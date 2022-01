L’USMNT favorise les éliminatoires de la Coupe du monde dans des températures glaciales, mais le climat froid donnera-t-il l’avantage du terrain?

Chaque préparation à une fenêtre de qualification pour la Coupe du monde a son domaine d’intérêt. Habituellement, cela se concentre sur la disponibilité du joueur ou sur l’adversaire. Mais le prochain trio de matchs de l’équipe nationale masculine des États-Unis contre El Salvador à Columbus, Ohio; Canada à Hamilton, Ontario; et le Honduras à St. Paul, Minnesota, a un point d’attention particulier.

La météo, et à quel point cela pourrait être un avantage pour l’équipe américaine.

À la surprise de personne, il fera froid. Nous sommes fin janvier (et début février), après tout. Selon Accuweather.com, les prévisions pour le match de jeudi (19 h HE; diffusion EN DIRECT sur ESPN2, ESPN +) contre la Cuscatlecos devrait être dans les années 20 avec des vents légers et un risque de neige intermittente. Des conditions légèrement plus froides mais sèches sont attendues pour le match du Canada. La rencontre avec le Honduras devrait faire descendre les températures à 9 degrés, avec des rafales de vent jusqu’à 17 mph et une probabilité de 94% de neige, bien qu’évidemment beaucoup puisse changer d’ici là.

Avec ces conditions viennent des questions. Comment la préparation sera-t-elle affectée ? Les joueurs seront-ils impactés négativement ? Dans quelle mesure les champs respectifs – du moins dans les lieux où les États-Unis ont le contrôle – tiendront-ils le coup ?

La réalité est que chaque fois qu’il s’agit de sélectionner des sites pour les éliminatoires de la Coupe du monde, il y a d’innombrables pièces mobiles. Il y a la disponibilité des sites, l’état du terrain, l’impact des déplacements et oui, la météo.

Jeux d’esprit dans la sélection des lieux

Cette question de voyage est d’une importance particulière pour le manager américain Gregg Berhalter. Berhalter est bien connu pour vouloir réduire au minimum le temps de déplacement, qu’il s’agisse des temps de vol ou des trajets en bus vers et depuis l’entraînement. Et oui, Berhalter a son mot à dire quant à l’endroit où les États-Unis finiront par jouer.

« Si nous étions le Sénat, le manager aurait 51% des voix », a déclaré le directeur des événements de US Soccer, Paul Marstellar, en octobre.

Dans ce cas, le Canada accueillant le match du milieu de la fenêtre, le choix des sites par l’équipe américaine dépendait de l’endroit où ce match avait lieu. Lorsqu’il a semblé que le Canada pourrait opter pour Vancouver, la Fédération américaine de soccer avait aligné San Jose, en Californie, et Portland, en Oregon.

Mais lorsque l’Association canadienne de soccer a opté pour le Tim Hortons Field, à 42 milles au sud-ouest de Toronto, le calcul a changé et Columbus et St. Paul ont été choisis en raison de leur proximité avec Hamilton.

Les éliminatoires de la Coupe du monde de l’USMNT en janvier et février donneront-elles un autre Snow-clasico? Dustin Bradford/Getty Images

Les principales régions métropolitaines de la côte Est ont été exclues des matches de qualification pour la Coupe du monde malgré le fait qu’elles soient plus proches des voyages pour les joueurs basés en Europe, ce qui donne du crédit à l’idée que le processus de sélection des sites aux États-Unis ressemble un peu à une réflexion excessive. Mais Marstellar ajoute que la démographie et la popularité des équipes rivales dans ces régions inhibent une atmosphère pro-USMNT.

Tableau CONCACAF généraliste STP GD 1 – Canada 8 16 +8 2 – États-Unis 8 15 +7 3 – Mexique 8 14 +4 4 – Panamá 8 14 +2 5 – Costa Rica 8 9 -1 6 – Jamaïque 8 sept -4 7 – Salvador 8 6 -6 8 – Honduras 8 3 -dix 1-3 se qualifient ; 4 en séries éliminatoires

« Compris entre [Mexico and] Le Guatemala, le Honduras, El Salvador, ce sont aussi des jeux qui sont difficiles en termes de choix de lieu. Compte tenu du nombre de personnes qu’ils ont dans tout le pays, c’est pourquoi tous les matchs contre ces équipes finissent par avoir lieu, vous connaissez des sites spécifiques à la MLS de 20 000 places », a ajouté Marstellar.

