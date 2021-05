L’USMNT lance une équipe de 23 joueurs pour la finale de la Ligue des Nations

Le milieu de terrain de Chelsea Christian Pulisic et le gardien de Manchester City Zack Steffen en tête de l’équipe nationale masculine des États-Unis à 23 joueurs pour la prochaine finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF.

Le duo de Premier League participera à la finale de l’UEFA Champions League samedi pour leurs clubs respectifs, mais manquera tous les deux le match amical de l’USMNT contre la Suisse dimanche en conséquence.

Les États-Unis affronteront le Honduras le 3 juin, et s’ils l’emportent dans ce match, ils passeront au set final le 6 juin. Catrachos, il participera à un match pour la troisième place le même jour.

« Nous sommes ravis de rassembler ce groupe alors que nous concourons pour remporter le trophée de la Ligue des Nations », a déclaré le directeur de l’USMNT, Berhalter. «Ce fut une excellente année pour notre bassin de joueurs et les succès sans précédent de remporter plusieurs championnats de ligue et de coupe. Notre objectif est maintenant de poursuivre ce succès avec l’équipe nationale.

Alors que le défenseur des Red Bulls de New York, Aaron Long, récupère d’une opération chirurgicale pour réparer une rupture du tendon d’Achille, de nombreux yeux sont rivés sur le complément des arrières centraux. En plus de John Brooks de Wolfsburg, Matt Miazga d’Anderlecht, Mark McKenzie de Genk et Tim Ream de Fulham ont été appelés, laissant Walker Zimmerman de Nashville SC comme un joueur étrange.

L’attaquant Daryl Dike, qui est récemment revenu à Orlando City SC après avoir terminé son prêt au côté du championnat anglais Barnsley, n’est pas non plus inclus.

La liste est fortement orientée vers les joueurs basés en Europe avec seulement quatre des 23 basés dans la Major League Soccer. Parmi ces joueurs étrangers, neuf ont fait au moins 30 apparitions dans une ligue européenne de premier plan cette saison.

En termes de trophées remportés, neuf joueurs ont remporté un total de 12 trophées cette saison, un groupe qui comprend: Brenden Aaronson (Ligue et Coupe d’Autriche), Sergino Dest (Copa del Rey espagnole), Ethan Horvath (Première Division A belge), Weston McKennie (Super Coppa Italiana, Coppa Italia), McKenzie (Coupe de Belgique), Giovanni Reyna (Allemand DFB-Pokal), Jordan Siebatcheu (Super League suisse), Steffen (Premier League anglaise, Coupe de la Ligue anglaise) et Tim Weah (Ligue 1 française) ).

Liste détaillée par poste (club / pays; sélections / buts):

GARDIENS DE BUT (3): Ethan Horvath (Club Brugge / BEL; 4/0), David Ochoa (Real Salt Lake; 0/0), Zack Steffen (Manchester City / ENG; 21/0)

DÉFENSEURS (8): John Brooks (Wolfsburg / GER; 40/3), Reggie Cannon (Boavista / POR; 14/0), Sergino Dest (Barcelone / ESP; 7/1), Mark McKenzie (Genk / BEL; 2/0), Matt Miazga (Anderlecht / BEL; 21/1), Tim Ream (Fulham / ENG; 42/1), Antonee Robinson (Fulham / ENG; 10/0), DeAndre Yedlin (Galatasaray / TUR; 62/0)

MILIEUX DE TERRAIN (6): Kellyn Acosta (Colorado Rapids; 27/2), Tyler Adams (RB Leipzig / GER; 12/1), Sebastian Lletget (LA Galaxy; 20/6), Weston McKennie (Juventus / ITA; 21/6), Yunus Musah ( Valencia / ESP; 4/0), Jackson Yueill (San Jose Earthquakes; 9/0)

ATTAQUANTS: (6): Brenden Aaronson (Red Bull Salzburg / AUT; 4/2), Christian Pulisic (Chelsea / ENG; 15/9), Gio Reyna (Borussia Dortmund / GER; 4/2), Josh Sargent (Werder Bremen / GER; 13/5 ), Jordan Siebatcheu (Young Boys / SUI; 2/0), Tim Weah (Lille / FRA; 10/1)