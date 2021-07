L’USMNT et le Mexique repousseront-ils les challengers de la CONCACAF ?

Les quarts de finale de la Gold Cup de la CONCACAF sont à nos portes, avec le Mexique, champion en titre, et ses co-favoris, les États-Unis, qui passeront des tests sévères lors de la phase de groupes.

Rejoint par la Jamaïque, le Honduras, El Salvador, le Costa Rica, le Canada et les invités du Qatar en huitièmes de finale, El Tri et l’USMNT devra relever d’autres défis s’il veut se qualifier pour la finale du 1er août à Las Vegas.

ESPN examine les affrontements à venir et ce à quoi il faut s’attendre des affrontements de ce week-end.

États-Unis contre Jamaïque

Lorsque: Dimanche, 21 h 30 HE (Arlington, Texas)

Guide de formulaire : Le manager de l’USMNT, Gregg Berhalter, a amené un jeune groupe à la Gold Cup, et pourtant, comme beaucoup de ses prédécesseurs, a remporté le maximum de points lors de ses trois matches de phase de groupes. Cela ne veut pas dire que le chemin a été facile.

Alors que les États-Unis ont facilement éliminé la Martinique 6-1 lors du deuxième match, il a été plus difficile de battre Haïti et le Canada, chacun par un score de 1-0. Les États-Unis sont également un peu fatigués, avec le vétéran défenseur Walker Zimmerman blessé aux ischio-jambiers, le milieu de terrain Paul Arriola souffrant d’une maladie similaire et l’attaquant Daryl Dike aux prises avec une blessure à l’épaule.

La perte de Zimmerman est problématique en ce sens qu’elle rend encore plus mince un corps déjà mince de défenseurs centraux. Cela dit, la défense a impressionné, avec Miles Robinson, James Sands et Sam Vines jouant au-delà de leurs années. Shaq Moore a réaffirmé son cas pour une future inclusion avec les États-Unis

Plus haut sur le terrain, les performances sont plus mitigées, notamment au niveau de la gestion des matchs. Maintenant que les huitièmes de finale sont arrivées, rien de plus simple.

Après des victoires respectives 2-0 et 2-1 contre le Suriname et la Guadeloupe, une défaite 1-0 contre le Costa Rica en finale de la phase de groupes a permis aux Reggae Boyz de terminer deuxième du groupe C. Le dernier résultat a été dur pour la Jamaïque compte tenu du nombre de les chances qu’il ait gaspillé, avec Andre Gray parmi les plus débauchés. Mais c’était aussi un match dans lequel le manager Theodore Whitmore a reposé une grande partie de son équipe de premier choix, ce qui a été fait en partie pour éviter les suspensions de carton jaune.

Lorsqu’elle est disponible, la formation de départ de la Jamaïque a parfois semblé dynamique à l’avenir – avec Leon Bailey, Shamar Nicholson et Cory Burke de l’Union de Philadelphie attirant l’attention. La défense a été solide et Andre Blake de l’Union semble impressionnant devant les buts lorsqu’il est appelé.

Comment ça va se dérouler : Les États-Unis voudront faire mieux en termes de contrôle du tempo du match. C’était un problème contre Haïti et surtout le Canada, et étant donné l’incertitude sur la ligne arrière, un avantage en possession aidera à protéger une unité qui manque d’expérience. La grande question est de savoir si les options réduites à l’arrière signifient que Berhalter ira avec une ligne de fond à quatre ou continuera avec l’alignement à trois défenseurs centraux.

L’équipe locale voudra également limiter les opportunités de transition, où Bailey and Co. peut attaquer les États-Unis à grande vitesse. Le match probable de Bailey avec Vines sera à surveiller, bien que Vines et Moore chercheront également à aller de l’avant et à aider à ramener la Jamaïque.

Pour la Jamaïque, la finition a été un problème, bien que lorsqu’ils se sont convertis, ils ont eu tendance à être spectaculaires. On s’attendait également à ce que la Jamaïque conserve mieux la possession, mais elle a assez bien réussi pour avancer. Une équipe jamaïcaine athlétique et expérimentée donnera aux États-Unis tout ce qu’ils peuvent supporter, surtout en transition. – Jeff Carlisle

L’USMNT fait face à un test difficile pour la Gold Cup contre une solide équipe jamaïcaine. Scott Winters/Icon Sportswire via Getty Images

Mexique contre Honduras

Lorsque: Samedi, 22 h HE (Glendale, Arizona)

Guide de formulaire : Depuis que Hirving « Chucky » Lozano s’est incliné lors du match d’ouverture du Groupe A contre Trinité-et-Tobago avec une blessure à la tête effrayante, le Mexique s’est battu pour créer et terminer des chances contre tous ses adversaires à la Gold Cup.

