L’USMNT luttera contre la fatigue en demi-finale de la Gold Cup contre le Panama

Doug McIntyre Journaliste de football

Une bonne équipe panaméenne se dresse entre l’équipe nationale masculine des États-Unis et une place pour la finale de la Gold Cup de la CONCACAF dimanche, mais les Américains affronteront un autre adversaire redoutable lors des demi-finales de mercredi à San Diego (19h30 HE, FS1/FOX Deportes) : Fatigue .

Après avoir enregistré 120 minutes lors de leur dernière sortie, une victoire palpitante sur penalty contre le rival du Nord (et compatriote participant à la Coupe du monde 2022) le Canada, les hôtes pourraient avoir des jambes fatiguées contre Los Canaleros au Snapdragon Stadium. Les Panaméens, qui ont écarté l’invité invité du Qatar 4-0 en quart de finale grâce au tour du chapeau d’Ismael Diaz, ont également une journée de repos supplémentaire.

Ajoutez à cela les montagnes russes émotionnelles de la victoire de retour de l’USMNT, et il semble évident laquelle des deux équipes sera la plus fraîche. C’est un point que l’entraîneur américain par intérim n’a même pas tenté de contester mardi lorsqu’il s’est adressé aux journalistes lors de sa conférence de presse d’avant-match.

« Je vois un groupe qui est confiant, qui a été capable de traverser un match difficile et de se prouver que nous avons cette résilience et cet acharnement pour concourir 120 minutes au total, et évidemment chaque fois que vous faites cela, cela prend un peu de péage physique » Callaghan a dit de son équipe. « Mais le groupe s’est engagé depuis la fin du match à commencer à utiliser toutes les stratégies de récupération dont nous disposons, et le personnel était sur le pont pour que cela se produise. Et la récupération des joueurs s’est très bien déroulée. . »

Il vaut mieux que ce soit. Lors de cette Gold Cup et lors de la Ligue des Nations de la CONCACAF le mois dernier, le Panama a impressionné. Le Panama a donné au Mexique, poids lourd régional, tout ce qu’il pouvait gérer lors du match pour la troisième place de ce dernier tournoi. Ils se sont appuyés sur cette performance lors de cet événement, remportant des victoires en phase de groupes contre le Costa Rica et la Martinique et en ont presque ajouté un autre contre El Salvador, qui a volé un point avec un but dans le temps d’arrêt lors de la finale du premier tour.

Faits saillants du Panama contre le Qatar | Coupe d’or de la CONCACAF

Les États-Unis ont remporté leur dernière rencontre avec le Panama, un match de qualification pour la Coupe du monde en mars 2022, 5-1. Mais au fil des ans, les Centraméricains ont tout aussi souvent été une épine dans le pied de l’USMNT. Les Centraméricains se sont qualifiés pour la Coupe du monde 2018 devant les États-Unis. Ils les ont battus à Panama City l’an dernier lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde 2022. Et dans la Gold Cup, ils se sont particulièrement bien comportés, infligeant aux États-Unis leur première défaite en phase de groupes en 2011 et battant les hôtes aux tirs au but lors du match pour la troisième place quatre ans plus tard.

Le Panama compte également l’un des meilleurs entraîneurs de la CONCACAF, l’ancien attaquant barcelonais Thomas Christiansen, aux commandes depuis 2020.

« Depuis que l’entraîneur Christiansen a repris cette équipe, vous pouvez voir la croissance chaque fois que nous avons l’occasion de les affronter », a déclaré Callaghan. « Très bien organisés, ont montré beaucoup de variété et d’adaptabilité en termes de tactiques. Ils ont la capacité de vous battre de différentes manières, avec beaucoup de joueurs dangereux. »

La bonne nouvelle pour les Américains, c’est qu’ils savent exactement à quoi s’attendre. Même avec Christian Pulisic et la plupart des autres habitués qui ont affronté le Panama lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022 en vacances ce mois-ci avant de se présenter pour l’entraînement de pré-saison avec leurs clubs européens, il y a une certaine familiarité. Deux clés Canaléros milieux de terrain, Anibal Godoy et Adalberto Carrasquilla jouent professionnellement aux États-Unis, respectivement avec le Nashville SC et le Houston Dynamo.

« Je pense que beaucoup d’entre nous ont joué contre eux uniquement en MLS », a déclaré le milieu de terrain américain James Sands, sans doute le deuxième meilleur joueur américain jusqu’à présent derrière le leader du Soulier d’or Jesús Ferreira. « Nous savons que ce sont de bons joueurs. Pour nous, il s’agit simplement d’essayer de jouer notre jeu et d’essayer de dicter le jeu autant que possible. Et cela commence en grande partie au milieu de terrain. »

Reste que la partie pourrait se jouer ailleurs. Ferreira n’a pas marqué contre le Canada, mais a froidement enterré sa tentative de fusillade et est sûrement déterminé à prouver qu’il peut marquer dans un match à élimination directe. L’attaquant ciblé Brandon Vazquez a inscrit son troisième but du tournoi sur le banc dimanche.

« Vous pouvez voir qu’il est une vraie menace dangereuse à l’intérieur de la surface de réparation », a déclaré Callaghan à propos du natif de San Diego. « Nous sommes convaincus que nous avons beaucoup de joueurs sur le terrain qui peuvent marquer de différentes manières. »

Dans le but américain se trouve son seul partant en Coupe du monde, Matt Turner, qui a effectué deux arrêts sur les Canadiens au bris d’égalité. Et comme ce fut le cas dimanche à Cincinnati, les Américains s’attendent à une foule nombreuse composée majoritairement de supporters américains mercredi. « Je pense que nous sommes encore plus motivés pour faire une belle performance », a déclaré Callaghan à propos de l’accueil que son équipe a reçu dans la ville frontalière californienne.

Compte tenu du revirement rapide et du match de rancune qui l’a précédé, les États-Unis profiteront de tous les avantages possibles.

« Nous nous attendons à une équipe qui va jouer avec beaucoup d’intensité », a déclaré Callaghan à propos du Panama.

Nous saurons bientôt s’il en reste assez aux Américains pour l’égaler.

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

