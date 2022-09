L’USMNT en dessous des “niveaux normaux” lors des échauffements de la Coupe du monde, admet Gregg Berhalter

MURCIE, Espagne – Le manager de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Gregg Berhalter, a déclaré qu’il “n’y avait pas beaucoup de joueurs à la hauteur de leur niveau” dans la fenêtre internationale qui vient de se terminer, la dernière avant le début de la Coupe du monde 2022.

Berhalter parlait à la suite du match nul 0-0 de son équipe contre l’Arabie saoudite à l’Estadio Nueva Condomina, match nul devant une foule de pas plus de 1 000 spectateurs.

Alors que la performance a marqué une amélioration par rapport à la défaite 2-0 contre le Japon vendredi dernier, un manque de précision dans le tiers offensif a signifié que les États-Unis n’ont généré que deux tirs au but et seulement 0,28 buts attendus.

Tout compte fait, il y a peu d’optimisme à l’approche de la Coupe du monde, qui pour les États-Unis commence le 21 novembre avec un match contre le Pays de Galles.

“Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont atteint leur niveau normal dans ce camp, et c’est comme ça”, a déclaré Berhalter lors de sa conférence de presse d’après-match.

“Et c’est notre travail de les mettre en confiance afin qu’ils puissent performer à leur niveau normal. Vous pouvez donc poser des questions sur [the performance of the] défenseurs centraux ou arrières latéraux ou attaquants, toute personne à qui vous voulez demander. Je dirais que nous étions en dessous de nos niveaux normaux.”

Avec la Coupe du monde qui se déroule à la fin de l’automne, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales dans la préparation du tournoi. Au lieu d’avoir un camp prolongé menant à la Coupe du monde, toutes les équipes impliquées auront aussi peu qu’une semaine pour se préparer après la libération des joueurs par leurs clubs.

Berhalter a déclaré qu’il annoncerait son alignement pour la Coupe du monde le 9 novembre, et il pense que dans le camp qui vient de se terminer, il y avait un sentiment d’anxiété supplémentaire alors que certains joueurs tentaient de jockey pour une place sur l’alignement final.

L’USMNT n’a qu’une seule victoire lors de ses sept derniers matchs contre des nations liées à la Coupe du monde. Aitor Alcade/Getty Images

“Je ressens pour eux. C’est une situation difficile à vivre”, a-t-il déclaré. “Tout le monde se bat pour des places dans l’alignement et au lieu de sortir et de vraiment performer comme l’équipe que nous savons que nous sommes, nous manquions un peu de confiance en cela.

“Je pense que cela a nui à la performance. Il y avait certainement des espaces à exploiter aujourd’hui et nous ne l’avons pas assez fait.”

Cela n’a pas fait grand-chose pour dissiper les inquiétudes selon lesquelles les États-Unis ne jouent pas à leur meilleur, même s’ils font face à des blessures comme le milieu de terrain Yunus Musah, l’arrière gauche Antonee Robinson et le défenseur central Chris Richards.

Gio Reyna, qui a passé une grande partie des 13 derniers mois blessés, s’est retiré du jeu par précaution après 30 minutes lorsqu’il a ressenti une tension dans ses ischio-jambiers.

L’équipe a bien accueilli l’attaquant de Chelsea Christian Pulisic dans l’alignement après avoir raté le match contre le Japon avec une blessure mineure.

Et tandis que les États-Unis jouissaient de plus de possession contre les Saoudiens et travaillaient le ballon sur le terrain avec plus de cohérence, la passe finale manquait trop souvent. C’était le cas de Pulisic, qui a montré quelques éclairs de verve offensive, mais n’a pas pu transformer ces moments en occasions nettes.

“Nous étions juste à côté d’un certain nombre de jeux, et je pense que cela a à voir avec la confiance du groupe”, a déclaré Berhalter.

“Mais ce que je leur ai dit, c’est que ces prochaines semaines, utilisez-le pour vous préparer, retourner dans vos clubs, jouer vos matchs, devenir fort, être en forme et venir au Qatar avec un état d’esprit ouvert et l’idée que nous voulons concourir là-bas .”

Berhalter a ajouté que lui et le staff avaient acquis une certaine “clarté” sur certains joueurs.

“Je pense que les choses sont devenues assez claires”, a-t-il déclaré, bien qu’il ait refusé de préciser ce que c’était.