Les quatre buts du Mexique représentent le total le plus bas parmi les huit équipes qui ont décroché leur ticket pour les quarts de finale, et, après un bon début de match amical contre le Nigeria, l’attaquant Rogelio Funes Mori s’est considérablement calmé. Comme prévu, le Mexique a dominé la possession dans ses affrontements jusqu’à présent, mais à une exception près, a eu du mal à percer contre des configurations défensives avares à chaque match. Contre Trinité-et-Tobago, El Tri a tenu le ballon pendant 83% du match et a réussi 30 tirs au but dans le processus, pour repartir avec un match nul 0-0.

– Gomez : Comment un chant pourrait faire couler la fortune du Mexique en Coupe du monde

Heureusement pour les champions en titre, ils affronteront une équipe du Honduras qui a accordé le plus de buts parmi tous les survivants du tournoi. Si le Mexique peut marquer au début du match de quart de finale, la pression sera considérablement réduite au fur et à mesure que le match avance, permettant aux ailiers rapides Jesus « Tecatito » Corona et Orbelin Pineda d’organiser des contre-attaques lorsque le Honduras est inévitablement forcé d’avancer après avoir perdu.

Contrairement à ses prochains adversaires, le Honduras n’a pas manqué de puissance de feu en attaque. Lors de leurs deux premiers matchs, Los Catrachos a marqué sept buts contre la Grenade et le Panama pour verrouiller le passage au tour suivant. Cependant, ils ont été largement dépassés par le Qatar, champion de la Coupe d’Asie, dans la coda du groupe D et ont vu plusieurs joueurs vedettes – dont le meneur de jeu Alberth « La Pantera » Elis, le moteur offensif Romell Quioto et le leader défensif Maynor Figueroa – subir des blessures.

La plus grande question à laquelle le Honduras doit faire face ne sera pas seulement de savoir si Quioto et Figueroa sont bons pour affronter le Mexique (Elis est sorti avec un orteil cassé), mais à quel point ils seront efficaces et si quelqu’un d’autre peut prendre le relais si ces deux manquent action.

Comment ça va se dérouler : Il existe essentiellement deux scénarios pour savoir ce que chaque équipe s’apprête à faire. Le Mexique, dans son rôle d’agresseur, continuera probablement à utiliser la formation 4-3-3 qui a donné des résultats mitigés sans Lozano comme point d’ancrage. Le Honduras restera en arrière avec huit ou neuf joueurs en défense, quelle que soit leur formation, pour tenter de forcer les erreurs, donnant lieu à des contre-attaques contre une ligne arrière mexicaine pour la plupart non testée.

Comme mentionné ci-dessus, il convient El Tri pour marquer un but tôt afin de pouvoir continuer à dicter le rythme du match et monter ses propres contre-attaques après que le Honduras ait été contraint d’aller de l’avant dans un match éliminatoire. Si le Honduras peut résister aux attaques du Mexique ou même trouver son propre but, il mettra la pression sur ses adversaires à mesure que le temps passe.

Comme pour chaque match de la CONCACAF, le Mexique ne peut pas se permettre de perdre, surtout après avoir perdu la finale de la Ligue des Nations contre l’USMNT en juin. Cela étant dit, El Tri a la chance de jouer contre une équipe hondurienne défaillante qui n’a pas réussi à impressionner en phase de groupes. — Éric Gomez

Avec Chucky Lozano absent, le Mexique dépendra de Rogelio Funes Mori et Oberlin Pineda. ANDY JACOBSOHN/AFP via Getty Images

Qatar contre El Salvador

Lorsque: Samedi, 19 h 30 HE (Glendale, Arizona)

Guide de formulaire : Le nouveau manager Hugo Perez a El Salvador à la hausse, comme La Selecta n’ont perdu que deux fois en neuf matches sous les ordres de l’ancien international américain et se sont qualifiés pour la phase finale des qualifications pour la Coupe du monde pour la première fois en trois cycles. Mené par l’ancien joueur de la Fiorentina Josh Perez (fils d’Hugo) et le vif Jairo Henriquez, le Salvador a été une montre passionnante dans le jeu de groupe, générant des tonnes d’occasions lors de victoires 2-0 contre le Guatemala et Trinité-et-Tobago.

