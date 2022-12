L’USMNT éliminé de la Coupe du monde alors que Berhalter se trompe de onze de départ

L’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) a mis fin à sa course en Coupe du monde samedi. L’équipe de Gregg Berhalter a été battue 3-1 par les Pays-Bas lors du premier match de la journée.

Bien que le score final soit moins que flatteur pour l’USMNT, il ne raconte pas exactement l’histoire complète du match.

Les hommes de Berhalter ont réussi plus de tirs et ont eu plus de possession contre les Pays-Bas. Les Américains ont réussi 17 tirs au total contre une ligne défensive néerlandaise très solide.

L’entraîneur a réalisé une erreur avec le sous-marin à la mi-temps

Malgré cette statistique, l’avant-centre partant Jesus Ferreira n’a pas réussi à tirer pendant son temps à l’avant. Il n’a pas non plus enregistré de passe clé sur le terrain.

Berhalter a clairement remarqué le manque de créativité en attaque et a remplacé l’attaquant du FC Dallas à la mi-temps.

L’étoile montante Gio Reyna a finalement remplacé Ferreira et a contribué à créer plus d’opportunités pour l’équipe.

En fait, Reyna a réussi deux tirs et deux passes décisives en seulement 45 minutes sur le terrain. Le meneur de jeu du Borussia Dortmund recevrait normalement plus de temps de jeu s’il ne traitait pas de problèmes de blessures mineures.

Wright avait l’air prometteur en camée

Néanmoins, Berhalter aurait également pu commencer Haji Wright à l’avant. L’avant-centre imposant de 24 ans a réalisé en moyenne le plus de tirs par 90 minutes de tous les joueurs de l’équipe à la Coupe du monde.

Il a également montré qu’il était un bon match contre Virgil van Dijk de 6’5 ″.

Wright a fini par entrer dans la mêlée à la 67e minute samedi. L’avant-centre a également réussi deux tirs lors de son camée et a même marqué le seul but américain de la soirée.

Tim Weah était également une autre option pour Berhalter à l’avant. Alors que l’attaquant lillois était titulaire pour Berhalter, le talentueux attaquant a de nouveau été poussé sur le flanc droit.

L’UMSNT avait clairement plus d’un problème contre les Néerlandais.

Après tout, la défense était extrêmement médiocre pour les trois buts accordés et ils n’ont pas réussi à tirer parti de deux opportunités différentes en un contre un avec le gardien adverse.

Cependant, une sélection de onze de départ différente aurait également pu faire une énorme différence.

