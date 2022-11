L’USMNT n’a joué aucun rôle dans les publications sur les réseaux sociaux iraniens

AL-RAYYAN, Qatar – Le manager des États-Unis, Gregg Berhalter, a déclaré que ses joueurs et lui n’avaient aucune part aux publications sur les réseaux sociaux de la Fédération américaine de football qui supprimaient l’image centrale du drapeau iranien, s’excusaient pour eux et insistaient sur le fait que l’objectif de son équipe était sur le match décisif du Groupe B.

L’USSF a finalement supprimé les messages incriminés, mais pas avant que l’Iran ne dépose une plainte auprès de la commission d’éthique de la FIFA. Berhalter a ajouté que ses pensées vont au peuple iranien, dont beaucoup ont manifesté contre le traitement des femmes après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, qui avait été détenue par la police des mœurs du pays.

“Les joueurs et le staff ne savaient rien de ce qui était affiché”, a déclaré Berhalter. “Parfois, les choses sont hors de notre contrôle. Nous pensons que ce sera un match dans lequel le résultat dépendra de qui met le plus d’efforts, qui exécute mieux sur le terrain. Et nous ne nous concentrons pas sur ces choses extérieures. Tout ce que nous pouvons faire en notre nom est de nous excuser au nom des joueurs et du staff, mais ce n’est pas quelque chose dont nous faisons partie.

“Nous n’avions aucune idée de ce que l’US Soccer proposait – le staff, les joueurs n’en avaient aucune idée. Et pour nous, nous nous concentrons sur ce match. Je ne veux pas paraître distant ou indifférent en disant cela, mais le des gars qui ont travaillé très dur au cours des quatre dernières années, nous avons 72 heures entre l’Angleterre et l’Iran, et nous nous concentrons vraiment sur la façon de dépasser l’Iran et [how] nous pouvons aller à cette phase à élimination directe du tournoi.

“Bien sûr, nos pensées vont au peuple iranien… à tout le pays, à toute l’équipe, à tout le monde, mais nous nous concentrons sur ce match.”

La conférence de presse a pris des rebondissements inattendus, avec Berhalter et le capitaine Tyler Adams interrogés sur la discrimination aux États-Unis, si l’ancien manager américain Jurgen Klinsmann se livrait à une “guerre psychologique” contre l’Iran avec ses commentaires sur la culture nationale, les effets négatifs de l’inflation aux États-Unis, si la nation est derrière l’équipe et s’ils savent que les citoyens américains sont autorisés à voyager en Iran, mais pas l’inverse.

Adams a également été réprimandé par un journaliste iranien pour avoir mal prononcé “l’Iran”. Adams s’est excusé avant que lui et Berhalter ne prennent les devants sur les autres sujets.

“Le sport est quelque chose qui devrait rassembler les gens, rapprocher les pays”, a déclaré Berhalter. “Quand vous regardez les Jeux olympiques, voir tous ces pays concourir en même temps, c’est un événement merveilleux. La Coupe du monde est très similaire, où les gens viennent du monde entier. Les fans viennent du monde entier, et vous pouvoir concourir sur le terrain, en tant que frères, donc le sport a la capacité de le faire.”

Interrogé sur la discrimination aux États-Unis, Adams a déclaré qu’elle était partout.

Gregg Berhalter (à gauche) et Tyler Adams (à droite) ont tous deux été interrogés sur un certain nombre de questions culturelles. Hector Vivas – FIFA/FIFA via Getty Images

“C’est un processus”, a déclaré Adams à propos de la lutte contre la discrimination. “Je pense que tant que vous voyez des progrès, c’est la chose la plus importante.”

En ce qui concerne le jeu lui-même, les États-Unis sont confrontés à une situation où il faut gagner tandis que l’Iran peut progresser avec un match nul.

“Ne vous y trompez pas, c’est un match à élimination directe pour les deux équipes, donc ce sera une intensité de haut niveau”, a déclaré Berhalter. “J’adore ce que l’Iran a fait jusqu’à présent, en particulier le dernier match. Beaucoup d’engagement, de très bonnes contre-attaques et nous nous attendons à ce que ce soit un match très disputé.”

Berhalter a également été interrogé sur les allégations de l’ancien international américain et diffuseur de Sirius XM Eric Wynalda selon lesquelles le manager américain a menti aux médias sur l’état de Giovanni Reyna après qu’il n’a pas joué contre le Pays de Galles, et qu’il a également demandé à Reyna de mentir.

“Je vais laisser faire [the media] décider si j’ai demandé à Gio de mentir à ce sujet”, a déclaré Berhalter. “Ce n’est tout simplement pas qui je suis. Ce n’est pas ce que je représente. Si vous devez croire la parole d’Eric ou la mienne ou quoi que ce soit, n’hésitez pas, mais je sais ce qui s’est passé. Ce n’est pas ce que je représente. Et comme toute autre personne, Gio fait partie de cette équipe à laquelle nous tenons profondément, et nous savons qu’il peut aider l’équipe. C’est une question de quand il peut nous aider et comment il peut nous aider.”

Berhalter a également été interrogé sur les performances de ses attaquants centraux et si Reyna pourrait être une alternative. Berhalter a déclaré que Josh Sargent et Haji Wright “ont fait un travail décent pour nous” et a déclaré qu’il appartenait à leurs coéquipiers de leur offrir un meilleur service.

Il a ajouté: “Je pense qu’en termes d’alternatives au poste d’attaquant, nous sommes à l’aise avec les trois que nous avons. Nous n’avons pas nécessairement pensé à y mettre Gio ou Christian [Pulisic] là-bas, ou Timmy Weah là-bas, ou Jordan Morris là-bas. Nous avons été plus concentrés sur les trois que nous avons au camp.”