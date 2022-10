Certains appellent l’USMNT sous-estimé, certains l’appellent surestimé.

Les premiers regardent la jeune génération de joueurs à la disposition de Gregg Berhalter et jugent leurs réalisations. Une Gold Cup, une UEFA Nations League, une qualification pour la Coupe du monde, le tout en un an environ. Pour couronner le tout, le principal contingent de représentants américains sur le côté est si jeune.

De toutes les équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2022, les États-Unis sont de loin les plus jeunes en fonction de l’âge moyen des joueurs tout au long du tournoi. Avec une moyenne d’âge de 24,5 ans, l’USMNT a près d’un an de moins que l’Équateur, la deuxième plus jeune équipe à se qualifier.

Essentiellement, l’USMNT a fait face à des sceptiques dans le passé. Ceux qui appellent l’USMNT sous-estimé, pas surestimé, croient que les garçons de Berhalter peuvent le faire à nouveau.

Cependant, il y a ceux qui jugent les États-Unis surestimés. Peut-être attribuent-ils les succès nord-américains à une opposition relativement affaiblie. Bien sûr, les États-Unis se sont qualifiés, mais ils ont terminé troisièmes de la CONCACAF derrière le Canada et le Mexique, luttant pour quatre nuls et trois défaites en cours de route.

Face à l’opposition de l’extérieur du continent, les États-Unis obtiennent des résultats mitigés. Plus récemment, l’USMNT a perdu dans une performance lamentable contre le Japon. Puis, quatre jours plus tard, l’équipe de Berhalter a joué contre l’Arabie saoudite pour un match nul sans but.

Les blessures n’aident pas les perspectives de la Coupe du monde. Pourtant, ceux qui pensent que l’USMNT est surestimé en entrant au Qatar trouvent des problèmes plus profonds que le simple fait de savoir qui est disponible. Avec un groupe difficile en magasin, les États-Unis pourraient être dépassés.

L’USMNT est-il surestimé ou sous-estimé ?

Désormais, l’USMNT est à moins d’un mois de la Coupe du monde. Pour la grande majorité de la liste finale projetée, il s’agit de leur premier voyage au tournoi. Là, il affronte l’Iran, le Pays de Galles et un demi-finaliste d’il y a quatre ans, l’Angleterre.

Ce n’est pas un groupe facile, étant donné qu’il a le meilleur classement mondial moyen de la FIFA parmi tous les groupes. Cependant, ce n’est pas impossible.

A vos yeux, l’USMNT incarne-t-il une équipe méprisée qui peut se dresser face à la pression et aux attentes ? Ou, l’USMNT n’a-t-il pas le bon état d’esprit et les trois matchs de la phase de groupes viendront-ils comme un signal d’alarme trop tard?

Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.