Les stars de l’équipe nationale masculine des États-Unis ont eu des jours inoubliables en Europe samedi, avec Christian Pulisic, Weston McKennie et Giovanni Reyna marquant tous pour leurs clubs respectifs lors d’une journée record.

C’était la première fois en 15 ans que trois Américains différents marquaient dans l’une des cinq grandes ligues européennes le même jour, selon Opta. La dernière fois, le 27 août 2005, Brian McBride, Jermaine Jones et le père de Giovanni, Claudio Reyna, ont trouvé le filet.

Le but de Pulisic, lors de la victoire 3-1 de Chelsea contre Leeds United à Stamford Bridge, a fait de lui l’Américain le plus rapide à marquer 10 buts en Premier League, n’ayant eu besoin que de 30 matchs. Clint Dempsey (57), McBride (36) et Roy Wegerle (14) sont les seuls autres joueurs américains à atteindre le double des chiffres.

En Italie Derby della Mole, McKennie s’est assuré que la Juventus avait le droit de se vanter de ses rivaux Torino après avoir Biaconeri égaliseur dans la victoire de retour 2-1.

Tirant de l’arrière pendant la majorité du match, McKennie a hoché la tête dans un centre de Juan Cuadrado à la 78e minute avant que le défenseur Leonardo Bonucci ne s’empare du vainqueur de la Juve à une minute de la fin.

En Allemagne, Dortmund s’est appuyé sur un coup de foudre à la 56e minute de Reyna pour sauver un match nul 1-1 avec l’Eintracht Francfort. L’international américain de 18 ans a récupéré un ballon de Jadon Sancho, avant de sauter un défi et de tirer un tir imparable entre le gardien de Francfort Kevin Trapp et son premier poteau.

« Bien sûr, c’était bien d’en marquer un mais je pense que j’aurais dû en marquer un ou deux de plus et avoir une passe », a déclaré Reyna après le match.

« Mais oui, je suppose que c’est un point positif que j’ai marqué – j’espère que je pourrai en obtenir un ou deux de plus à l’avenir. »

Pendant ce temps, d’autres internationaux américains en action samedi ont inclus Tyler Adams, qui a débuté pour le RB Leipzig lors de leur match nul 3-3 au Bayern Munich, et Sergino Dest, un partant pour Barcelone dans une défaite 2-1 à Cadix.