L’USMNT et le Mexique se rencontrent en finale de la Gold Cup avec des attentes élevées pour différentes raisons

LAS VEGAS – Lorsque l’équipe nationale masculine des États-Unis et le Mexique se rencontreront dimanche lors de la finale de la Gold Cup de la CONCACAF 2021, ce sera la deuxième fois en 56 jours que les rivaux de longue date s’affronteront avec un titre continental en jeu. Et pourtant, les deux matches ne pourraient pas être plus différents en termes d’enjeux relatifs.

Le 6 juin, les équipes se sont rencontrées lors de la première finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF, et ce sont les États-Unis qui avaient désespérément besoin d’une victoire car, pendant toute la durée du mandat du manager Gregg Berhalter, il n’y avait pas encore eu de victoire qui a confirmé que l’équipe était de retour sur une trajectoire ascendante.

Un constat s’imposait, non seulement pour susciter une certaine confiance dans les méthodes du coach mais aussi pour donner à cette génération de joueurs quelque chose de tangible qui va de pair avec son indéniable talent. Et, quelle que soit la séquence sauvage d’événements qui se sont déroulés pendant le match, le groupe collectif s’est intensifié, a absorbé la pression – et une bouteille ou deux à la tête – pour finalement repartir avec une victoire 3-2 après prolongation. .

Quant au Mexique, même si la défaite a été douloureuse – ils le font toujours contre les États-Unis – on croyait que les hommes de Gerardo « Tata » Martino avaient assez bien joué pour gagner, ayant mené deux fois et ayant la chance de porter le score à 3-3 mais pour Ethan Horvath de sauver le penalty d’Andres Guardado. En l’état, El Tri serait de retour pour se battre un autre jour.

Alors, qu’est-ce qui a changé avant la rencontre de dimanche à l’Allegiant Stadium? En un mot : attentes.

Les États-Unis sont entrés dans ce tournoi avec une liste intentionnellement jeune et inexpérimentée, avec une raison fondamentale, le désir de donner aux habitués présumés de la première équipe – Christian Pulisic, Weston McKennie, Giovanni Reyna et d’autres – une longueur d’avance sur ce qui devrait être un saison chargée tant pour le club que pour le pays.

Mais il était également nécessaire d’avoir une meilleure idée de l’impact que les membres prometteurs du pool de joueurs pourraient avoir au niveau international. Ceci est particulièrement important étant donné que les fenêtres à triple montage parsèment l’horizon des qualifications pour la Coupe du monde, qui commencent en septembre, et que la profondeur sera testée.

Du point de vue des attentes, cela a laissé les États-Unis dans une énigme. Berhalter a déclaré depuis le début que l’objectif était de gagner le tournoi, quelle que soit la composition de l’équipe. Et pourtant, il y a eu des moments où la jeunesse de l’équipe a été invoquée pour expliquer des performances tremblantes.

Gregg Berhalter a déjà supervisé une victoire finale contre le Mexique. Peut-il répéter le tour en Gold Cup ? Getty

Une victoire 1-0 en phase de groupes contre le Canada, qui avait un léger avantage en expérience mais a également aligné de nouveaux visages en l’absence de stars telles que Alphonso Davies et Jonathan David, a été considérée comme un exemple, mais ce n’était pas le cas. beaucoup les jeunes joueurs qui ont laissé tomber les États-Unis ce jour-là, mais plutôt les vétérans qui ne se sont pas intensifiés.

Lors de la victoire en demi-finale de jeudi, le Qatar a regardé un cran au-dessus en première mi-temps mais n’a pas réussi à dépasser l’impressionnant Matt Turner dans le but, ce qui a permis aux Américains de se rallier en fin de match et de sceller la victoire grâce à un but très important de Gyasi Zardes. .

Le fait que cette équipe américaine ait atteint la finale en dit long sur sa capacité à s’adapter, à grandir et à obtenir des résultats. De plus, alors que les blessures du défenseur Walker Zimmerman, du milieu de terrain Paul Arriola et du défenseur Reggie Cannon ont des options limitées, ils ont également donné des points de données à Berhalter sur des joueurs comme Shaq Moore, Miles Robinson, James Sands et Matthew Hoppe.

Compte tenu de ces développements, les États-Unis semblent jouer avec l’argent de la maison dimanche. Ses objectifs ont été largement atteints et peu de choses sont attendues contre le favori d’avant-tournoi. Pourtant Berhalter veut que son côté soit gourmand et finisse le travail.

« Nous n’avons pas fini, et c’était le message à l’équipe », a déclaré l’entraîneur américain après la demi-finale. « C’est bien de faire la finale, mais nous voulons gagner la finale. Notre objectif n°1 est de gagner la Gold Cup. Nous l’avons dit avant la Gold Cup, et nous le répéterons. »

En revanche, les enjeux pour le Mexique ne pourraient pas être plus différents. C’est un jeu qu’il n’ose pas perdre, même s’il ne peut presque pas gagner ; battre une équipe américaine en désavantage numérique pour remporter un 12e titre de la Gold Cup serait peu, même s’il y a des joueurs absents comme Raul Jimenez et Hirving Lozano.

Mais en cas de défaite, la pression augmenterait et les doutes seraient levés à l’approche des qualifications pour la Coupe du monde. Serait-ce même suffisant pour coûter son travail à Martino ?

Il y a certainement eu cette impulsion par le passé, mais le mandat du prédécesseur Juan Carlos Osorio est instructif. La Fédération mexicaine de football est restée à ses côtés après une défaite 7-0 contre le Chili en quarts de finale de la Copa America Centenario 2016, et cette patience et cet accent mis sur la stabilité ont été récompensés par une qualification pour la Coupe du monde et une célèbre victoire contre l’Allemagne, tenante du titre, en Russie.

Cette équipe mexicaine a trouvé le moyen d’obtenir des résultats, même si le jeu réel est parfois en deçà de ses normes élevées. Jonathan dos Santos a été rallié après la mort de son père, et on pourrait s’attendre à ce que son expérience sur tout le terrain, mais surtout dans un milieu de terrain dirigé par Hector Herrera, le dise à un moment donné.

Berhalter a noté à quel point son équipe était pauvre en termes de victoires contre le Qatar, avec seulement 42,7%, tandis que le succès des tacles était encore pire à 30%. Si cela se reproduit, Rogelio Funes Mori devrait en profiter et en faire une longue nuit pour une ligne arrière qui a si bien fonctionné.

Mais la nature même de cette rivalité de longue date signifie qu’un autre chapitre rempli de drames semble inévitable. Compte tenu de la force mentale démontrée au cours des dernières semaines par les États-Unis, ainsi que de la nature incontournable du jeu pour le Mexique, attendez-vous à une autre rencontre convaincante.