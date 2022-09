L’USMNT lancera Christian Pulisic et Ricardo Pepi pour le dernier match de préparation de la Coupe du monde

MURCIE, Espagne – Gregg Berhalter, l’entraîneur de l’équipe nationale masculine des États-Unis, a déclaré que Christian Pulisic de Chelsea et l’attaquant du FC Groningen Ricardo Pepi commenceraient tous deux le match amical de mardi contre l’Arabie saoudite.

Aucun des deux joueurs n’a participé à la défaite 2-0 de vendredi dernier contre le Japon. Pulisic a raté le match en raison d’un coup reçu à l’entraînement, tandis que Pepi était un remplaçant inutilisé. Maintenant, les deux auront un regard contre les Saoudiens.

Pepi a été une surprise pour cette fenêtre internationale étant donné que l’attaquant du FC Union Berlin Jordan Pefok a été en excellente forme avec quatre buts en huit matches de championnat et de coupe. Mais Berhalter a tenu à remettre Pepi sur les rails après que l’attaquant ait terminé son prêt à Groningen en provenance du FC Augsburg.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

“C’est une excellente occasion de regarder Ricardo”, a déclaré Berhalter aux journalistes. “Jordan, tu sais ce qu’il fait. Mais Rico, il vient juste d’arriver à Groningue. C’est une excellente occasion pour nous de le regarder. Un gars qui a marqué trois buts pour nous en qualifications, c’est important pour nous de le faire entrer dans le groupe.”

On a demandé à Berhalter une analyse plus approfondie de la défaite du Japon, et il n’a pas hésité à critiquer l’équipe ou lui-même.

“Je suis vraiment content que le match se soit produit quand il l’a fait”, a-t-il déclaré. “Je pense que c’était un mauvais entraînement, une mauvaise exécution, un mauvais entraînement avant, beaucoup de tout. C’est juste un de ces matchs et nous étions très mauvais.”

Christian Pulisic a raté la défaite 2-0 contre le Japon la semaine dernière. Nick Tre. Smith/Icon Sportswire via Getty Images

Lorsqu’on lui a demandé de fournir plus de détails sur la façon dont il s’était trompé en tant qu’entraîneur, Berhalter a déclaré que la préparation de l’équipe était interrompue parce que lui et le personnel pensaient que les joueurs seraient en mesure de prendre en charge plus de détails tactiques, même si cela avait été trois et un. mois et demi depuis leur dernière rencontre.

Il a ajouté qu’il pouvait sympathiser avec le stress de certains joueurs qui accompagne la tentative de décrocher une place sur la liste finale de la Coupe du monde. Mais cela n’excuse toujours pas la performance.

“En tant qu’entraîneurs, nous tenions pour acquis qu’ils comprenaient ce que nous voulions”, a-t-il déclaré. “Donc, quand nous nous sommes entraînés pendant la semaine, nous étions en train d’entraîner les détails. ‘Vous le savez, maintenant nous allons entrer dans les détails.’ Et nous tenions pour acquis que les joueurs étaient compétents dans ce domaine. Mais ils ne comprenaient pas. Ils ne le savaient pas. C’est ce que c’était.”

Il a ajouté: “Nous pensions qu’il serait plus facile de changer de vitesse qu’il ne l’a été.”



1 Connexe

En conséquence, les États-Unis n’ont pas réussi à faire face à ce que Berhalter a déclaré “n’était pas une presse compliquée” du Japon et que “nous n’avons pas du tout résolu le problème”. Il a ajouté que c’était à lui et à l’équipe d’identifier des solutions plus rapidement pendant le match et de faire des ajustements à partir de là.

Berhalter a déclaré qu’il s’attendait à ce que son équipe reprenne de la vitesse contre l’Arabie saoudite. Mais le match contre le Japon est également une leçon dont il tiendra compte lorsque les joueurs arriveront au Qatar et commenceront leurs derniers préparatifs avant la Coupe du monde 2022.

“Je pense que c’est l’état d’esprit de préparer un peu les gars à l’avance”, a-t-il déclaré. “Et puis, quand ils sont au camp, dès le début, ils se concentrent à nouveau sur la situation dans son ensemble plutôt que sur les détails, ce qui est généralement une affaire d’équipe nationale de toute façon.”

Berhalter se retrouve avec plusieurs joueurs clés dans ce camp, avec l’attaquant lillois Tim Weah, l’arrière gauche de Fulham Antonee Robinson, l’arrière central de Crystal Palace Chris Richards et le milieu de terrain de Valence Yunus Musah tous absents pour cause de blessure. Mais Berhalter a insisté sur le fait qu’il ne changerait pas son système si un scénario similaire se produisait au Qatar.

“Ce n’est pas grave parce que [when we arrive on] Le 14 novembre, devinez quoi ? Cinq autres pourraient manquer. Nous devons donc traiter. C’est un excellent message pour l’équipe. ‘Les gars, oubliez les gars qui ne sont pas là. Nous devons nous concentrer sur qui est ici et toujours essayer de réussir. Parce que c’est la réalité du football de l’équipe nationale. Et nous allons attendre avec impatience le 13 novembre pour voir qui se présentera après le week-end.”

En attendant, Berhalter espère que le contingent de joueurs blessés retrouvera la pleine santé.

“La condition physique va être un facteur”, a-t-il déclaré à propos de ses sélections finales. “Je veux dire, j’aimerais que vous me disiez que Chris Richards va faire partie de l’équipe en ce moment, qu’il sera en forme d’ici novembre. Je dirais:” Vous savez, il fera partie de l’équipe. Je ne le sais tout simplement pas. C’est vraiment difficile et c’est frustrant.”