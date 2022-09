L’USMNT lancera GK Turner, les défenseurs Long et Zimmerman en match amical contre le Japon

COLOGNE, Allemagne – L’entraîneur des États-Unis, Gregg Berhalter, a déclaré que le gardien d’Arsenal, Matt Turner, débutera le match amical de vendredi contre le Japon, et qu’il sera rejoint par les défenseurs centraux Aaron Long des New York Red Bulls et Walker Zimmerman du Nashville SC.

“Aaron et Walker vont jouer, vont commencer, et nous ferons probablement un remplacement à la mi-temps, ou peut-être après cela et récupérerons un autre centre. Et puis au prochain match, jetez un œil à un autre, ” Berhalter lors d’une table ronde avec des journalistes.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Le poste de défenseur central a été touché par des blessures ces derniers mois. Miles Robinson d’Atlanta United a subi une rupture du tendon d’Achille en mai, tandis que Chris Richards de Crystal Palace et Cameron Carter-Vickers du Celtic ont été exclus de cette pause internationale en raison de blessures mineures. Cela a laissé Berhalter faire appel à Mark McKenzie du RKC Genk et Erik Palmer-Brown de Troyes.

Les absences ont fait craindre qu’une certaine chimie soit perdue, mais Berhalter a déclaré que Long, McKenzie et Zimmerman faisaient tous partie de son premier camp de l’équipe nationale en 2019.

“Mark a joué dans de grands matchs, Aaron et Walker ont joué ensemble depuis trois ans et demi maintenant, donc je pense que ce groupe est familier”, a déclaré Berhalter. “Et puis pour Eric, c’est une bonne opportunité. Il joue en Ligue 1. Il joue contre [Kylian] Mbappé et [Lionel] Messi et les attaquants de qualité là-bas.”

Matt Turner a 18 sélections internationales pour les États-Unis. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Berhalter a déclaré qu’il apportait des modifications tactiques, même à ce stade tardif avant le début de la Coupe du monde en novembre, où les États-Unis affronteront le Pays de Galles, l’Angleterre et l’Iran. En plus du Japon vendredi, les États-Unis disputeront leur dernier match de préparation contre l’Arabie saoudite à Murcie, en Espagne, le 27 septembre.

“Je pense qu’il est avantageux pour nous d’apporter des modifications à ce que nous faisons parce que les adversaires sont de toutes formes et tailles et formes et formations en Coupe du monde”, a déclaré Berhalter. “Je pense donc que cela nous aidera à nous préparer. Il y a probablement un peu dedans au cours de deux matchs, c’est sûr.”

Le milieu de terrain Weston McKennie a déclaré que les États-Unis essaieront de mieux gérer le jeu en transition, ce avec quoi l’équipe a eu du mal lors des matches amicaux de juin dernier contre le Maroc et l’Uruguay.

“Quand le ballon passe de l’autre côté ou que notre presse tombe en panne, juste pour revenir en arrière et se remettre derrière le ballon”, a-t-il déclaré.

“C’est l’une des choses sur lesquelles nous nous concentrons à l’entraînement, et nous construisons, jouons et avons confiance pour trouver ces balles qui ne sont peut-être pas les plus faciles à trouver, mais les plus efficaces. Et en général, juste je suppose s’assurer que notre alchimie est intacte, ce qui, je pense, n’a jamais été un vrai problème, mais c’est toujours bon d’avoir les gars.”