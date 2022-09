L’USMNT n’a pas de réponse pour le Japon dans une défaite amicale

DUSSELDORF, Allemagne – À moins de deux mois de la Coupe du monde, l’équipe nationale masculine des États-Unis espérait affiner son jeu contre le Japon, mais c’est plutôt le Samurai Blue qui semblait le plus prêt pour le tournoi phare, à cheval buts de chaque côté de la mi-temps de Daichi Kamada et Kaoru Mitoma pour une victoire 2-0.

Le score a flatté la piètre performance de l’équipe américaine, car les Américains ont semblé complètement désynchronisés tout au long du match. Il est clair que même à ce stade avancé, le manager américain Gregg Berhalter a du travail à faire.

Réaction rapide

1. Les États-Unis n’ont pas de réponse pour la presse japonaise

Berhalter veut souvent que son équipe joue sur le pied avant, et cela commence par presser les équipes en haut du terrain. Ce jour-là, cependant, le Japon a donné aux Américains un avant-goût de leur propre médecine, et cela a fonctionné à la perfection. Par exemple, le but du Japon à la 24e minute, lorsqu’un revirement de Weston McKennie a conduit à une opportunité de transition dans laquelle Hidemasa Morita a trouvé Kamada largement ouvert pour dépasser Matt Turner dans le but américain.

Les États-Unis ont également été lents à réagir à apparemment tout, jouant parfois timidement, et aucun Américain n’était à l’abri de retourner le ballon. Aurait-il pu s’agir de nerfs ou d’une affaire de sécurité avec la Coupe du monde qui se profile? Cela semble peu probable.

L’efficacité de la pression du Japon signifiait que les États-Unis entraient rarement dans le genre d’endroits où ils pouvaient menacer Shuichi Gonda dans le but du Japon, et n’avaient que cinq touches dans la surface de réparation du Japon au cours de la première mi-temps – le moins de l’USMNT dans un match amical depuis 2019. Sergino Dest a lancé un centre invitant pour Jesus Ferreira à la huitième minute, mais l’attaquant du FC Dallas n’a pu que faire un ballon de la tête au-dessus de la barre. Le manque de présence physique de Ferreira en tête, combiné à l’absence de Christian Pulisic en raison d’un coup, n’a fait qu’aggraver les difficultés de l’équipe américaine avec le ballon. Les États-Unis semblaient un peu plus menaçants avec Joshua Sargent en tête en seconde période, mais pas beaucoup.

Compte tenu de la difficulté que les États-Unis ont eu à jouer à l’arrière – et c’était un problème de milieu de terrain autant qu’un problème de ligne de fond – il va de soi que les adversaires américains de la phase de groupes prendront de nombreuses notes en termes de la façon d’atteindre la défense américaine.

2. Turner a-t-il revendiqué le maillot n°1 des États-Unis ?

Les États-Unis devaient remercier Turner d’être entré à la mi-temps avec un déficit d’un seul but. En particulier, son arrêt de Kamada lorsqu’il a été dégagé au but à la 13e minute après le cadeau de Walker Zimmerman était impressionnant. Il a également bien commandé sa boîte et a effectué les arrêts de routine qu’il était censé effectuer.

La seule plainte était la distribution de Turner dans certains cas, dans lesquels son contact et sa précision avec le ballon étaient inférieurs à la normale. Il devra affiner cela dans les semaines qui restent avant la Coupe du monde.

Suffisait-il de pousser son nez devant dans la bataille pour la place de gardien partant ? Il faudrait le penser, mais Berhalter a longtemps eu un faible pour Zack Steffen. Ce ne sera probablement pas avant novembre que nous connaîtrons cette réponse avec certitude.

