à ce moment précis. Le fait que l’équipe ait réagi avec autant de force ne peut être considéré que comme un signe positif.

« Nous avons certainement tiré beaucoup de leçons contre l’Allemagne », a déclaré Balogun à la chaîne TNT. « Nous avons eu beaucoup de réunions et nous avons décidé que nous voulions réagir ce soir. Et j’avais l’impression que nous l’avions montré. »

Si l’USMNT a envoyé un message clair mardi, Reyna aussi. Le joueur de 20 ans s’est présenté aux États-Unis après avoir joué seulement 26 minutes pour le Borussia Dortmund cette saison, et après des mois de drames hors du terrain impliquant ses parents, tous deux anciens joueurs de l’équipe nationale, qui, selon une enquête, ont tenté d’empêcher Berhalter de être réembauché comme entraîneur en signalant à US Soccer un incident domestique vieux de plusieurs décennies. Il s’agissait du premier camp de la jeune Reyna en équipe nationale sous la direction de Berhalter, retenu en juin, depuis la Coupe du monde de l’année dernière au Qatar.

« Gio, ce que j’ai vu lors de la première séance d’entraînement de ce camp, c’est une concentration et une capacité extrêmes », a déclaré Berhalter. « Quand il joue comme ça, comme il l’a fait pendant tout ce camp, c’est certainement un gars qui peut aider ce groupe. »

Mais c’était surtout une victoire d’équipe. Et même s’il n’a pas affronté un quadruple champion du monde comme l’Allemagne, le Ghana n’est pas un poids plume. Les fans américains d’un certain âge ne le savent que trop bien : les Black Stars ont éliminé les États-Unis des Coupes du monde 2006 et 2010.

« Le Ghana a énormément de talent. Quand vous regardez la liste, ils ont des joueurs de Ligue des Champions, des joueurs de Premier League », a déclaré Berhalter. « Il faut être capable de battre les équipes que l’on affronte. Et le fait que nous l’ayons fait tôt est une bonne chose. »

Ce n’était toujours pas un match parfait pour les hôtes. Après tout, les équipes ont joué jusqu’à une deuxième mi-temps sans but. « Une déception, je dirais, serait lorsque nous avons effectué les six changements », a déclaré Berhalter à propos de ses remplacements en seconde période. « Nous n’avons pas obtenu le type d’impact que nous aurions souhaité. »

Difficile de trop chipoter avec une victoire 4-0, bien sûr. La marge de victoire a égalé la plus grande de l’USMNT contre une équipe africaine, contre l’Afrique du Sud en 2000. La réponse a été encourageante, tout comme la performance. Et cela a permis aux États-Unis de terminer un camp d’octobre qui avait mal commencé sur une note extrêmement positive, avec une série aller-retour contre un adversaire de la CONCACAF, probablement son rival historique Trinité-et-Tobago, qui se profile en novembre avec une place pour la Copa America en jeu. .

En supposant que les États-Unis se qualifient pour cet événement, que le pays accueillera, ils se heurteront également à une opposition mondiale. Les enseignements tirés de ces deux matches d’octobre pourraient bien leur servir. Battre le Ghana, c’est bien, mais les Américains ont de plus grandes ambitions. Et ils ne vont pas cesser de le dire. « De ce camp », a déclaré Balogun, « nous savons simplement que nous devons nous améliorer pour rivaliser avec les meilleures équipes. »

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports.