Et tandis que New York / New Jersey, Philadelphie et Washington, DC, ont tous des stades plus récents spécifiques au football, l’expérience de certains qualificatifs à domicile des années passées semble rester dans la mémoire collective. Les fans du Honduras ont l’habitude de se présenter en masse, avec la victoire de 2001 au stade RFK pour le Catrachos ainsi qu’une courte défaite en 2009 au Soldier Field de Chicago en étant les exemples les plus marquants.

Et puis il y a eu la défaite 2-0 contre le Costa Rica lors de la campagne de qualification 2018 vouée à l’échec. Ce résultat au Red Bull Arena à Harrison, New Jersey, a également pris une importance démesurée dans les discussions sur la sélection des lieux. Le manager de l’époque, Bruce Arena, a critiqué le choix, même si c’était une nuit où les États-Unis avaient un soutien considérable à domicile en termes de fans, mais l’équipe a si mal performé qu’on aurait dit que la foule était criée par le Ticos‘ fidèle.

« J’ai l’impression d’avoir pris du poids »

Pourtant, les États-Unis ont manifestement le sentiment qu’ils ne sont pas en position de prendre le moindre risque. Le nombre limité de sièges à Columbus et St. Paul devrait garantir une foule pro-américaine, et Berhalter a continuellement parlé de l’avantage perçu de jouer dans le froid. De nombreux joueurs américains jouent pour des clubs européens, tandis que la grande majorité des joueurs salvadoriens et honduriens jouent pour des équipes dans des climats chauds.

« C’est une opportunité pour nous de prendre l’avantage sur nos adversaires », a-t-il déclaré lors d’un appel Zoom avec des journalistes. « Ils viennent tous de l’équateur, et ça va être vraiment difficile pour eux de faire face à ces conditions. »

Il n’y a pas eu tant d’occasions où les États-Unis ont pu jouer la carte du froid. Depuis 2000, seuls quatre éliminatoires de la Coupe du monde organisés par les États-Unis ont vu la température atteindre 40 ou moins. Ce quatuor comprend une paire de jeux emblématiques : la rencontre de 2001 à Columbus avec le Mexique (le premier épisode de la Dos a Cero chroniques), et le « Snow-clasico » contre le Costa Rica au Dick’s Sporting Goods Park à Commerce City, Colorado, en 2013. La température au coup d’envoi de ces deux matchs était de 29.

Les vétérans de l’USMNT et de la Coupe du monde Jermaine Jones et Herculez Gomez, qui ont tous deux participé à ce match contre le Costa Rica, ont eu des réactions différentes face au froid.

Herculez Gomez et l’USMNT ont affronté le Costa Rica dans le tristement célèbre Snow-clasico en route vers la qualification pour la Coupe du monde 2014. Dustin Bradford/Getty Images

« Si vous sortez pour vous réchauffer ou si vous sortez pour vérifier le terrain, il fait froid », a déclaré Jones. « Mais alors, si vous vous échauffez vraiment, faites l’échauffement et faites tout ça, alors je pense que c’est juste pour mettre votre corps à température. Votre corps se prépare, vous êtes prêt à jouer. »

Gomez a ressenti l’impact à un degré plus élevé.

« Vous le sentez dans vos poumons. Vous le sentez sur votre visage. C’est comme si vous aviez quelque chose sur vous », a-t-il déclaré. « J’ai l’impression qu’il y a un surplus de poids.

Pourtant, tous deux ont convenu que le défi est plus mental que physique,

« Si vous ne l’avez jamais vécu, c’est une corvée », a déclaré Gomez. « Les athlètes étant des créatures d’habitude, beaucoup d’athlètes sont superstitieux. Beaucoup d’athlètes ont des routines. Beaucoup d’athlètes font la même chose, la répétition. Et quand vous changez quelque chose comme ça, c’est une période d’adaptation. C’est définitivement quelque chose qui sur la mouche est très difficile à manier. »

Empêcher un autre Snow-clasico?

Le propre de l’USSF Reconnaître pour récupérer les directives pour jouer par temps froid, combinées aux prévisions, indiquent qu’il existe un « risque élevé de maladie liée au froid ». Mais le médecin-chef de l’USSF, le Dr George Chiampas, est convaincu que les conditions peuvent être gérées et que les choses pourraient être bien pires. De son point de vue, faire face à des conditions froides et sèches avec des vents légers est plus facile que de faire face à l’altitude ou aux deux obstacles que sont la chaleur et l’humidité. Dans les matchs à venir, les joueurs bougeront constamment et il existe des moyens d’atténuer le froid, que ce soit des couches ou de la vaseline sur les pieds. Rester hydraté est également essentiel.

« Ce sont toutes des choses que nous pouvons gérer », a déclaré Chiampas à propos du froid.