3. Les joueurs marginaux ont peu d’impact

Un jour où l’opportunité s’offrait aux joueurs en compétition pour les dernières places sur la liste, il n’y avait pas beaucoup de mouvement. Reggie Cannon et Mark McKenzie se sont bien acquittés des rôles de remplaçants, mais il n’y avait pas grand-chose d’autre à noter. En termes de partants, Sam Vines n’a pas du tout amélioré son stock, et il en a été de même pour Aaron Long, car aucun des deux joueurs n’a suivi le rythme du match.

En fait, c’était plutôt une journée au cours de laquelle les absences de certains joueurs blessés étaient révélatrices. Pulisic en attaque, Yunus Musah au milieu de terrain et Chris Richards en défense centrale doivent tous se soigner le plus rapidement possible.

Notes des joueurs

États-Unis: Matt Turner 8, Sam Vines 4, Aaron Long 4, Walker Zimmerman 5, Sergino Dest 5, Luca de la Torre 4, Tyler Adams 4, Weston McKennie 3, Giovanni Reyna 5, Jesus Ferreira 4, Brenden Aaronson 5

Sous-titres : Jordan Morris 5, Mark McKenzie 6, Josh Sargent 5, Reggie Cannon 6, Malik Tillman 5, Johnny Cardoso 5

Japon: Shuichi Gonda 5, Takehiro Tomiyasu 6, Hiroki Sakai 7, Yuta Nakayama 7, Maya Yoshida 6, Wataru Endo 8, Takefusa Kubo 7, Midemasa Morita 6, Junya Ito 6, Daichi Kamada 7, Daizen Maeda 6

Sous-titres : Daniel Schmidt 5, Shuto Machino 5, Hiroki Ito 5, Kaoru Mitoma 7, Ritsu Doan 5, Genki Haraguchi N/R

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Daichi Kamada, Japon. Il y avait quelques joueurs parmi lesquels choisir. Endo a dirigé le spectacle au milieu de terrain, et le duo d’arrière central de Sakai et Nakayama a été composé tout au long, mais Kamada a bien pris son objectif et a été impliqué dans quelques autres accumulations lisses.

Les États-Unis semblaient décidément deuxièmes dans une triste défaite contre le Japon vendredi. Christof Koepsel/Getty Images

Le pire : Weston McKennie, États-Unis La même chose était vraie à l’autre bout du spectre, mais le cadeau de McKennie qui a déclenché la séquence qui a conduit au but de Kamada, et qu’il n’a complété que 69,2% de ses passes, s’est démarqué du reste.

Faits saillants et moments marquants

Les chiffres et les graphiques qui les accompagnent racontent l’histoire de l’impuissance des États-Unis face au Japon.

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Berhalter : “Nous avons du travail à faire. Nous devons clairement nous améliorer.”

Berhalter : “Nous devons jouer avec personnalité, nous devons jouer détendus, nous devons jouer avec intensité, et quand nous faisons ces choses, nous sommes vraiment une bonne équipe. Mais quand ce n’est pas le cas, nous sommes une équipe moyenne.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Les États-Unis sont maintenant 1W-3L-2D cette année contre des équipes qui se sont qualifiées pour la Coupe du monde de novembre.

– Vendredi était la première fois depuis une défaite 1-0 en qualification pour la Coupe du monde contre le Panama en octobre 2021 que l’USMNT était tenue à zéro tir cadré.

– Les six arrêts de Turner étaient les deuxièmes les plus importants d’un gardien américain sous Berhalter, qui a pris le relais en janvier 2019. (Turner a également le plus d’arrêts dans un match sous Berhalter, huit, contre le Maroc le 1er juin.)

Suivant

États-Unis: L’USMNT se rendra en Espagne pour un match amical mardi contre l’Arabie saoudite à Murcie. Ce sera le dernier match pour les États-Unis avant le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde le 21 novembre contre le Pays de Galles.

Japon: Deux autres matches amicaux au programme. Le premier sera l’Équateur mardi, également à Düsseldorf. Puis contre le Canada le 17 novembre à Dubaï, juste une semaine avant l’affrontement du 23 novembre contre l’Allemagne à la Coupe du monde.