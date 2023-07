L’USMNT minimise la rivalité naissante avec le Canada avant la confrontation en quart de finale

Doug McIntyre Journaliste de football

Si l’équipe nationale masculine des États-Unis avait besoin d’une motivation supplémentaire pour battre le Canada lors du quart de finale de la Gold Cup de la CONCACAF dimanche à Cincinnati (19 h 30 HE, FS1), l’entraîneur des Reds John Herdman a fourni en insistant sur le fait que son équipe « voulait ce match contre les États-Unis ».

« C’est celui que nous envisageons », a déclaré Herdman après que le Canada a terminé deuxième du groupe D pour organiser le deuxième match éliminatoire entre les voisins nord-américains en trois semaines.

L’USMNT, bien sûr, a battu de manière convaincante les Canadiens 2-0 le mois dernier à Las Vegas lors de la finale de la Ligue des Nations, une compétition pour laquelle les deux pays ont aligné des alignements complets.

Avant cette rencontre, le défenseur des Reds Alistair Johnston a admis que l’esprit de jeu faisait partie intentionnellement de la stratégie de son pays contre son rival en plein essor.

« Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons terminé en tête des qualifications pour la Coupe du monde dans notre région », a-t-il déclaré à propos du Canada, qui est revenu l’an dernier à l’événement phare du football pour la première fois en plus de trois décennies. « Nous étions vraiment bons pour gagner non seulement sur le terrain, mais aussi dans les jeux d’esprit sur et en dehors. »

Pourtant, si les commentaires de Herdman ont plongé un nerf dans le vestiaire américain, les joueurs et les membres du personnel américains ont fait du bon travail pour le cacher. Interrogé spécifiquement sur les paroles du manager adverse par FOX Sports avant le match de dimanche, ni le gardien partant Matt Turner ni l’entraîneur-chef par intérim BJ Callaghan ne se sont réellement adressés à eux directement.

« C’est une équipe bien entraînée », a déclaré Callaghan à propos du Canada samedi lors de sa conférence de presse d’avant-match. « C’est un adversaire de niveau Coupe du monde, donc c’est exactement le type de match avec lequel nous voulons défier notre groupe. »

Et ce groupe a beaucoup à prouver. Turner est le seul membre de l’alignement américain de la Gold Cup qui a également joué contre le Canada le mois dernier. Les visiteurs seront également gravement en infériorité numérique, les stars offensives européennes des deux pays prenant un repos bien mérité avant de retourner dans leurs équipes de club pour commencer l’entraînement de pré-saison plus tard ce mois-ci.

Pourtant, alors que le Canada a cruellement manqué des têtes d’affiche telles que Jonathan David et Alphonso Davies, les États-Unis se sont très bien comportés moins Christian Pulisic, Weston McKennie et la plupart des autres habitués de la Coupe du monde, affichant des victoires consécutives de 6-0 contre Saint-Kitts-et-Nevis et Trinité-et-Tobago pour décrocher la première place du groupe A. Le seul joueur de l’équipe de 23 joueurs de Callaghan à ne pas avoir participé au premier tour était le gardien de troisième corde Gaga Slonina. L’écrasante majorité d’entre eux ont également couru avec l’opportunité, ce qui entraînera des décisions difficiles dimanche.

« C’est l’une des parties les plus difficiles du travail », a déclaré Callaghan. « Ils ont tous très bien performé, donc choisir la composition de demain est un gros défi. »

Faits saillants des États-Unis contre Trinité-et-Tobago | Coupe d’or de la CONCACAF

Callaghan a déclaré que toute son équipe s’est entraînée samedi et sera disponible. Cela ne signifie pas nécessairement que le défenseur central Miles Robinson sera menacé après qu’un problème de mollet / ischio-jambiers l’ait limité à seulement 45 minutes de phase de groupes. Si Robinson, qui est sorti à mi-chemin de la dernière sortie des Américains, ne démarre pas, attendez-vous à ce que Jalen Neal, 19 ans, reprenne son partenariat avec le vétéran Matt Miazga en défense centrale.

Il n’y a aucune incertitude en tête après que l’attaquant Jesús Ferreira ait explosé pour deux tours du chapeau consécutifs lors des deux derniers matchs des Américains. La ruée vers les buts de Ferreira a maintenu l’attaquant ciblé Brandon Vázquez relégué au rôle de remplaçant. Mais Vázquez a également intensifié ses efforts dans les moments clés, marquant l’égalisation lors du premier match de la Gold Cup contre la Jamaïque et en ajoutant un autre sur le banc pour compléter la déroute de T&T.

« Je suis super content pour Jesús », a déclaré Vázquez. « Pour moi, ça me donne juste faim. Je veux y aller et faire la même chose. »

Jouer dans le sud-ouest de l’Ohio ajoute une autre couche d’inspiration pour Vázquez et Miazga, qui jouent tous les deux leur club avec le leader des points MLS, le FC Cincinnati. En quelques années seulement, la ville s’est imposée comme l’un des lieux les plus accueillants pour l’USMNT, qui y a battu le Mexique et le Maroc sur le chemin de la Coupe du monde 2022.

« Chaque fois que les États-Unis sont venus à Cincinnati », a déclaré Miazga, « il y a toujours eu une bonne ambiance, une bonne foule. »

Récompenser les fans présents au stade TQL avec une victoire est tout ce sur quoi l’équipe locale se concentre. Une victoire maintiendra fermement les États-Unis dans la chasse au trophée. Tout ce qui est au-delà n’est que discours.

« Nous ne le considérons pas comme autre chose que l’équipe que nous devons affronter pour accéder à la demi-finale – c’est un peu comme notre message autour du camp », a déclaré Turner à propos du Canada. « Nous comprenons qu’il y a une histoire en développement là-bas, des jeux qui vont dans les deux sens.

« Nous ne tenons rien pour acquis », a-t-il ajouté. « Nous savons que cela va demander beaucoup d’efforts pour obtenir le résultat que nous voulons. »

Et la seule motivation dont ils ont besoin.

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