Il y a une impulsion à penser que les joueurs sont plus sensibles aux tractions musculaires par temps froid, mais Chiampas a déclaré: « Je ne pense pas que les données soient là pour soutenir cela. Je pense que ce qui nous inquiète toujours, c’est probablement d’être cramponné, d’avoir piétiné, un tacle. Ces collisions dans des températures plus froides vont probablement être un peu plus douloureuses.

Le plus grand défi pourrait être de garder les joueurs sur le banc au chaud. Bien qu’il y ait des couches et des couvertures, la clé est de s’assurer que les joueurs s’échauffent correctement et que leur température corporelle augmente. Faites ces deux choses et toutes les préoccupations concernant les tractions musculaires sont considérablement réduites.

« Nous allons évidemment devoir nous ajuster un peu et réfléchir à nos échauffements », a déclaré Chiampas. « Évidemment, nous sommes limités par le nombre de personnes que nous pouvons échauffer à la fois, vous devrez donc peut-être les voir se lever plusieurs fois. Traditionnellement, vous voyez un groupe, puis un deuxième groupe. Vous pouvez donc voir un peu un peu plus de fréquence là-bas. »

Compte tenu de la confiance de l’équipe américaine dans la gestion de la température, l’attention se porte désormais sur les conditions de terrain. L’impulsion est de penser que le jeu ne sera pas joli, ce qui semblerait jouer dans l’approche des cols bleus d’El Salvador.

« Je ne pense pas que vous vouliez salir le match contre une équipe comme El Salvador », a déclaré Gomez. « Je pense que vous voulez que les éléments soient favorables pour les deux parce que cela signifie que c’est favorable pour [the U.S.]. Je ne pense vraiment pas qu’emmener El Salvador à Columbus soit un avantage pour l’équipe nationale masculine des États-Unis. Au contraire, vous salissez le terrain de jeu pour eux. »

C’est là que les systèmes de chauffage souterrain de Lower.com Field et d’Allianz Field donneront un avantage aux États-Unis, du moins c’est ce que l’on pense. L’idée est que tant que le champ n’est pas gelé, l’avantage technique des États-Unis devrait toujours être en vigueur.

Le système de Lower.com Field se compose de trois chaudières qui pompent un mélange d’eau et de glycol à travers 10 miles de ce qu’on appelle la tuyauterie PEX qui se trouve à environ 10 pouces sous la surface du champ. Ben Jackson, le directeur des terrains de Lower.com Field, a déclaré que si le stade n’a ouvert ses portes qu’en juillet dernier, le système de chauffage par le sol fonctionne en continu depuis fin octobre.

« Si nous n’avions pas ça [system], en ce moment, le champ serait gelé », a déclaré Jackson. Il a ajouté:« Nous avons pu augmenter la température et stimuler la croissance et récupérer et tout remettre en place à la fin du mois de décembre. Je pense qu’il sera probablement dans le meilleur état qu’il ait été tout au long de l’année. »

Une ride potentielle est que la neige devrait tomber dans la région de Columbus jusqu’à lundi soir, jusqu’à plusieurs centimètres. Jackson prévoit que même si une grande partie de la neige fondra, une sorte d’enlèvement – qu’il soit mécanique ou manuel – sera nécessaire.

« Nous pouvons simplement prendre des pelles là-bas, faire une sorte de tout le monde sur le pont et y envoyer un groupe de personnes pour pelleter des trucs », a-t-il déclaré.

La neige le jour du match – ce qui est prévu pour le match contre le Honduras – serait une autre histoire. Bien que le système de chauffage aiderait, il ne serait pas nécessairement suffisant pour empêcher la neige de s’accumuler sur la surface de jeu.

« [Dick’s Sporting Goods Park] eu la même chose et regardez ce qui s’est passé lors du Snow-clasico », a déclaré Gomez à propos des systèmes de chauffage par le sol.

L’ajout de précipitations à l’équation ne serait pas bénéfique pour les joueurs dans la mesure où l’ajout de conditions humides rendrait plus difficile pour eux le maintien de leur température corporelle. Si le Snow-clasico est quelque chose à passer, un slugfest s’ensuivrait probablement. Pas exactement la recette parfaite pour un match que les États-Unis sont fortement favorisés pour gagner.

« C’est la concentration au maximum. Ce n’est pas facile », a déclaré Gomez.

La génération actuelle de joueurs américains, pour sa part, relève le défi. Le défenseur Walker Zimmerman a parlé de vouloir jouer dans quelque chose « d’emblématique ». S’assurer un maximum de points et se rapprocher de la qualification pour la Coupe du monde suffira sans aucun doute.