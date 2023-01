L’USMNT espère ramener l’attention sur le terrain lors du match amical contre la Colombie

Doug McIntyre Journaliste de football

Moins de deux mois après que sa course vers la phase à élimination directe de la Coupe du monde 2022 s’est terminée par une défaite en huitièmes de finale contre les Pays-Bas, les membres de l’équipe nationale masculine des États-Unis se dirigent vers le deuxième match de l’équipe en 2023 sachant que le programme sera bientôt sans un front office complet en plus de ne pas avoir d’entraîneur-chef à temps plein.

Le match amical de samedi contre la Colombie (19 h 30 HE, TNT, Peacock, Universo) fait suite à la bombe de jeudi selon laquelle le directeur général de l’USMNT, Brian McBride, et le directeur sportif de l’US Soccer, Earnie Stewart, quitteront leurs fonctions dans les jours et les semaines à venir. L’avenir de l’entraîneur de la Coupe du monde Gregg Berhalter était déjà dans les limbes alors que l’USSF attend les résultats d’une enquête sur un incident domestique de 1991 impliquant Berhalter, ainsi que le comportement des parents du milieu de terrain Gio Reyna avant qu’ils ne signalent l’épisode à Stewart. Berhalter a été remplacé, pour l’instant, par intérim par l’entraîneur adjoint Anthony Hudson.

C’est beaucoup à traiter pour les joueurs. On pourrait s’attendre à ce qu’une jeune équipe inexpérimentée qui manque des personnalités basées en Europe comme Tyler Adams et Weston McKennie – la plupart des habitués sont en service dans le club jusqu’à l’ouverture de la prochaine fenêtre internationale de la FIFA fin mars – soit distraite ou perturbée. Au lieu de cela, cela a surtout été comme d’habitude.

“C’est une période de transition, mais pour nous en tant que joueurs, la continuité de la façon dont nous jouons et mettons en œuvre ce que nous avons fait au cours des quatre dernières années, cela ne change pas trop pour nous en ce moment, “, a déclaré le défenseur Walker Zimmerman, l’un des cinq participants à ce camp, composé majoritairement de MLS hors saison, qui sont allés à la Coupe du monde au Qatar. “Nous allons continuer à le faire et continuer à essayer de faire bonne impression à chaque fois que nous jouerons pour les États-Unis.”

Pourtant, c’est une période étrange pour l’USMNT. Hudson n’était censé intervenir que pour deux expositions discrètes en janvier; maintenant, il est prêt à rester à la barre lors de deux compétitions officielles plus tard cette année, la Gold Cup de la CONCACAF et la Ligue des Nations, avant qu’un nouvel entraîneur ne soit finalement nommé par le nouveau directeur sportif.

Les joueurs ont tenté de rester au-dessus de la mêlée ; Zimmerman a déclaré qu’il avait été en contact avec Berhalter et Reyna ces dernières semaines. Il a révélé que Stewart, qui a accepté le poste de directeur technique du titan néerlandais du PSV Eindhoven, avait écarté plusieurs vétérans pour leur dire lui-même la veille de l’annonce. Le départ de McBride avait déjà été signalé. Les deux hommes vont nous manquer.

“Toujours deux gars à l’avant”, a déclaré Zimmerman à propos de la paire.

Le roulement parmi la direction est normal dans les sports de haut niveau, mais la révélation de Stewart en particulier a aveuglé à peu près tout le monde. Que cela se produise entre les matchs n’était pas non plus idéal.

Les hommes américains ont perdu leur premier match de la nouvelle année mercredi, s’inclinant face à la Serbie 2-1. Malgré la présence de huit joueurs non sélectionnés, les Américains étaient vifs et agressifs, avec les attaquants Cade Cowell et Brandon Vázquez et la gardienne de 18 ans Gaga Slonina parmi ceux qui ont impressionné. Les États-Unis ont quand même perdu. “Le résultat a été vraiment difficile à encaisser”, a déclaré Hudson vendredi.

L’affrontement contre une équipe colombienne dynamique composée des attaquants d’élite de la MLS Cristian Arango et Cucho Hernández ne sera probablement pas plus facile. “C’est un type de test différent de celui de l’autre soir”, a déclaré Hudson. “C’est une bonne équipe.”

Les Caféteros auront également leurs fans derrière eux. Un porte-parole du football américain a déclaré que la fédération était sur le point de vendre le Dignity Health Sports Park de 27 000 places à Carson, en Californie, la plupart des personnes présentes devant soutenir les visiteurs..

En attendant, les choix de gamme d’Hudson sont limités par des restrictions de forme physique; Zimmerman était le seul joueur de la Coupe du monde capable de commencer plus tôt cette semaine. Le reste de l’équipe est également en forme de pré-saison.

“Nous devons avoir un nombre minimum de joueurs qui peuvent jouer 90 minutes”, a déclaré Hudson. “Cela en soi a été un défi.”

Il a été l’un des nombreux ce camp. Les vétérans du Qatar – Kellyn Acosta, Jesús Ferreira, Sean Johnson et Aaron Long sont les autres – ainsi que l’ailier américain populaire de longue date Paul Arriola ont joué un rôle déterminant dans le maintien d’un sentiment de normalité au sein du groupe.

Ils ont même reçu de bonnes nouvelles vendredi; les États-Unis accueilleront le tournoi de la Copa America à l’été 2024, donnant aux hôtes la chance d’affronter des joueurs comme le Brésil et l’Argentine, détenteur de la Coupe du monde, à l’approche de la Coupe du monde 2026. “C’est énorme pour nous”, a déclaré Zimmerman. “C’est quelque chose à espérer.”

Premièrement, ils veulent terminer le camp actuel sur une note forte.

“Ça a été calme. Ça a été concentré. Ça a été professionnel”, a déclaré Hudson à propos du séjour d’une semaine de l’USMNT à Los Angeles. “Les joueurs seniors ont contribué à répondre aux attentes sur et en dehors du terrain. Donc, dans l’ensemble, les joueurs et le personnel se sont unis pour créer un camp auquel il a été vraiment agréable de participer.”

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

