L’USMNT jouera le match amical de la Jamaïque en Autriche le 25 mars

La Fédération américaine de football a annoncé que l’équipe nationale masculine des États-Unis jouera un match amical contre la Jamaïque à Wiener Neustadt, en Autriche, le 25 mars.

Alors que le match aura lieu au Wiener Neustadt Stadion, il se jouera selon les protocoles et directives de retour au jeu de l’US Soccer, ce qui signifie que les fans ne seront pas présents. Le match est le deuxième à être programmé pendant la fenêtre internationale de mars, les États-Unis devant jouer l’Irlande du Nord à Belfast trois jours plus tard.

Le manager Gregg Berhalter aura l’occasion de faire venir à la fois des joueurs nationaux et ceux qui jouent à l’étranger, mais avec la saison régulière de la MLS qui ne devrait pas commencer avant le 17 avril, et avec les qualifications olympiques qui auront lieu dans la seconde moitié de mars, on s’attend à ce que la plupart des joueurs seront basés en Europe.

C’est aussi la deuxième fois en moins d’un an que les États-Unis jouent à Wiener Neustadt, après y avoir affronté le Panama lors d’une victoire 6-2 en novembre dernier.

Les États-Unis affrontent la Jamaïque pour la première fois depuis les demi-finales de la Gold Cup 2019, lorsque les États-Unis se sont imposés 3-1 grâce à une paire de buts de Christian Pulisic et un autre de Weston McKennie. Le record de tous les temps de l’équipe américaine contre la Jamaïque est de 16-3-8.

Les deux matches de mars serviront de préparation pour les compétitions plus tard cette année, les États-Unis devant participer à la Ligue des Nations de la Concacaf, à la Coupe d’or de la Concacaf et aux qualifications pour la Coupe du monde.