L’USMNT espère surmonter les suspensions de joueurs en finale de la Ligue des Nations

Doug McIntyre Journaliste de football

ARADISE, Nevada – Après l’euphorie d’éliminer son rival de longue date, le Mexique, dans un match qui ressemblait souvent plus à un combat de bar qu’à un match de football, l’équipe nationale masculine des États-Unis doit se prémunir contre toute sorte de déception pour remporter la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF dimanche contre Canada (21 h HE, Paramount+/Univision).

Ce jeu sera différent. Cette victoire 3-0 contre El Tri, au cours de laquelle les deux équipes ont vu deux joueurs recevoir des cartons rouges pour conduite violente, s’est jouée devant une salle comble composée principalement de supporters mexicains au stade Allegiant. Cette fois, la maison de 61 000 places des Raiders de Las Vegas de la NFL n’est peut-être qu’à moitié pleine, au mieux. Le match est moins susceptible d’être gâché par le genre de manigances de type WWE qui ont transformé les 30 dernières minutes du concours US-El Tri en une farce.

Cela ne signifie pas que la finale de dimanche sera moins disputée. Au cours des quatre dernières années, les États-Unis et le Canada ont développé leur propre rivalité, parfois désagréable.

Le Canada est resté invaincu contre les Américains en deux matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022. Les Rouges a dominé le classement régional des éliminatoires de la Coupe du monde l’an dernier – un fait qu’ils ont rappelé aux joueurs américains à chaque occasion cette semaine.

« Si le Canada veut dire cela, qu’il le dise », a déclaré samedi l’attaquant américain Tim Weah. « Nous sommes concentrés sur notre objectif principal. »

Cet objectif, bien sûr, est de remporter leur deuxième titre consécutif dans la Ligue des Nations aux dépens des Canadiens.

« Peu importe qui est dans la foule ou qui n’y est pas, je pense que nous allons apporter la même mentalité que nous avons eue l’autre soir », a déclaré le défenseur américain Chris Richards. « Espérons qu’après 90 ou 120 minutes, nous soulevons le trophée. »

Les deux équipes cherchent désespérément à revendiquer leur suprématie régionale. Les États-Unis étaient le seul représentant de la CONCACAF à atteindre la phase à élimination directe lors de la Coupe du monde de l’an dernier au Qatar. Après avoir battu le Mexique, les Stars and Stripes peuvent mettre fin à tout doute sur la meilleure nation en hissant l’argenterie dimanche. Entre-temps, le Canada est à la recherche de son premier titre de quelque nature qu’il soit depuis qu’il a remporté sa seule Gold Cup il y a 23 longues années.

Cela promet donc d’être un autre match de rancune. Même si les deux adversaires parviennent à terminer la partie avec les 22 joueurs encore sur le terrain.

« Nous ne prévoyons pas de le transformer en MMA », a déclaré le défenseur canadien Alistair Johnston. « Mais en même temps, c’est la CONCACAF. Les choses deviennent CONCACAFy. Et ça nous va.

« Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons terminé en tête des qualifications pour la Coupe du monde dans notre région », a-t-il ajouté. « Nous étions vraiment doués pour gagner non seulement sur le terrain, mais aussi dans les jeux d’esprit sur et en dehors. »

Cette équipe canadienne est dure à cuire et a toujours performé au-dessus de la somme de ses parties. Et dans les ailiers du monde entier Jonathan David et Alphonso Davies, il y a deux changeurs de jeu légitimes dont les Américains doivent être conscients à tout moment.

« C’est un match difficile parce que c’est une bonne équipe », a déclaré l’entraîneur américain par intérim BJ Callaghan lors de la conférence de presse d’avant-match de samedi. « Ils peuvent vous blesser de différentes manières. »

En tant que coéquipier de David avec le club français de Lille, Weah le sait aussi bien que quiconque. « Je l’aime, mais c’est mon adversaire, donc ça va être la guerre », a-t-il déclaré.

Les Américains regretteront beaucoup le duo suspendu Sergiño Dest et Weston McKennie. Mais les États-Unis ont toujours leur propre vainqueur en la personne du capitaine Christian Pulisic, qui a rebondi après une saison cauchemardesque avec la Premier League Chelsea pour marquer deux fois contre le Mexique.

« C’est l’escapade de Christian », a déclaré Weah à propos de l’équipe nationale.

Pulisic ne peut pas le faire seul, cependant. Avec Dest sorti, l’arrière droit de secours Joe Scally sera probablement chargé d’arrêter le Bayern Munich https://www.foxsports.com/soccer/tyler-adams-2-playerburner Davies. Yunus Musah, qui a été superbe au milieu de terrain défensif contre le Mexique à la place de Tyler Adams, blessé, aura encore plus de terrain à couvrir avec McKennie absent.

Les États-Unis sont toujours les plus profonds des deux équipes. Le meilleur homme pour homme aussi. « En termes de talent individuel, beaucoup d’entre nous ont la chance de jouer dans les meilleures ligues, et nous sommes habitués à jouer contre les meilleurs joueurs », a déclaré l’arrière gauche américain et vétéran Prem Antonee Robinson. « Ce n’est pas quelque chose de nouveau pour nous. »

Robinson parlait alors du récent succès du Canada contre les Américains. « Évidemment, c’est ennuyeux que nous ne les ayons pas battus en qualifications. Nous voulons battre tous ceux contre qui nous jouons. Mais en ce qui concerne l’adversaire, je m’en fiche complètement », a-t-il déclaré. « C’est juste une autre équipe qui nous empêche de soulever plus d’argenterie.

« Nous avons grandi depuis », a-t-il ajouté. « Rien dans le passé n’a d’importance. Il s’agit juste de gagner. »

Quoi qu’il en soit à la fin.

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

