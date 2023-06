L’USMNT entame la défense du titre de la Gold Cup contre la Jamaïque

L’USMNT est la force dominante de la CONCACAF depuis plusieurs années maintenant. Il a remporté la Ligue des Nations 2021 et la Gold Cup 2021. L’équipe a défendu avec succès son titre de la Ligue des Nations la semaine dernière. Maintenant, l’USMNT doit chercher à défendre avec succès le titre de la Gold Cup. La défense du trophée commence contre la Jamaïque.

Une équipe bien révisée

L’équipe de la Gold Cup de BJ Callaghan est assez différente de celle qui a été appelée pour la Ligue des Nations. Il reste quelques restes. Mais, la majeure partie de la liste est nouvelle. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas beaucoup de talents passionnants, cependant. Dans l’ensemble, c’est un mélange d’anciens combattants et de jeunes.

Matt Turner est de retour devant le filet après avoir affiché deux clean sheets contre le Mexique et le Canada. La ligne de fond a des piliers comme DeAndre Yedlin, Aaron Long et Miles Robinson mais aussi des nouveaux venus comme DeJuan Jones et John Tolkin. Le milieu de terrain a Cristian Roldan ainsi que de jeunes gars comme Gianluca Busio, Alan Sonora et Aidan Morris. En tête se trouvent les attaquants tant décriés de Jesus Ferreira et Jordan Morris, mais aussi des talents prometteurs tels que Cade Cowell et Alejandro Zendejas.

Étant donné que les États-Unis se sont automatiquement qualifiés pour la Coupe du monde 2026 en tant que pays hôte, il n’y a pas de matchs de qualification pour la Coupe du monde pour les préparer. Cela donne une importance supplémentaire à cette Gold Cup. Avec moins de jeux compétitifs, cela rend ceux que les États-Unis ont d’autant plus importants. Et gagner cette Gold Cup consoliderait davantage l’USMNT en tant que première puissance de la CONCACAF.

La Jamaïque prête pour l’USMNT lors de l’ouverture de la Gold Cup.

Les Reggae Boyz ont eu du mal ces derniers temps. En entrant dans cette Gold Cup, ils sont sans victoire lors de leurs dix derniers matchs. En fait, ils n’ont remporté que deux matchs au cours des 20 derniers mois. Ainsi, en septembre 2022, ils ont nommé Heimir Hallgrimsson comme manager. Hallgrimsson était l’homme qui a dirigé l’Islande lors de la course miracle vers les quarts de finale de l’Euro 2016, puis les a guidés pour se qualifier pour la Coupe du monde en 2018.

La liste appelée par Hallgrimsson comprend plusieurs joueurs de clubs américains. Le gardien Andre Blake est le capitaine et joue pour l’Union de Philadelphie et le gardien suppléant Jahmali White est le gardien des Riverhounds de Pittsburgh. Le milieu de terrain Kevon Lambert joue pour le Phoenix Rising dans le championnat USL. Et l’attaquant Cory Burke joue pour les Red Bulls de New York.

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Regardez l’ouverture de la Gold Cup

Le coup d’envoi du concours de la Gold Cup entre la Jamaïque et l’USMNT aura lieu samedi après 22 heures. Le match se déroule au Soldier Field, domicile des Chicago Bears de la NFL. La couverture du jeu est sur FS1. John Strong et Stu Holden sont la paire de commentateurs pour ce match.

PHOTO : IMAGO / Agencia-MexSport