Soutenu par un soutien impressionnant de la foule au Cotton Bowl de Dallas, la performance du Salvador lors d’une courte défaite 1-0 contre le Mexique a prouvé qu’il ne se laisserait pas intimider par aucun adversaire lors de ce tournoi.

Les invités du Qatar sont arrivés en tant que tenue mystère à la Gold Cup, mais ont rapidement montré que les champions en titre de la Coupe d’Asie ne sont pas là pour simplement faire des chiffres. Les hommes de Felix Sanchez ont étonnamment propulsé le Honduras à la première place du groupe D grâce à une victoire 2-0 mardi soir et sont les meilleurs buteurs de tout le tournoi jusqu’à présent avec neuf buts.

Le disciple d’Al Sadd de Xavi, Akram Afif, mène le tournoi en termes d’occasions créées avec 16, et aux côtés d’Almoez Ali et d’Abdelaziz Hatem, est l’un des trois joueurs qatariens avec deux buts.

Comment ça va se dérouler : Alors que le style frénétique d’El Salvador l’a emporté sur les neutres lors des matchs de groupe, jouer de cette façon contre le Qatar, qui marque le plus haut niveau, pourrait être un jeu dangereux. La Selecta a eu un peu de chance et le brillant Mario Gonzalez dans les buts (cinq arrêts) contre le Mexique, Hugo Perez aurait donc tout intérêt à essayer de resserrer un peu son équipe à l’arrière pour éviter d’être puni en quart de finale.

Pour le Qatar, la gestion du match sera la clé, car les futurs hôtes de la Coupe du monde doivent éviter d’encaisser des buts bâclés et d’abandonner les avances comme ils l’ont fait à trois reprises lors de leur premier match contre le Panama. Le Qatar peut s’emporter en attaque, et dans un match à élimination directe, il peut difficilement se permettre de se déconnecter à l’arrière, surtout sur coups de pied arrêtés.

Bien qu’il ne s’agisse pas du match le plus médiatisé des quarts de finale, cet affrontement promet d’être l’un des plus divertissants, car les deux équipes sont entraînées à attaquer le but, ce qui signifie que cela devrait être une affaire animée. Le Qatar aura un léger avantage en raison de la richesse de ses talents offensifs et de sa finition clinique devant le but dans ce qui devrait être un match palpitant et aller-retour. – Gus Elvin

Costa Rica c. Canada

Lorsque: Dimanche, 19 h 30 HE (Arlington, Texas)

Guide de formulaire : Le Canada a entamé son dernier match de la phase de groupes contre les États-Unis sur une séquence de huit victoires consécutives et même s’il s’est soldé par une défaite 1-0, le Canada a dominé les Américains pendant de longues périodes et est une équipe dangereuse en huitièmes de finale. Même sans les deux têtes d’affiche – Alphonso Davies et Jonathan David – le Canada a battu Haïti et la Martinique avec une paire de victoires de 4-1 et aurait remporté le bris d’égalité s’il avait fait match nul avec l’USMNT.

Après être entré dans le tournoi avec une mauvaise forme, le Costa Rica s’est rétabli comme une menace pour avancer profondément dans le tournoi avec trois victoires en phase de groupes. Le but de Bryan Ruiz a assuré une victoire décisive 1-0 contre la Jamaïque en tête du groupe, tandis que Joel Campbell a contribué à Los Ticos’ victoire contre la Guadeloupe.

Comment ça va se dérouler : Ce n’était pas un problème lors des deux premiers matchs contre des adversaires dépassés, mais le Canada n’a pas été en mesure de se créer de nombreuses occasions dangereuses contre les États-Unis. Le Costa Rica n’a pas été aussi solide défensif que les États-Unis, mais devrait offrir un défi similaire à briser – d’autant plus qu’Ayo Akinola et Cyle Larin ne seront pas disponibles en raison de blessures. Sans aucune de leurs meilleures options offensives disponibles, le Canada pourrait être forcé de s’asseoir plus profondément qu’il ne l’aurait fait autrement et d’espérer frapper sur le comptoir.

L’équipe expérimentée du Costa Rica était un peu une inconnue à l’entrée du tournoi car la nomination de Luis Fernando Suarez est intervenue quelques semaines avant son début. Cela rend également difficile de prévoir quelles rides possibles pourraient être dévoilées à ce stade de la compétition. Parce que c’est un groupe de vétérans, cependant, il est juste de supposer que le Costa Rica sera à l’aise dans le match à enjeux élevés contre un adversaire plus débutant. – Kyle Bonagura