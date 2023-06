L’USMNT met en vedette Morris, Ferreira et Zimmerman en tête d’affiche de la liste des étoiles de la MLS

Les stars de l’équipe nationale masculine des États-Unis Jordan Morris, Walker Zimmerman et Jesús Ferreira sont en tête d’affiche de la liste des 26 joueurs pour le match des étoiles de la Major League Soccer 2023 qui se jouera le 19 juillet.

Les milieux de terrain Thiago Almada et Hany Mukhtar, les attaquants Giorgos Giakoumakis et Dénis Bouanga et les vedettes locales émergentes John Tolkin et Aidan Morris faisaient également partie des 26 joueurs à se qualifier, a annoncé mardi.

Les MLS All-Stars, dirigés par l’entraîneur de DC United Wayne Rooney, affronteront Arsenal au stade de DC United, Audi Field.

Il s’agira de la deuxième apparition dans un match des étoiles de la MLS pour Arsenal.

La liste a été sélectionnée grâce à une combinaison de votes des fans, des joueurs et des médias (12 joueurs), des désignations par l’entraîneur-chef All-Star Wayne Rooney du club hôte DC United (12 joueurs) et une paire de sélections par le commissaire de la MLS Don Garber.

Les choix du commissaire pour le match des étoiles de la MLS 2023 sont Kei Kamara du Chicago Fire FC et Mathieu Choinière du CF Montréal.

L’un des buteurs les plus prolifiques de la ligue, Kamara est à un but de la deuxième place de l’histoire de la MLS avec 144 buts, derrière seulement Landon Donovan (145) et Chris Wondolowski (171).

Milieu de terrain du Québec, Choinière a enregistré un record en carrière et un sommet d’équipe avec cinq buts pour le CF Montréal cette saison et a été un élément clé de l’attaque reconstruite du club en 2023.

Cincinnati, qui mène le classement du Bouclier des supporters avec 43 points, a obtenu trois places sur les listes avec le milieu de terrain Luciano Acosta et les défenseurs Álvaro Barreal et Matt Miazga.

La liste des étoiles MLS 2023 par position et mécanisme de sélection:

GARDIENS (3) : Roman Bürki (St. Louis CITY SC / élu), Tyler Miller (DC United / sélection de l’entraîneur), Djordje Petrović (New England Revolution / sélection de l’entraîneur)

DÉFENSEURS (7) : Álvaro Barreal (FC Cincinnati / élu), Jon Gallagher (Austin FC / élu), Ryan Hollingshead (LAFC / sélection de l’entraîneur), Matt Miazga (FC Cincinnati / élu), Tim Parker (St. Louis City SC / sélection de l’entraîneur ), John Tolkin (New York Red Bulls / sélection de l’entraîneur), Walker Zimmerman (Nashville SC / élu)

MILIEUX DE TERRAIN (9) : Luciano Acosta (FC Cincinnati / élu), Thiago Almada (Atlanta United / élu), Mathieu Choinière (CF Montréal / sélection du commissaire), Héctor Herrera (Houston Dynamo FC / sélection de l’entraîneur), José Martinez (Philadelphia Union / sélection de l’entraîneur) , Aidan Morris (Columbus Crew / élu), Hany Mukhtar (Nashville SC / élu), Riqui Puig (LA Galaxy / sélection de l’entraîneur), Lucas Zelarayán (Columbus Crew / sélection de l’entraîneur)

ATTAQUANTS / AILIERS (7) : Christian Benteke (DC United / sélection de l’entraîneur), Dénis Bouanga (LAFC / élu), Cristian Espinoza (San Jose Earthquakes / sélection de l’entraîneur), Jesús Ferreira (FC Dallas / élu), Giorgos Giakoumakis (Atlanta United / sélection de l’entraîneur), Kei Kamara (Chicago Fire FC / sélection du commissaire), Jordan Morris (Seattle Sounders FC / élu)