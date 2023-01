L’USMNT met les jeunes talents à l’épreuve lors de la défaite 2-1 contre la Serbie

Doug McIntyre Journaliste de football

Lors de son premier match depuis la Coupe du Monde de la FIFA 2022, l’équipe nationale masculine des États-Unis a gaspillé le but de Brandon Vazquez en première mi-temps, abandonnant la tête puis perdant 2-1 mercredi lors d’un match amical contre la Serbie à Los Angeles.

Voici trois réflexions rapides sur le match.

Un résultat décevant, sinon une performance, pour les États-Unis

Commencer le cycle de la Coupe du monde 2026 extrêmement conséquent par une défaite n’est pas idéal, bien sûr. Même avec la plupart des habitués américains occupés avec leurs clubs européens et donc non disponibles pour ce match ou l’exhibition de samedi contre la Colombie, les États-Unis avaient l’équipe la plus expérimentée, jouaient à domicile et étaient meilleurs que les visiteurs pendant la majeure partie de la nuit. Aucun but serbe n’aurait dû arriver ; les deux sont venus à la suite d’erreurs stupides et évitables de la part des Américains.

Pourtant, le jeu réel des hôtes n’était pas du tout mauvais – d’autant plus que l’entraîneur-chef par intérim Anthony Hudson n’a commencé qu’un seul des cinq hommes de son alignement qui faisaient partie de l’alignement américain à Qatar 2022. Sept joueurs non plafonnés étaient dans la formation d’Hudson. , le plus pour l’USMNT depuis 1988, et plusieurs d’entre eux se sont démarqués. (Plus d’informations à ce sujet ci-dessous.)

“Dans l’ensemble, j’ai été très satisfait de la performance”, a déclaré Hudson. “J’ai adoré le fait que les joueurs conduisaient vraiment pour avancer et attaquer.”

Les Américains auront une chance de se racheter presque tout de suite, avec les Cafeteros à proximité à Carson, en Californie, dans seulement trois jours.

Cowell, Slonina, Vazquez, Zendejas impressionnent

Vazquez a inscrit 19 buts en 35 matchs en MLS (y compris les séries éliminatoires) la saison dernière. Cela a fait du joueur de 24 ans le meilleur buteur américain de la ligue, devançant Jesús Ferreira d’une seule frappe. Mais contrairement à Ferreira, l’entraîneur de la Coupe du monde Gregg Berhalter n’a pas emmené Vazquez au Qatar ni même ne l’a convoqué pour un coup d’œil avant le tournoi – une décision discutable à l’époque et encore plus maintenant avec le recul.

Apparaissant dans son premier match international mercredi, il a fallu moins de 30 minutes à Vazquez pour marquer son premier but international. C’était aussi une beauté. Sur un centre de son compatriote débutant Julian Gressel, l’imposant attaquant de la cible a habilement lancé sa tête dans le coin le plus éloigné.

“C’était une tête exceptionnelle”, a déclaré Hudson. “Je suis vraiment, vraiment content pour Brandon parce qu’il a évidemment dû être patient.”

Les États-Unis ont désespérément besoin de finisseurs fiables d’ici la prochaine Coupe du monde, qui sera co-organisée par les États-Unis avec leurs voisins nord-américains, le Canada et le Mexique. D’autres candidats émergeront sûrement au cours des trois prochaines années et demie. Avec un but superbement encaissé lors du premier match du nouveau cycle, Vazquez a déjà commencé à faire valoir ses arguments.

Il n’était pas le seul Américain à avoir impressionné mercredi. L’espoir de Chelsea, Gaga Slonina, a effectué plusieurs arrêts clés dans le but et est également devenu le plus jeune gardien américain de tous les temps, battant le record de 35 ans de Tony Meola. Le hors concours du Club América, Alex Zendejas, était aussi bon que prévu. Et l’ailier Cade Cowell était probablement l’attaquant américain le plus dangereux de tous, battant le défenseur serbe Djordje Petrovic – mais pas le poteau – deux fois en seconde période.

“Il méritait un but”, a déclaré Hudson à propos de Cowell. “Ce soir, c’était un autre pas en avant pour lui.”

Le focus revient sur le terrain

Il y a toujours un sentiment discret dans le camp annuel de janvier de l’USMNT, avec la plupart des joueurs indisponibles. Cette rencontre d’ouverture de l’année est différente en ce sens qu’elle fait suite à un scandale à grande échelle impliquant Berhalter et les parents de l’une des perspectives les plus brillantes du programme, Gio Reyna. A la veille du match de mercredi, Hudson a admis que la saga avait pesé sur les joueurs, notamment les cinq membres de cette équipe qui ont aidé les États-Unis à atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

C’était la seule chose dont on voulait parler depuis des semaines. Le match contre la Serbie a finalement ramené la conversation sur le football. Il n’y a toujours pas d’entraîneur à plein temps, bien sûr, le possible retour de Berhalter étant subordonné au résultat d’une enquête indépendante sur la question. Mais pour la première fois depuis qu’il a explosé aux yeux du public, le fiasco Berhalter-Reyna semblait heureusement plutôt secondaire mercredi. Malgré la perte d’ouverture de l’année, l’attention était de retour là où elle devait être.

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

Les meilleures histoires de FOX Sports :